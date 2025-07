Kaniva แก้โจทย์คนเลี้ยงสัตว์เพิ่ม แต่จับจ่ายน้อยลง

คานิว่า เผย แม้คนเลี้ยงสัตว์เพิ่ม แต่กลับจับจ่ายน้อยลง หลังเศรษฐกิจบีบคนมองหาอาหารราคาถูก เร่งส่งนวัตกรรมสุขภาพปลุกยอด พร้อมชิง Top of Mind เจน Z ด้วยวง “BUS”

นายจารุวัฒน์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหาร บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด และบริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด ฉายภาพว่า ตลาดสัตว์เลี้ยงทั้งอาหาร, อุปกรณ์ ฯลฯ ในไทยมีมูลค่าประมาณ 47,000 ล้านบาท ปี 2568 นี้มีแนวโน้มเติบโต 7-10% จากสภาพสังคมที่ผู้บริโภคมีลูกน้อยลง และการเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำให้ผู้คนหันไปหาการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น

พิษเศรษฐกิจลามถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยง

อย่างไรก็ตามตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเกิดปรากฎการณ์เทรดดาวน์หรือการที่ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าที่ราคาจับต้องได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยพบเห็นทั้งในกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมว เชื่อว่าเป็นเพราะผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ

ด้วยเหตุนี้ทำให้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2568 ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงในระดับราคาจับต้องได้จะขยับสูงขึ้นอีก

สู้ด้วยนวัตกรรม แทนสงครามราคา

อย่างไรก็ตาม นายจารุวัฒน์ ย้ำว่า แม้จะเกิดแนวโน้มที่ผู้บริโภคมองหาอาหารสัตว์เลี้ยงราคาจับต้องง่ายขึ้น แต่บริษัทตัดสินใจไม่ร่วมแข่งขันราคา แต่จะจูงใจเหล่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และการมีสินค้าเหล่านี้เป็นเจ้าแรกของตลาดแทน อาทิ อาหารเปียกแมวซีรีส์ “ไข่ตุ๋น”, “วิตามินบอล” และ “คอลลาเจนบอล” เป็นต้น

ชิง Top-of-Mind เจน Z / Alpha

พร้อมกับรุกเข้าหาผู้บริโภคเจน Z ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงมาก เนื่องจากสัดส่วนชาวเจน Z ที่มีสัตว์เลี้ยงนั้นสูงถึง 1 ใน 3 ซึ่งนับว่าสูงกว่าคนรุ่นก่อน ๆ ทำให้หากสมารถชิงคนกลุ่มนี้มาเป็นแฟนของแบรนด์ได้ มีโอกาสสูงที่จะสามารถสร้างการเติบโตในระยะยาว เช่นเดียวกับเจน Alpha ที่แม้จะยังไม่มีสัตว์เลี้ยงของตนเอง แต่เป็นจังหวะที่แบรนด์ต้องสร้างการจดจำ และเป็นตัวเลือกแรกเมื่อคนกลุ่มนี้มีสัตว์เลี้ยงของตนเอง

เพื่อการนี้บริษัทจะใช้กลยุทธ์มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง โดยเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ 12 หนุ่มวง BUS because of you, i shine ศิลปิน T-POP รวมทั้ง เจษ- เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ Friend of Kaniva ขวัญใจแฟนๆ New Gen เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภครุ่นใหม่

ประเดิมอีเวนต์แรกด้วย “Kaniva Petstival” ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ลานพาร์คพารากอน ควบคู่กับการใช้สื่อ Out of Home มากกว่า 100 จุดทั่วกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็น BTS, MRT, LED และ Billboard เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ (Top-of-Mind)

“มั่นใจว่า ยุททธ์ศาสตร์นี้จะช่วยวางรากฐานแบรนด์ Kaniva ให้เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z และ Alpha ได้แน่นอน”

รุกส่งออกตะวันออกกลาง

นอกจากนี้บริษัทจะรุกตลาดต่างประเทศโฟกัสภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งนอกจากจะนิยมเลี้ยงแมวแล้ว ยังเริ่มมีกระแสนิยมเลี้ยงสุนัขมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่

ส่วนในประเทศจะขยายช่องทางจำหน่ายในโมเดิลเทรนด์ต่อเนื่อง หลังจากเริ่มเข้าสู่ช่องทางนี้เมื่อช่วงต้นปี คาดว่าสิ้นปีจะสามารถเพิ่มช่องทางจำหน่ายจาก 6,000 จุดเป็น 6,200 จุดได้

ขยายโกดังกำลังผลิต รับแผนเติบโต

โดยขณะนี้เจรจากับโรงงาน OEM ขอขยายกำลังผลิตรอรองรับไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่นเดียวกับโกดังสินค้า ซึ่งในปี 2569 จะขยายขนาดจากปัจจุบัน 45,000 ตร.ม. เพิ่มอีกประมาณ 40%

เชื่อว่า ยุทธศาสตร์นี้จะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายปี 2568 ที่รายได้จะเติบโต 30% และขยายตลาดส่งออกจากเดิม 15 ประเทศ เป็น 20 ประเทศได้แน่นอน