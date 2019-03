โซจีซบ โอปป้าสายเปย์…เป็นทุกอย่างให้แฟนคลับ ในแฟนมีตติ้ง “เอเชีย ทัวร์ เฮลโหล แบงค็อก”

โดย W.K.언니 (wkaonnie@hotmail.com)

กว่า 5 ปีที่ผ่านมาคอเกาหลีเห็นหน้าแค่เพียงในภาพยนตร์และซีรีส์ได้เท่านั้น สำหรับนักแสดงระดับท็อปของเกาหลีอย่าง “โซจีซบ” ล่าสุดกับผลงานซีรีส์เรื่อง “Terius Behind Me” ที่เรตติ้งพุ่งสูงสุดที่ 11.8 % กระแสมาแรงขนาดนี้ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ภายใต้การบริหารของ “กึ้ง” เฉลิมชัย มหากิจศิริ รีบคว้าตัว “โซจีซบ” มาจัดงานแฟนมีตติ้ง “โซจีซบ เอเชียทัวร์ เฮลโหล แบงค็อก” (SO JI SUB ASIA TOUR HELLO BANGKOK) ที่บีบีซีฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้

ที่บีบีซีฮอลล์ ฯ ในวันนั้น (2 มี.ค.62) โซจีซบ เปิดตัวด้วยเพลง CAN’T SMILE WITHOUT YOU ละมุนละเมียด ถือว่าเซอร์ไพรส์อย่างมาก เพราะในหัวคาดหวังไปแล้วว่า ถ้าเป็นโซจีซบ ต้องแรปเปอร์เท่านั้น คอสตูมดำทั้งชุดยิ่งเพิ่มเสน่ห์เข้าไปอีก ทั้งซ้ายมือ ขวามือต่างอุทานว่า “เฮียหล่อมาก” เมื่อโชว์เพลงแรกจบลง “ไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนก็ตาม แต่ขอให้วันนี้สนุกไปด้วยกันนะครับ” โซจีซบบอกกับแฟนคลับอย่างนั้น

โซจีซบ เล่าถึงคอนเซ็ปต์เอเชียทัวร์ในครั้งนี้ก่อนว่าเพราะอะไรจึงใช้คำว่า HELLO “คนเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือว่าเมื่อไหร่ก็ตาม เวลาเจอใครมักทักทายด้วยคำว่า เฮลโหล ครับ” เหล่าแฟนคลับไทยก็ต้อนรับโซจีซบ ด้วยคำว่า HELLO เช่นกัน ทั้งนี้เมื่อถามถึงเหตุผลที่เลือกเพลง CAN’T SMILE WITHOUT YOU เป็นเพลงเปิดตัว โซจีซบ บอกว่า โดนใจ เพราะเนื้อหาของเพลงที่บอกว่า “ถ้า ไม่ใช่เธอก็จะไม่มีรอยยิ้ม” นั่นหมายถึงแฟนคลับของเขาทุกคน

เขามอบรอยยิ้มให้แฟนคลับนับตั้งแต่วินาทีแรก..บนเวที

ไม่เจอกันตั้ง 5 ปี แฟนคลับมีหลากหลายเรื่องที่จะถามโซจีซบ จัดให้กับช่วง “You Got Message” นอกเหนือจากจุดแข็งของไทยในเรื่องที่ท่องเที่ยว และอาหารไทย ยังมีเรื่อง “การนวด” ที่เป็นจุดแข็งด้วย ถามโซจีซบว่า มีโอกาสได้ลองนวดน้ำมันหรือยัง เขาบอกว่า ยังไม่ได้ไปไหนครับ แต่เรื่องนวด ที่เกาหลีก็มีเหมือนกัน พิธีกรบอกว่า ผู้หญิงไทยนวดเก่งรู้หรือไม่ ซึ่งโซจีซบ ดูเขินหนักมาก ไปไม่เป็นกับคำถามนี้ พร้อมทั้งสารภาพว่า “ผมกำลังจินตนาการว่าตัวเองถูกนวดอยู่” ไม่ใช่แค่โซจีซบที่จินตนาการ แฟนคลับข้างล่างก็จินตนาการด้วยเช่นกัน (ฮา)

โซจีซบมาเที่ยวเองนับครั้งไม่ถ้วน เขาบอกว่า เมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ถ่ายทำซีรีส์เสร็จ เขาและทีมงานได้มาเที่ยวเมืองไทย จังหวัดภูเก็ตจอยักษ์ฉายภาพด้านหลังของโซจีซบที่เดินชิลๆ ที่ภูเก็ต เป็นภาพที่ดูรีแลกซ์ เขาใส่เพียงเสื้อยืดตัวใหญ่ กางเกงหลวมๆ และรองเท้าแตะ จนพิธีกรบอกว่าเป็นภาพที่น่าเอ็นดู โซจีซบ ไม่แน่ใจกับคำชมจึงถามซ้ำพร้อมกับขำว่า ผมน่าเอ็นดูหรือครับ ?

หากใครเป็นแฟนคลับโซจีซบมานานจะรู้ว่า เขาถนัดกับซีรีส์แนวดรามา ที่ต้องเค้นอารมณ์ มากกว่าที่จะรับแนวคอมมาดี้ อย่างไรก็ตามบทบาทที่ยัง “ไม่เคย”ถูกทาบทามคือ ตัวร้าย ซึ่งโซจีซบ บอกว่า อยากทดลองดู แต่การเปลี่ยนบทบาทไม่ใช่อยากเปลี่ยนภาพลักษณ์ แต่เพราะมองว่าเป็นเรื่องท้าทาย “ผมสงสัยมาก ถ้าหากว่าต้องแสดงสิ่งที่อยู่ในหัวของเรา กับการที่แสดงตามจินตนาการหากลองแสดงแล้วก็อยากรู้ว่าความรู้สึกมันจะเป็นอย่างไร” ด้านแฟนคลับก็พร้อมซัพพอร์ตแน่นอน

สำหรับซีรีส์เรื่อง Terius Behind Me ที่ทำเรตติ้งพุ่งกระฉูดกับการสวมบทบาทเป็นสายลับที่ต้องเลี้ยงเด็กไปด้วยนั้น โซจีซบ เล่าว่า เรื่องนี้ครบรส มีทั้งความสนุก และความลำบาก เนื่องจากต้องทำงานร่วมกับเด็กๆ ซึ่งประสบการณ์จากเรื่องนี้ทำให้เขาเองได้เข้าถึงความรู้สึกของคนเป็นพ่อ-แม่ ซึ่งโซจีซบบอกว่าการได้เป็นพ่อแม่นั้น ถือเป็นเรื่องสุดยอดมาก

หมดข้อสงสัยแล้ว เข้าสู่ช่วงกิจกรรมแก้ปัญหาความกังวลใจให้แฟนคลับ ที่ส่งจดหมายขอความช่วยเหลือจากโซจีซบ จดหมายที่ถูกเลือกจะได้รับคำตอบพร้อมกับได้รับของรางวัล เริ่มที่แฟนคลับคนแรกที่กังวลเรื่องน้ำหนัก ซึ่งโซจีซบบอกว่า น้ำหนักก็เป็นปัญหาของเขาเช่นกัน เขาตั้งใจให้คำแนะนำว่า “ก่อนอื่น ถ้าเราคิดว่ามันคือการไดเอท เราจะเครียดครับ ต้องเปลี่ยนความคิดไปว่า ต้องดูแลสุขภาพ และควบคุมปริมาณอาหาร” ยังไม่จบเท่านั้น โซจีซบยังตั้งใจแนะนำแฟนคลับต่ออีกว่า อยากแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยวิธีวิ่ง แต่ต้องใช้เวลาแต่จะดีกับร่างกายในระยะยาว รวมถึงควรสร้างกล้ามเนื้อให้ร่างการแข็งแรงด้วย

แฟนคลับคนต่อไปบอกถึงปัญหาว่า มักถูกเพื่อนล้อเรื่องวันเกิดที่ตรงกับวันที่ 29 ก.พ. ซึ่งจะเวียนมาในทุก 4 ปี โซจีซบออกตัวว่า “ผมไม่สามารถไปเปลี่ยนปฏิทินได้ครับ” ทั้งฮอลล์ขำโซจีซบ ดูเหมือนคำตอบจะจบแค่นี้ แต่เขาแนะนำว่า “อย่าไปกังวลครับ เพราะถือเป็นวันที่ทำให้เราเกิดมา แต่ถ้าให้แนะนำจริงๆ ขอให้เปลี่ยนวันเกิดเป็น 28 ก.พ. เราฉลองวันเกิดล่วงหน้าก็ไม่เป็นไร” พีคในพีคคือ โซจีซบร้องเพลง Happy Birth Day ฟินไม่ลืมแน่ๆ

อีกทั้งโซจีซบยังบอกให้ลองเปลี่ยนมุมคิดว่า วันไม่ได้มีความสำคัญ แต่จะมีความหมายมากตรงที่ได้รับคำอวยพรจากคนรอบข้าง นั่นถือเป็นเรื่องน่ายินดี…

เขามอบมุมคิดดีๆ ให้กับแฟนคลับ… แถมด้วยการเป็นที่ปรึกษาชั้นดี

มาถึงช่วงนี้ โซจีซบ เตรียมเพลง Picnic มามอบให้แฟนคลับ

หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วง All About So Ji Sub

อยู่ในวงการมานานมากกว่า 20 ปี ทำให้โซจีซบมีผลงานให้ติดตามมากมายเป็นภาพยนตร์ 10 เรื่อง และซีรีส์ถึง 25 เรื่อง ช่วงนี้ต้องการทดสอบความจำของโซจีซบ เขาดูตื่นเต้นและออกปากว่า ความจำผมไม่ดีเท่าไหร่ แต่เมื่อบอกว่าถ้าตอบถูกแฟนคลับจะได้รางวัล แต่ถ้าตอบผิดโซจีซบต้องถูกลงโทษ เช่น ต้องทำท่ามินิฮาร์ตให้กับแฟนคลับ และมอร์นิงคอลแบบพิเศษให้คนรัก ฯลฯ ที่เขาบอกไม่มีประสบการณ์เ แฟนคลับส่งเสียงเหมือนแย้งว่า ไม่จริง!!

ในช่วงนี้โซจีซบ ไม่โดนลงโทษ เพราะแฟนคลับต่างแอบช่วย ซึ่งแตกต่างจากงานแฟนมีตติ้งในประเทศอื่นๆ ที่แฟนคลับต้องการให้ลงโทษเขา เพราะอาจจะทำให้เห็นมุมน่ารักๆ จากโซจีซบ ขนาดที่ทีมงานตั้งคำถามว่า “กรุงเทพ” แปลว่าอะไร แฟนคลับต่างบอกไบ้คำตอบเป็นการใหญ่ ตอบถูกกันไป การทำโทษคืออะไร ไม่รู้จัก (ฮา)

และมาถึงช่วงคำถามจาก 3 ซีรีส์ คือ Terius Behind Me และซีรีส์ Oh My Venus และ Master Sun เป็นช่วงที่ยิ้มและหัวเราะกันอย่างมีความสุขกับคำถามและคำตอบ จนกระทั่งคำถามสุดท้ายที่ทีมงานใส่ผลไม้ไว้ในกล่อง ปิดตาโซจีซบ และให้สัมผัสไปที่ผลไม้ว่าคืออะไร เขานึกชื่อไม่ออก เท่ากับว่าแพ้ต้องลงโทษ แต่ก็โชคดีที่หยิบเงื่อนไขที่ไม่ต้องโดนลงโทษ ถือว่าถูกโฉลกกับเมืองไทยมาก

เต็มอิ่มไปด้วยความสนุกระหว่างโซจีซบแล้ว เขาสู่ช่วงที่อยากเรียกว่า “โอปป้าสายเปย์” เพราะโซจีซบ เตรียมของขวัญแบบจัดเต็มมาให้แฟนคลับชาวไทย

เริ่มตั้งแต่ภาพถ่ายโพลารอยด์โซจีซบ ในระหว่างซ้อม ที่มีเพียงภาพเดียวในโลก

สร้อยคอทองทำที่โซจีซบสั่งทำเป็นพิเศษ โดยมีจี้ตรงกลางเป็นคำว่า HELLO

เขาบอกว่า “เป็นของขวัญที่หาไม่ได้ ซื้อไม่ได้ และห้ามขายนะครับ” ช่วงนี้คลื่นความอิจฉาถาโถมบีบีซีฮอลล์มาก เพราะแฟนคลับผู้โชคดีจะได้รับการเซอร์วิสแบบเต็มอัตราจากโซจีซบ ตั้งแต่ ยื่นมือรับถึงข้างเวที บรรจงใส่สร้อยให้ที่คอ เกลี่ยผมที่ติดสร้อยออกให้ และสวมกอดแบบนุ่มนวล ( มีใครให้มากกว่านี้อีกไหม??)

เขามอบความพิเศษให้กับแฟนคลับ…

หลังจากนั้นโซจีซบและแฟนคลับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก พร้อมกับเซอร์ไพรส์โปรเจกต์จากแฟนคลับทั้งฮอลล์ ซึ่งโซจีซบ “ขอบคุณครับ” เป็นภาษาไทย

กว่า 2 ชั่วโมง กับการมอบช่วงเวลาความสุขด้วยกันระหว่างแฟนคลับและโซจีซบ เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้ว แน่นอนว่า โซจีซบ จัดเต็มในฐานะแรปเปอร์ เขาคัฟเวอร์เพลง LOVE SCENARIO (เพลงของวงiKON) โซจีซบกับคอสตูมฮิปฮอปสุดชิค เรียกเสียงกรี๊ดให้กระห่ำรอบบีซีซี ฮอลล์ มาคนเดียวดูไม่สนุก มีแขกรับเชิญคือ “Soul Dive” แชมป์จากรายการโชว์ มีเดอะมันนี่ (Show Me the Money) ซีซั่น 2 คือ Nuck Zito และ D.Theo

โซจีซบและ Soul Dive โชว์ต่อเนื่องด้วยเพลง SO GANZI เพลงนี้มันมาก จัดเต็มต่อในเพลง ERASER ทั้งฮอล์ต้องลุกจากเก้าอี้และเต้นไปกับพวกเขา แสงสีเสียง เปเปอร์ชูต ปลุกให้แฟนคลับยืนขึ้นทั่วทั้งฮอลล์ เพื่อสร้างความประทับใจหน้าใหม่ระหว่างเขาและแฟนคลับ โซจีซบ แซวแฟนคลับว่า มีพลังเสียงแค่นี้กันหรือ เหล่าแฟนคลับจึงกระหน่ำกรี๊ด โชว์ยังคงดำเนินไปกับเพลง BOY GO เป็นช่วงส่งท้ายที่เต็มไปด้วยความสนุก รอยยิ้มและเสียงกรี๊ด

เขามอบเสียงเพลงที่ดีต่อใจให้แฟนคลับ…

มาถึงตรงนี้ เหลือเพียง 2 เพลงที่โซจีซบและแฟนคลับจะได้ร่วมสนุก ซึ่งเขาบอกว่า ผมจะส่งพลังออกไปให้มากที่สุดและขอให้แฟนคลับช่วยกันร้องเพลง AOAOA ไปด้วยกัน สนุกจนโอปป้าลืมซับเหงื่อกันเลยทีเดียว โซจีซบ บริหารเวทีใกล้ชิดแฟนคลับซ้ายที ขวาที ด้านหน้าที ให้ตื่นเต้นกันเป็นระลอก ตามมาด้วยเพลง เพลง COLA BABY ผ้าขาวซับเหงื่อโซจีซบถูกเหวี่ยงให้แฟนคลับ และแล้วโซจีซบก็เริ่มช่วงสุดท้าย อังกอร์ ด้วยเพลง SO LOVE ส่งท้ายความประทับใจในวันนี้

มาถึงตรงนี้ คงไม่ต้องบอกว่า โอปป้าสายเปย์ ที่ชื่อโซจีซบ ให้อะไรกับแฟนคลับบ้าง เพราะทุกคำตอบอยู่ทุกช่วงเวลาของงานแฟนมีตติ้งในครั้งนี้แล้ว…..