“สเตรย์ คิดส์” แสงสว่างที่ไร้จุดดับ ในอันเวล ทัวร์ ไอ แอม…อิน แบงคอก

ระดมเหล่าไอดอลเกาหลีกันตั้งแต่ต้นปี แบบไม่มียั้ง สำหรับบริษัท โฟว์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ภายใต้การบริหารของบอส “กึ้ง” เฉลิมชัย มหากิจศิริ ล่าสุดกับ 9 หนุ่ม รุกกี้มาแรงสุดในปี 2019 ที่ครบเครื่องทั้งหน้าตา เสียงร้อง และการเต้นที่แข็งแรง “สเตรย์ คิดส์” (Stray Kids) จากค่ายใหญ่อย่าง เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กับการจัดโชว์ครั้งแรกในไทย ในงาน “สเตรย์ คิดส์ อันเวล ทัวร์ ไอ แอม … อิน แบงคอก” (Stray Kids UNVEIL TOUR ‘I am …’ in BANGKOK)

ในวันนั้นเมื่อเวทีธันดอร์โดม เมืองทองธานี เงียบลงพร้อมกับความมืด ยิ่งทำให้ “สเตย์” (ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของวงสเตรย์ คิดส์) ตื่นเต้นขึ้นอีกเท่าตัว พวกเขาทั้ง 9 คนมาพร้อมกับแสงสีแดงที่สาดทับพวกเขา ให้ดูน่าค้นหา ทั้ง 9 คนคือ บังชาน (BANG CHAN) อูจิน (WOOJIN) ลีโน (LEE KNOW) ชางบิน (CHANGBIN) ฮยอนจิน (HYUNJIN) ฮัน (HAN) เฟลิกซ์ (FELIX) ซึงมิน (SEUNGMIN) และ ไอเอ็น (I.N.) พวกเขาเปิดโชว์ครั้งแรกในไทย กับเพลง HELLEVATOR เสียงกรี๊ดของสเตย์ต่อเนื่องยาวนาน พวกเขายังโชว์ต่อเนื่องอีก 3 เพลง คือเพลง BEWARE เพลง AWAKEN และเพลง DISTRICT 9 ตอกย้ำว่าเตรียมตัวเพื่อสเตย์ไทยมาเป็นอย่างดี เหงื่อเต็มแต่แรงไม่ตก !! โปรดักชั่นก็ปล่อยเต็ม ให้ตื่นตา ตื่นใจ …

หลังจากนั้นทั้ง 9 คน หยุดพักทักทายเหล่าสเตย์ด้วยภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ พวกเราสเตรย์ คิดส์ครับ” พร้อมกับสวัสดีปีใหม่ไปในตัวอีกด้วย พวกเขาถามสเตย์ว่า “คิดถึงพวกเราไหมครับ” พวกเขาพูดถึงเพลงแรกที่โชว์ไปว่า เพลง HELLEVATOR นั้น ถือเป็นเพลงที่มีความหมายสำหรับพวกเขามาก และครั้งนี้เป็นการโชว์ครั้งแรกหลังจากปล่อยอัลบั้มซีรีส์ “ I AM” คือ I AM NOT, I AM YOU และ I AM WHO ซึ่งทั้ง 3 อัลบั้มนี้มีความเกี่ยวโยงกัน และแสดงตัวตนที่ชัดเจร

พวกเขาแสดงตัวตนผ่านโชว์ถัดไปกับเพลง MIRROR ถึงนาทีนี้บนเวทีเต็มไปด้วยแสงสีชมพู จากความร้อนแรงของสีแดงในช่วงต้น กลายมาเป็นความหวาน ชอบพลังในการแรป รวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเขา ที่แม้แต่บัตรนั่งอยู่ยอดดอยก็ยังเห็นถึงความตั้งใจในการโชว์ที่จริงจัง และมีชีวิตชีวา ต่อจากนั้นพวกเขาทั้ง 9 คน สร้างความตื่นเต้นอีกครั้ง เมื่อพวกเขาเดินมาที่สเปเชียลสเตจด้านหน้า เพิ่มความใกล้ชิดให้เพิ่มขึ้นทีละนิด ทีละนิด… เสียงกรี๊ดจากเหล่าสเตย์กระหึ่มแทนความหมายว่า ถูกใจ เข้ามาใกล้ๆ อีกสิ..

เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แข็งแรงกระแทกใจกลับมาอีกครั้งในเพลง INSOMNIA และเพลง VOICES สเตย์ทั้งฮอลล์กำลังถูกสะกด

เต็มที่กับการเต้น เมื่อโชว์จบ เวทีมืดลง แต่กลับได้ยินเสียงลมหายใจของพวกเขาเต็มๆ

พวกเขาเล่าว่า ชื่อของเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้คือ UNVEIL ที่นำเพลงจาก 3 อัลบั้มมารวมไว้ในทัวร์ครั้งนี้ ทุกเพลงแทนความคิดของพวกเขาที่ต้องการส่งไปยังสเตย์ พวกเขายังชวนสเตย์ให้ร่วมกันร้องเพลงต่อจากนี้ด้วยกัน ในเพลง MY PACE ทั้งศิลปินและแฟนคลับผสานกันเป็นหนึ่งเดียว พวกเขาแจกมินิฮาร์ทแบบรัวๆ เกือบรับไม่ทัน ตามมาติดๆ กับโชว์ในเพลง MY SIDE บรรยากาศในธันเดอร์โดม เต็มไปด้วยไฟหลากสี ระยิบระยับ ซึ่งเป็นโปรเจกต์เซอร์ไพรส์จากเหล่าสเตย์นั่นเอง

พวกเขาดูมีความสุขกับแสงไฟนั้น รอยยิ้ม และแววตาที่เป็นประกาย เป็นเครื่องยืนยัน พวกเขาขอบคุณสำหรับความสุขที่มอบให้ครั้งนี้ และเดิมทีเพลง MY SIDE นับเป็นเพลงที่พิเศษอยู่แล้ว และยิ่งพิเศษมากขึ้นไปอีก เมื่อได้ร้องเพลงนี้ท่ามกลางเหล่าสเตย์

แต่นั่น..ยังไม่ใช่ “จุดพีค” ของทั้ง 9 คนในวันนี้ ….

พวกเขาบอกว่า โชว์ในครั้งนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว

อินโทรเพลง I AM YOU ดังขึ้น เป็นการสื่อสารด้วยเพลงระหว่าง สเตรย์คิดส์ กับเหล่าสเตย์ไทย เพื่อบอกว่า คำว่า YOU ในเพลงนี้พวกเขาหมายถึง สเตย์ ที่คอยอยู่เคียงข้างพวกเขานั่นเอง เวลาสเตย์เขิน กรี๊ดดังกว่าปกติไปอีก

ทีมงานคั่นเวลาให้ทั้ง 9 คน ได้พักด้วย VTR เบื้องหลังทั้งหมดกว่าจะมีวันนี้ ต่อด้วยโชว์ 3 รูปแบบ โดยเริ่มที่โชว์จาก บังชาน ฮยอนจิน และซึงมิน ในเพลง 4419 ต่อจากนั้นตามมาด้วยโชว์จาก ลีโน ชางบิน และเฟลิกซ์ กับเพล GLOW และปิดท้ายด้วยโชว์จาก อูจิน ฮัน และไอเอ็น ในเพลง SCHOOL LIFE หลังจากนั้นทั้ง 9 คนก็กลับมาร่วมโชว์แบบครบทีม

และแล้วก็ถึงช่วงเซอร์ไพรส์แบบ “สุดพีค”กับโปรเจกต์ของเหล่าสเตย์กว่า 3,000 คน ในธันเดอร์โดม กับข้อความสุดซึ้งที่แปลเป็นไทยได้ว่า “ฉันจะทำให้เธอสว่างไสวมากยิ่งขึ้น” พวกเขาทั้ง 9 คน ตื้นตันกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า น้ำตามาไม่รู้ตัว สเตย์ไทยขึ้นแท่นแฟนคลับเบอร์ 1 ในใจของพวกเขาไปแล้ว นาทีนี้เชื่อมั่นได้เลยว่า สเตรย์ คิดส์ จะเป็นบอยแบนด์คุณภาพที่สร้างความสุขให้กับแฟนคลับ เป็นแสงไฟที่ไม่มีวันดับ เพราะจะถูกเติมจากขุมพลังพิเศษที่เรียกว่า “สเตย์” นั่นเอง..

ความประทับใจยังไม่หยุดลงเพียงแค่นั้น เมื่อทั้ง 9 คน ได้เผยถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นราวกับความฝัน ตั้งใจจะมาสร้างความประทับใจให้กับทุกคน กลับกลายเป็นว่าพวกเขาได้รับความประทับใจกลับมาแทน แสงสว่างที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นภาพจำของพวกเขาตลอดไป

พวกเขายังบอกอีกว่า ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ และเป็นความกดดันของพวกเราไปในตัว โมเมนต์รางวัลก็มีความสุข ซึ่งพวกเขาสัญญาว่าจะพัฒนาวงให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ

มาถึงช่วงสุดท้ายของจริง พวกเขาปล่อยของเต็มที่กับความสนุกไปพร้อมๆ กับการเซอร์วิสสเตย์อย่างใกล้ชิดที่สเปเชียลสเตจ เริ่มด้วยเพลง Awkward Silence ต่อด้วยเพลง GET COOL และเพลง YAYAYA จากนั้นดูเหมือนความประทับใจยังไม่หมด เมื่อเหล่าสเตย์ตอกย้ำความรักของพวกเขาที่มีต่อ 9 หนุ่ม ด้วยโปรเจกต์ปิดท้ายด้วยการแปรอักษรตัวย่อชื่อวงคือ “SKZ” ในขณะที่พวกเขาอยู่ระหว่างโชว์ในเพลง GROW UP พวกขาบอกลาเวทีด้วยการโบกมือ

ถ้าจะเปรียบเทียบ สเตรย์ คิดส์ คือ โลกใบนี้ สเตย์ ก็คือพระอาทิตย์ ที่จะส่งแสงให้โลกสว่างสไหวและอบอุ่นเสมอ….