เฮลิคอปเตอร์ พาหมูป่าคนที่ 10 และ 11 ส่งรพ.เชียงรายฯ

เมื่อเวลา18.25น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงสมาชิกทีมหมูป่าฯ คนที่ 10 และ 11 ที่ได้ช่วยเหลือนำออกมาจากถ้ำหลวงก่อนหน้านี้ไปยังสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวผาหมี โดย เวลา18.34น.เฮลิคอปเตอร์ได้ยกตัวขึ้นเพื่อนำสมาชิกหมูป่าคนที่ 10 และ 11 ส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ขณะที่เพจ Thai NavySEAL ระบุข้อความว่า เราไม่รู้ว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์ หรือวิทยาศาสตร์ หรืออะไรก็ตาม แต่หมูป่าทั้ง 13 ตัวได้ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

We are not sure if this is a miracle, a science, or what. All the thirteen Wild Boars are now out of the cave.