“คิมแจจุง” เกรียน ..ระดับตำนานเคป็อป เวลาทำอะไรโอปป้าไม่ได้!

สิ่งที่ท้าทายศิลปิน นักร้อง-นักแสดง ของวงการบันเทิงของเกาหลีใต้ไม่ได้มีเพียงการได้ “เดบิวต์” เท่านั้น แต่สิ่งที่ท้าทาย “ยิ่งกว่า” คือ การรักษาความนิยม และการขยายฐานแฟนคลับให้เพิ่มขึ้น ท่ามกลางการเกิดขึ้นของศิลปินหน้าใหม่ในทุกปี แต่สำหรับ คิมแจจุง เมมเบอร์วงเจวายเจ (JYJ) ได้ทะลายทุกข้อจำกัด และเข้าไปนั่งในหัวใจของแฟนคลับทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับในไทย ทะยานสู่การเป็นนักร้องระดับตำนานของวงการเค-ป็อป

คำถามคือ เขาใช้อะไรครองใจแฟนคลับได้นานนับ 10 ปี ??

บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment) ของบอสใหญ่ “กึ้ง” เฉลิมชัย มหากิจศิริ” ผู้ชอบเห็นรอยยิ้มของแฟนคลับ พร้อมด้วยต้นสังกัดซีเจส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (C-Jes Entertainment) ผนึกความร่วมมือช่วยหาคำตอบ ในงาน “2019 คิมแจจุง เจ-ปาร์ตี้ แอนด์ มินิ คอนเสิร์ต อิน แบงค็อก (2019 KIM JAE JOONG J-PARTY & MINI CONCERT IN BANGKOK) เมื่อเร็วๆ นี้ (23 ก.พ.62) ที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

วินาทีที่ แจจุง เดินขึ้นเวที เสน่ห์ของเขาก็ทำงานทันที หน้าใสฉ่ำวาว ดูไม่เหมือนผู้ชายวัย 30 ต้นๆ ที่เดบิวต์มาแล้วกว่า 10 ปี คอสตูมน้อยแต่มาก เสื้อเชิ้ตสีฟ้า ดูสบายๆ มีลูกเล่นสีทูโทนตรงปลายแขนเสื้อตามสไตล์ของคิมแจจุง แฟนคลับกรี๊ดยาวต้อนรับ ทำให้แจจุงที่ดูตื่นเต้นเมื่อหนึ่งนาทีก่อนหน้านี้ดูผ่อนคลาย และทักทายแฟนคลับด้วยภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ ผมคิมแจจุงครับ” ใส่ใจภาษาเจ้าของบ้าน แค่นี้ก็ได้ใจไปแล้ว

แฟนคลับอยากอัพเดทชีวิตในช่วงที่ผ่านมาของแจจุงว่า เป็นอย่างไรบ้าง บนเวทีครั้งนี้ทำให้ได้เห็นมุมที่ต่างจากที่เคยเห็น งานแฟนมีตติ้งฯ ในวันนั้นผู้จัดเน้นให้ความสุขกับแฟนคลับด้วยความใกล้ชิดแบบเต็มๆ ผสมกับเกมสนุกๆ ช่วงแรก “เขียนประวัติใหม่” ช่วงนี้จะมีคำถามที่หลากหลายที่ทำให้เข้าถึงตัวตนของแจจุงมากขึ้น อย่างเช่น อยากได้ยินคำว่า หล่อ หรือ ยังดูเด็ก? โอปป้าหน้าฉ่ำวาวก็ตอบว่าอยากถูกทักว่ายังดูเด็ก “ช่วงนี้จะ Happy ครับ ถ้าใครทักว่าเด็ก ถามอีกครั้งก็ได้นะครับ” คิมแจจุง บอกอย่างนั้น

คำถามที่ไหลไปเรื่อยๆ ทำให้รู้ว่า แม้เขาจะมีความสามารถด้านการแสดงด้วย แต่หากต้องเลือก เขาก็ยังเลือกที่จะเป็น “นักร้อง จนกระทั่งมาถึงคำถามที่ว่า “เคยเข้าไปแสดงความเห็นข่าวตัวเองในสื่อต่างๆ หรือไม่ เขาตอบแบบมั่นใจว่า “ไม่เคยครับ” แต่แล้วแฟนคลับก็ตะโกนแย้งว่า “ไม่ใช่ อันเดว” แจจุง ก็ยังยืนกรานกับคำตอบเดิมด้วยสีหน้าท้าทายน่ารักๆ เรื่องตีมึนไว้ใจคิมแจจุง

เป็นแฟนด้อมที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมาก จะมีใครกล้าไปเถียงคิมแจจุงนอกจากแฟนคลับ ชอบ..

และแล้วก็มาถึงช่วงที่แฟนคลับรอคอยช่วง “I can’t see your voice” โดยเลือกแฟนคลับผู้โชคดีขึ้นมาเล่นเกม ทั้งนี้แฟนคลับจะสื่อสารได้เพียงท่าทางเท่านั้น คิมแจจุงจริงจังมากกับเกมนี้ เพราะใครชนะจะได้รางวัลสุดฟิน คือ ได้เซลฟี่ใกล้ชิดกับคิมแจจุง ใกล้ๆ ก็ไม่เท่าไหร่ แต่มองตาหวานใส่ขนาดนั้น หมอนก็ไม่มีให้จิก จิกเก้าอี้นั่งจิกแท่งไฟทำใจกันไป

เมื่อความอิจฉาต่อแฟนคลับผู้โชคดีลดระดับลง แจจุง ก็พาแฟนคลับเข้าสู่ช่วง “Made By คิมแจจุง” แฟนคลับรู้ดีว่า แจจุง ชอบทำอาหารมาก ทีมงานจัดวัตถุดิบ ขนม นม เนย ผลไม้ เต็มโต๊ะ และแจจุงเลือกที่จะทำแซนด์วิสให้กับแฟนคลับได้ลองชิมใน 3 รูปแบบ ความพิเศษอยู่ตรงที่ แจจุงจะบรรจงใส่กล่องพร้อมลายเซ็น

อยากทำ แต่กินได้หรือไม่ยังไม่รู้ เพราะทันทีที่เขาเริ่มทำ ก็เริ่มเห็นสัญญาณความเกรียนของ แจจุง เพราะแซนด์วิชทั้งหมด ถูกฉาบด้วยมาการีนอย่างน้อย 2 ชั้น ระดมด้วยกล้วย สตรอเบอร์รี่ มะม่วง และช็อคโกแลต ตามมาเป็นชุด เขาบอกว่า “ถ้าทานให้อร่อยก็จะไม่อ้วนนะครับ” เสียงแฟนคลับคอมเมนท์ “มันเกี่ยวกันตรงไหน”

แถมถามแฟนคลับอีกว่า ทุกคนชอบหวานๆ ไหม เสียงแฟนคลับยืนยันว่า ไม่หวาน แจจุงใส่เนย และช็อคโกแลตลงไปอีก (ไม่ต้องถามก็ได้มั้ง) เขาหยิบจับทุกอย่างบนโต๊ะมาเล่นได้หมด โดยเฉพาะการนำแตงโมครึ่งลูกมาเสียบไม้….บดกล้วย (นึกภาพตามกล้วยบดที่ป้อนทารก) หั่นแอปเปิ้ลแนวขวาง และกัดแอปเปิ้ล ส่งมอบให้แฟนคลับ..

ไม่ต้องทำอะไรมาก.. แต่มันสนุก ยิ้ม หัวเราะไปทั้งแฟนคลับ และแจจุง..ชอบ!!

เกมสนุกๆ ยังไม่หมด เหลืออีก 3 ภารกิจ ที่ท้าทายความเกรียนของแจจุง หากชนะ 2ใน 3 เกม แฟนคลับจะได้ของขวัญคือ หมวก Limited Edition เริ่มที่เกมแยกสมอง โดยแจจุงจะต้องนับเงินไปพร้อมๆ กับการร้องเพลงครอบครัวฉลาม ที่สำคัญต้องตั้งเป้าจำนวนที่นับได้ แจจุงตั้งเป้าไว้ที่ 40 ใบ เกมนี้แจจุงชนะไป แต่ไม่ใสสะอาด (ฮา) อ้อนแฟนคลับให้ตัดสินว่าชนะตามมาด้วยอีก 2 ภารกิจที่สุดท้ายแล้วแจจุงก็ต้องชนะอยู่ดี เพราะใช้มุกเดิมคือลูกอ้อน

จอยักษ์บนเวทีฉายภาพเบื้องหลังก่อนที่จะมาขึ้นเวทีในวันนี้ “2019 คิมแจจุง เจ-ปาร์ตี้ แอนด์ มินิ คอนเสิร์ต อิน แบงค็อก และแจจุงปรากฏตัวอีกครั้งในช่วง “มินิคอนเสิร์ต” ที่ร้อนแรงตั้งแต่อินโทรกับเพลง 9+1# แสงสีแดงและสีน้ำเงินถูกสาดสลับไปมา ตามมาด้วยเพลง Rotten Love

แจจุงในคราบของเชฟมือทอง เด็กน้อยขี้อ้อนและเกรียนหายไป เปลี่ยนเป็น “ร็อคสตาร์”แทนที่ เขาอยากให้ทุกคนลุกจากเก้าอี้และสนุกไปด้วยกัน เพราะเพลงต่อไปนี้อยากให้ร้องไปด้วยกันกับ เพลง KISS B ที่วันนี้ดูต่างจากเดิม เพราะมีอินเนอร์จากทั้งแจจุงและแฟนคลับผสมกลมกลืน เสียงแฟนชานท์ในนาทีนี้ก็ ทรงพลังและน่าจดจำ…

ความสนุกยังคงเดินไปต่อเนื่อง เขาจัดเพลง Welcome To my Wild Word และน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้ แต่ก็ยังตามมาอีก 2 เพลงคือ Just Another girl และเพลง Mind เขาบอกว่า “ถ้าร้องเสร็จแล้วผมหายไป ช่วยเรียกผมดังๆ ด้วยนะครับ” เสียงเรียกดังขึ้นเรื่อยๆ ว่า คิมแจจุงๆ เขาขึ้นโชว์อีกครั้งกับช่วงอังกอร์ ด้วยเพลง Good Moring girl พร้อมๆ กับโปรเจกต์ของแฟนคลับที่มอบให้กับแจจุง เริ่มที่แสงสีขาวจากโทรศัพท์ของแฟนคลับ เสมือนดวงดาวที่ระยิบระยับอยู่รอบตัวแจจุง หลังจากนั้นแฟนคลับทั้งฮอลล์ก็เหมือนเข้าคอร์สเรียนร้องเพลงกับแจจุงในเพลง Good Moring girl ที่แจจุงเพิ่งร้องจบไป นับเป็นช่วงที่สนุกสุดๆ ไม่ได้นับด้วยว่าร้องกี่รอบ

เมื่อมาถึงบรรทัดนี้ เข้าสู่ช่วงท้ายของงานแฟนมีตติ้งที่ผนวกด้วยมินิคอนเสิร์ตเอาไว้ด้วยกัน ได้คำตอบแล้วว่า ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความสุขที่แจจุงมอบให้แฟนคลับ ทำให้เขายังโลดแล่นอยู่ในวงการเคป็อป ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตาม และแฟนคลับคงภูมิใจที่ได้เรียกตัวเองว่า “เป็นแฟนคลับแจจุง” หรือถ้าจะให้ภูมิใจขึ้นอีก บอกไปว่า “เป็นแฟนคลับลุง” จบนะ..

ทุกเสียงร้องที่เกิดขึ้นในวันนี้ แจจุงบอกว่า จะเป็นเสียงที่เขาจะจดจำไว้เสมอ “ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน บนเวทีไหนผมจะทำให้เต็มที่ เพราะรู้ดีว่าทุกคนจะเอาใจช่วยตลอด และถ้าเราคิดแบบนี้เท่ากับว่าเราได้อยู่ใกล้กันแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เสมอ”

ดนตรีเพลง I’ll Protect You ดังขึ้น แจจุงทำหน้าที่ในฐานะนักร้องมืออาชีพได้ ด้วยอารมณ์ที่ดำดิ่ง เพราะความรู้สึกบางอย่างก็ไม่สามารถบอกเป็นคำพูดได้ นอกจากจะกลั่นออกมาเป็นเพลง แจจุงยังบอกว่า เป็นเพลงที่ตอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างแจจุงและแฟนคลับได้ดีที่สุด และครั้งนี้แจจุงร้องแบบไม่มีดนตรี สะกดคนได้ทั้งฮอลล์ หลังนั้นเขาร่วมร้องเพลงนี้ไปกับแฟนคลับ

คิมแจจุงโค้งตัว แทนคำว่าขอบคุณ ให้กับทุกมุมของธันเดอร์โดม กับประโยคสุดท้ายที่ว่า เจอกันครั้งหน้าครับ

ภาพตัดมาที่อินสตราแกรมของ บิ๊กบอส “กึ้ง” เฉลิมชัย ที่สวมกอดแจจุง หลังจากงานแฟนมีตติ้งและมินิคอนเสิร์ตจบลง แอบคิดว่าคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบของคิมแจจุง หรือไม่ก็งานคอนเสิร์ตทั้งวง JYJ อาจมีสักงานที่ โฟร์ วัน วันฯ จะได้เป็นผู้จัดอีกครั้ง..!!