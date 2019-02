THE BEST ทุกโมเมนต์จาก พัคโบกอม และความทรงจำในวันดีๆ ที่ไม่อาจลืม ใน เอเชีย ทัวร์ อิน แบงคอก

W.K.언니 (wkaonnie@hotmail.com)

หลังจากซีรีส์เรื่อง Encouter ที่ “พัคโบกอม” รับบทเป็นคิมจินฮยอกจบลง บลอสซัม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ต้นสังกัดก็ไฟเขียวให้บริษัท โฟร์วันวัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ของบิ๊กบอส “กึ้ง” เฉลิมชัย มหากิจศิริ คว้าตัวมาจัดงานแฟนมีตติ้ง “2019 พัคโบกอม เอเชีย ทัวร์ อิน แบงคอก <กู๊ด เดย์ : เมย์ ยัวร์ เอฟรี่เดย์ บี อะ กู๊ด เดย์>” (2019 PARK BO GUM ASIA TOUR IN BANGKOK <Good Day : May your everyday be a good day>)

ภายในธันเดอร์โดม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เต็มไปด้วยแฟนคลับของพัคโบกอมกว่า 4,000 คน ที่กำลังมองการปรากฎตัวของพัคโบกอม ท่ามกลางทะเลดาวสีเงิน ตรงกลางสเตจโบกอมในสูทสีขาวเนี๊ยบระดับเดินพรมแดง กับโชว์แรกในเพลง I Like You สีหน้า พัคโบกอม ในตอนนี้ไม่บอกก็รู้ว่ามีความสุขมากแค่ไหนที่รอบฮอลล์เต็มไปด้วยความรักจากแฟนคลับ ทุกอย่างจึงดูพิเศษสุดไปหมด ทั้งเสียงกรี๊ด เสียงปรบมือ และรอยยิ้ม ธีมงานในครั้งนี้ พัคโบกอม เป็นผู้เลือกใช้คำว่า “Good Day” พัคโบกอมเชื่อมโยงธีมจากงานแฟนมีตติ้งครั้งที่แล้วคือ OH HAPPY DAY เพราะเขาอยากให้แฟนคลับทุกคนมีแต่วันที่ดีๆ และสำหรับงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ก็จะเป็นวันที่ดี ทั้งเขาและแฟนคลับ พัคโบกอมยังพูดภาษาไทยด้วยคำว่า ‘คิดถึงนะครับ’

หลังจากนั้นพิธีกรของงานทำหน้าที่อัพเดทชีวิตของพัคโบกอม ความชอบและกิจกรรมต่างๆ ของเขาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ตั้งแต่คำถามแรกคือ ของที่ต้องติดตัวเป็นประจำ พัคโบกอม บอกว่า มี“ไดอารี่” เขาอธิบายว่า “ผมพยายามที่จะจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่ต้องเรียนรู้หรือสิ่งที่ควรจดจำในแต่ละวันให้เป็นนิสัยครับ” นอกจากนี้ไดอารี่ยังช่วยจำว่า เรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือไม่ด้วย

เมื่อถามถึงการแสดงนำในซีรีส์เรื่อง Encouter พัคโบกอมก็ละลายหัวใจแฟนคลับด้วยการยิ้ม และตอบว่า ประเทศคิวบา เขาก็เล่าพร้อมรอยยิ้มว่า “ที่คิวบาท้องฟ้าและทะเลสวยงามมาก ความสวยทำให้ผมรู้สึกว่าช่วงเวลามันหยุดนิ่งครับ ทุกครั้งที่ถ่ายทำที่คิวบาผมจะรู้สึกถึงความแปลกใหม่ สำหรับประเทศคิวบาเป็นประเทศที่เขารู้สึกสนุกสนานจนบางครั้งผมอยากจะเต้นเลยครับ” หลังจากนั้นพัคโบกอมก็ทำท่าดุ๊กดิ๊กๆ แฟนคลับกรี๊ดเบอร์แรงเพราะความน่ารักของพัคโบกอม

เข้าสู่ช่วงที่แฟนคลับรอคอย กับ เกมส์บนเวทีที่ต้องเล่นกับพัคโบกอมอย่างใกล้ชิด ระดับที่บัตรแพงสุดยังต้องอิจฉา เพราะใช้วิธีจับฉลากหาแฟนคลับผู้โชคดี 3 คน ร่วมแสดงกับพัคโบกอมในซีนสุดหวานจากซีรีส์ Encouter 3 ซีน ยิ่งกว่าใกล้ชิดขึ้นไปอีกเมื่อทั้ง 3 คน ยังได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกด้วยกล้องโพลารอยด์อีกด้วย

ความโชคดีของแฟนคลับไม่ได้จบลงที่ กอด และถ่ายรูปเท่านั้น ทีมงานจัดงานฝีมือมาให้พัคโบกอมลองทำเทียนหอม ชิ้นเดียวในโลกในธีม Bangkok สอดคล้องกับธีม Good day ที่พัคโบกอมต้องการให้วันนี้เป็นวันที่ดี และมีโมเม้นท์ในค่ำคืนที่ดีด้วย งานนี้พัคโบกอม ขอทำหน้าที่เปย์แฟนคลับขนของขวัญ ปฎิทิน และอื่นๆ ที่ต้องเรียกว่าล้วนแต่เป็นของขวัญในระดับ Limited Edition กันเลยทีเดียว ใครได้ไปก็จะฟินแบบ Limited ด้วยเช่นกัน

ความสามารถของ พัคโบกอม ไม่ได้มีเพียงแค่การแสดงเท่านั้น เขายังชอบร้องเพลงอีกด้วย และเวทีในวันนี้เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่า เขาเป็นนักร้องได้ พัคโบกอมในชุดสูทสีที่เนี๊ยบสีเขียว เริ่มช่วงโชว์ด้วยเพลง Let’s go see the stars ต่อด้วยเพลง Through the Night ช่วงนี้ พัคโบกอมชวนแฟนคลับดูดาวด้วยกัน ให้ความรู้สึกอบอุ่น ละมุนละไม โชว์ต่อยาวๆ ด้วยเพลง Always be with You เพลงนี้โรแมนติกมากเพราะความหมายของเพลงที่ลึกซึ้ง ยิ่งเมื่อรวมอินเนอร์ของพัคโบกอมแล้ว ฟิน แบบอินฟีนีตี้เลยทีเดียว ความซึ้งยังไม่จบ เขาโชว์ต่อในเพลง My Dearest

เพลงจังหวะกลางๆ พัคโบกอม ก็จัดให้แฟนคลับ จะมีใครให้มากกว่านี้อีกไหม (ถามในใจ) เริ่มที่เพลง Bounce + Honey, เพลง With You เพลง Swallowing My Heart จาก 3 เพลงนี้ได้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้แฟนคลับลุกขึ้นจากที่นั่งและสนุกไปกับพัคโบกอม และที่เซอร์ไพรส์มากคือ พัคโบกอม ร้องเพลงไทย โดยเลือกเพลง ‘อาย” ของสิงโต นำโชค มาสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับ ยังไม่จบ เพราะพัคโบกอมยังเลือกโชว์เพลงไทยพร้อมกับเปียโน ในเพลง คุณและคุณเท่านั้น ของ แกงส้ม – ธนทัต ให้ความรู้สึกสุดพิเศษมากสำหรับงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ในไทย

“การมาอยู่ท่ามกลางทุกคนแบบนี้ ทำให้ผมมีความสุขมาก” นั่นคือความรู้สึกจาก พัคโบกอมที่ต้องการบอกแฟนคลับของเขา ตามมาด้วยโชว์ในเพลง Here We Are ที่เขาตั้งใจร้องให้กับแฟนคลับทุกคนในธันเดอร์โดมแห่งนี้ และความหมายของเพลงก็เป็นตัวแทนจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับพัคโบกอม

ในขณะที่ พัคโบกอม จะขอบันทึกภาพความทรงจำในวันนี้เอาไว้ แต่แล้วแฟนคลับก็จัดเซอร์ไพรส์ระดับน้ำตาแตกให้กับ พัคโบกอม ด้วยโปรเจกต์ “ความทรงจำในวันดีๆ ที่ไม่อาจลืม”ข้อความที่ปรากฎอยู่บนจอยักษ์ ที่ค่อยๆ ทยอย บอกความรู้สึกจากแฟนคลับ ว่า “ในวันที่ได้อยู่กับคุณ เราจะจดจำว่านั่นคือวันที่มีความสุข เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้า ความทรงจำดีๆ ในวันนี้จะเป็นพลังให้เราสู้ต่อ ขอให้วันข้างหน้าของคุณเป็นวันที่มีความสุขและเราจะเป็นกำลังใจให้เสมอ” ตามมาด้วยข้อความที่ถืออยู่ในมือแฟนคลับกว่า 4,000 คน คือ “ความทรงจำในวันดีๆ ที่ไม่อาจลืม”

พัคโบกอม บอกความรู้สึกในห้วงเวลาแบบนี้ว่า “ขอบคุณทุกคนที่เป็นพลังให้ผมและทำให้ผมมีความสุข ผมก็จะเป็นพลังให้กับทุกคน ผมจะอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนพักพิง ช่วยให้กำลังใจผมและรักผมด้วยนะครับ”เพลงสุดท้ายแทนคำลาของพัคโบกอม กับเพลง One Candle

ทำเอาซึ้งน้ำตาแตกแล้วจะเดินจากไปในความมืดแบบนี้ไม่ได้ เหล่าแฟนคลับต่างตะโกนเรียกพัคโบกอม เสียงดังขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เขากลับขึ้นโชว์อีกครั้ง ด้วยคอสตูมแนวสตรีท ในเพลง What is Love? และเพลง Pretty U น้ำตาจากซีนจากลายังไม่ทันแห้ง พัคโบกอมก็กระชากอารมณ์แฟนคลับแบบสุดๆ กับเพลง Must Have Love ช่วงนี้พัคโบกอมเซอร์วิสแฟนแบบจัดหนัก วิ่งโผล่ทางโน้นที ทางนี้ที ออกสเต็ปท่ามกลางแดนเซอร์ พร้อมกับปาลูกบอลรูปหัวใจที่มีลายเซ็นต์ของเขา ย้ำว่า เซ็นเองกับมือทุกชิ้น รอบฮอลล์เต็มไปด้วยความสนุกส่งท้าย

“ผมขออวยพรให้ทุกๆคนพบเจอแต่สิ่งดีๆ ในวันข้างหน้านะครับ” พัคโบกอม ปิดท้ายงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ด้วยเพลง I Bless You และโบกมือลา

อย่างที่บอกว่างานครั้งนี้ พัคโบกอม ตั้งใจกับงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้มาก ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงกว่าที่เพิ่งผ่านไปคิดว่าใช้คำว่า Good Day หรือ คำว่า Better ก็คงบอกถึงความรู้สึกทั้งหมดที่มีไม่ได้

นอกจากคำว่า วันนี้คือ.. THE BEST DAY…..