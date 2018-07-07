จีนออกแถลงการณ์ถึงรัฐบาลไทย เหตุเรือท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ต

รัฐบาลจีนออกแถลงการณ์ถึงรัฐบาลไทย ต่อเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตเเละบาดเจ็บจำนวนมาก โดยระบุว่า

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

“ขอให้ฝ่ายไทยเร่งดำเนินการระดมกองกำลังทั้งหมดเพื่อค้นหาและกู้ภัยพลเมืองจีนอย่างสุดกำลังและความสามารถ รวมทั้งดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้รับความช่วยเหลือ รักษาเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ และดูแลครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมดเป็นอย่างดี หวังว่าฝ่ายไทยจะเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และแจ้งให้ฝ่ายจีนทราบถึงความคืบหน้าของการค้นหาและกู้ภัยอย่างทันท่วงที”

ข้อความ(ต้นฉบับ)

“请泰方务必动员一切可以动员的力量，争分夺秒搜救中国公民，妥善照料已获救的中国游客，全力医治受伤人员，尽快查明事故原因，及时向中方通报搜救进展。”

http://th.china-embassy.org/chn/sgxw/t1574607.htm

แถลงการณ์ของประธานาธิบดีจีน สีจิ้นผิง

习近平对泰国游船倾覆事故作出重要指示 要求全力搜救失踪人员

2018/07/06

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7月5日18时45分许，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨发生倾覆事故。截至目前，船上127名中国游客中，16人死亡、33人失踪，另有78人获救，受伤游客已送当地医院治疗。

事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，外交部和我驻泰国使领馆要加大工作力度，要求泰国政府及有关部门全力搜救失踪人员，积极救治受伤人员。文化和旅游部要配合做好相关工作。习近平强调，目前正值暑期，外出旅游人员较多，一些地方雨情汛情等情况突出，各地区各有关部门要及时进行风险提示，提醒旅行社和游客增强风险防范意识，消除安全隐患，加强安全检查监测和应急工作，切实保障人民群众生命财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要求全力搜救我失踪游客、救治伤员，妥为做好善后工作。要重视做好外出旅游人员安全防范工作，通过境外中国公民保护机制，切实维护好我公民合法权益，确保出行安全。

按照习近平指示和李克强要求，外交部和我驻泰国使领馆已启动应急机制，积极协调泰方全力开展搜救工作、救治受伤人员。泰方正持续增派救援力量，全力开展搜救。目前，外交部、交通运输部、文化和旅游部已组成联合工作组赶赴泰国普吉参与现场处置。(来源：央视新闻)