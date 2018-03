ครบรอบ 5 ปี บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จำกัด “ก้าวสู่การแปลงนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและโอกาสใหม่”

เนื่องด้วยรูปแบบทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามามีบทบาทสำคัญและเป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพความได้เปรียบต่อการแข่งขันในตลาดได้อย่างเห็นผล ประกอบกับโอกาสในการเข้าสู่ตลาดนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมออกมาเป็นจำนวนมาก แต่ศาสตร์แห่งการจัดการนวัตกรรมนั้นมีความซับซ้อนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในขั้นตอนการนำงานวิจัยเข้าสู่เชิงพาณิชย์ที่ต้องรวมองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ การตลาด กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการ และการเงินเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่มีการจัดเตรียมแผนกลยุทธ์ที่ดีจากผู้มีประสบการณ์ตรงนั้น จะทำให้องค์กรสามารถวางยุทธศาสตร์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นและสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสู่การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และการลงทุนพัฒนาธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องอาศัยการวางแผนกลยุทธ์ที่มีกระบวนการที่ชัดเจน ดังนั้นในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของบริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ จึงได้เปลี่ยนแปลงมาสู่ CIP Group (ซีไอพี กรุ๊ป) หรือ Commercial Innovation Platform เพื่อเน้นบริการที่มีความจำเป็นต่อลูกค้าในด้านการนำนวัตกรรมเข้าสู่การลงทุนทางธุรกิจ (Inno to Invest) และได้จัดงานสัมมนาเพื่อแบ่งปันมุมมอง โอกาส และประสบการณ์ในเรื่อง : การแปลงนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและโอกาสใหม่ (Transform innovation to strengthen business value & new opportunity) โดยเน้นการเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมสู่โอกาสการขยายธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ภายในงานประกอบไปด้วยการแบ่งปันประสบการณ์การสร้างแบรนด์นวัตกรรม (Innovative Brand), การสร้างสังคมนวัตกรรมให้แก่องค์กร (Innovation Culture) รวมถึงวิธีการแสวงหาโอกาสเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจบนความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ (Mark up Business Value on Your idea) โดยในงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับ CIP Group มากมาย อาทิ สวทน., บริษัท เค-แลบ จำกัด, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), The Design Essential และ N.T. Inter Business เป็นต้น

ทั้งนี้ ในงานยังมีโปรโมชั่นสำหรับการบริการวิเคราะห์ช่องทางโอกาสทางธุรกิจ “AnaLite Service” ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจและการตลาดร่วมกับเทคนิค Patent Landscape จากผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจนวัตกรรมให้แก่ลูกค้าพิเศษของ CIP Group ซึ่งได้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ โดย CIP Group ได้นำเสนอบริการ AnaLite Service นี้ ในราคาพิเศษสุดถึงสิ้นเดือนเมษายน 2561 นี้ โดยบริการมีเนื้อหาประกอบไปด้วย

การวิเคราะห์โอกาสการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ด้วยเทคนิค Patent Landscape

การศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมทางการตลาด

การวิเคราะห์ธุรกิจและการตลาดด้วย SWOT , 5 Force Model หรือ Business Canvas

ข้อเสนอแนะโอกาสทางธุรกิจพร้อมกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดและมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเทคโนโลยีระบบการวัดคุณภาพสินค้าแบบเรียลไทม์ด้วยอุปกรณ์ NIR ซึ่งมีเลขคำขออนุสิทธิบัตรจาก บริษัท เค-แลบ จำกัด มาถ่ายทอดแก่ผู้สนใจ ซึ่งเทคโนโลยีที่นำออกสู่ตลาดนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีความพร้อมสำหรับการนำไปปรับใช้กับภาคการผลิตที่ต้องการตรวจเช็คปริมาณของสารอินทรีย์ในกระบวนการผลิต โดยการนำอุปกรณ์ NIR ติดตั้งในจุดที่ต้องการตรวจวัดคุณภาพแบบเรียลไทม์และพัฒนาสมการเฉพาะที่เหมาะสมต่อการตรวจวัดสารอินทรีย์นั้น ซึ่งผู้ที่นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้จะสามารถตรวจวัดปัจจัยเสี่ยงที่ต้องการได้แบบทันทีและช่วยลดขั้นตอนการส่งตรวจกับห้องปฏิบัติการบางส่วนได้

