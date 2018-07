ชีวิตดั่งนิยาย ของนักเตะทีมชาติอังกฤษ

คอลัมน์ ระดมสมอง

โดย รณดล นุ่มนนท์

หนึ่งเดือนที่ผ่านมา พวกเราหลายคนคงอดหลับอดนอนเพื่อเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก และเมื่อคืนผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะของทีมฝรั่งเศส และการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของเจ้าหนูเอ็มบัปเป้ (Mbappe) วัย 19 ปี

การครองแชมป์โลกของฝรั่งเศสในครั้งนี้ ไม่ถือว่าเกินความคาดหมาย เพราะเป็นทีมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ นักเตะมีความคึกคะนองและเป็นนักเตะที่อายุยังน้อย (เป็นอันดับสองรองจากทีมชาติไนจีเรีย) อย่างไรก็ดี การแข่งขันในครั้งนี้มีผลการแข่งขันที่คาดไม่ถึงหลายคู่ เช่น กรณีทีมเกาหลีใต้ชนะทีมเยอรมนี หรือกรณีทีมมหาอำนาจลูกหนังอย่างบราซิล และอาร์เจนตินา ที่ไม่สามารถผ่านเข้ารอบลึก ๆ ในขณะที่ทีมชาติอังกฤษ ที่เรียกว่าเป็นชาติต้นกำเนิดกีฬาฟุตบอล กลับมีผลการแข่งขันที่ดีเกินคาด โดยสามารถคว้าตำแหน่งที่ 4 หลังจากที่ไม่เคยสัมผัสการเข้ารอบรองชนะเลิศมาเป็นระยะเวลา 26 ปีแล้ว

ความสำเร็จของทีมชาติอังกฤษ หลายคนอาจบอกว่าเป็นเพราะโชคช่วย ที่ถูกจัดอยู่ในสายที่ทีมร่วมสายไม่เก่งมากนัก แต่ผู้สันทัดกรณีเห็นว่า เป็นเพราะภาวะผู้นำของแกเร็ธ เซาธ์เกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ ที่สามารถหล่อหลอมนักเตะอังกฤษให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำลายความคิดในอดีตที่มักจะคิดถึงการเป็นคู่ต่อกรกันในการแข่งขันลีกภายในที่มาจากต่างสโมสร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อม ๆ กับสร้างบรรยากาศในทีมไม่ให้ตึงเครียด เช่น การอนุญาตให้ติดต่อกับครอบครัว หรือดูโทรทัศน์ในช่วงเข้าค่ายฝึกซ้อม แต่สำคัญที่สุด คือ การให้โอกาสนักเตะแต่ละคนได้แสดงผลงานออกมาอย่างเต็มที่ เช่น การเลือก แจ็ก บัตแลนด์ เป็นผู้รักษาประตูแทน โจ ฮาร์ท ที่เฝ้าเสาให้ทีมชาติมาอย่างยาวนานรวมทั้งคัดเลือกนักเตะอายุไม่ถึง 23 ปี มาร่วมทีมหลายคน

ผมได้อ่านประวัตินักเตะทั้ง 23 คนของทีมชาติอังกฤษ เห็นว่ามีความน่าสนใจ แต่ละคนมีความมุมานะ และต่อสู้กับชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก เช่น นิก โป๊ป นายทวารสำรอง ที่เคยเป็นมาแล้วแม้กระทั่งเด็กส่งนม ต้องไปเล่นนอกลีก พร้อมโดนแฟนบอลตะโกนด่า นิกได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ผมมีวันนี้ ไม่ได้มาจากโชคชะตา แต่มันเป็นเพราะความมุ่งมั่นและความทุ่มเทตั้งใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะเชื่อว่าพรุ่งนี้จะต้องดีกว่า” 1/ ในขณะที่ ราฮีม สเตอร์ลิง ยอดนักเตะศูนย์หน้า ที่ในวัยเด็กต้องต่อรถโดยสารประจำทางถึง 3 คัน เพื่อไปฝึกซ้อม โดยใช้เวลาเดินทางไปกลับกว่า 8 ชั่วโมงในแต่ละวัน ทั้งนี้ นักเตะเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันที่มีครอบครัวพร้อมให้การสนับสนุน ซึ่งราฮีมได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “หากไม่มีพวกเขา พวกคุณก็คงจะไม่รู้จักฉัน” (Without them, you wouldn’t even know me.) 2/ อย่างไรก็ดี มีนักเตะคนหนึ่งที่โชคไม่ดีเท่ากับเพื่อน ๆ มีประวัติที่ถือเป็นบทเรียนชีวิตให้กับทุก ๆ คน เขาคนนั้นคือ เดเล่ อัลลี่ (Dele Alli) นักเตะกองกลางวัย 22 ปี จากสโมสรทอตแน่ม ฮอตสเปอร์ ที่เป็นกำลังสำคัญของทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกหนนี้ โดยทำประตูชัยให้อังกฤษผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ เดเล่ อัลลี่ แสดงความเป็นนักเตะอัจฉริยะตั้งแต่เด็ก โดย คาร์ล โรบินสัน (Karl Robinson) โค้ชทีมสโมสร MK Dons ทีมแรกที่สังกัดเล่าให้ฟังว่า ในการฝึกซ้อมในวันวันหนึ่ง เขาได้ให้ลูกทีมฝึกซ้อมลูกโหม่งเข้าประตู แต่ปรากฏว่าลูกฟุตบอลที่ลอยมาถึงเดเล่ต่ำเกินไป เขาจึงตัดสินใจใช้เท้าวอลเลย์เข้าประตูอย่างสวยงาม เขาได้แสดงความยินดีด้วยการพ่นหมากฝรั่งออกมา พร้อมกับเดาะหมากฝรั่งนั้นด้วยเข่าทั้ง 2 ข้าง ก่อนที่จะเตะขึ้นไปบนอากาศเพื่อกลับมาเข้าปาก

อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ณ เวลานั้น เดเล่อายุเพียง 16 ปี ผู้ใกล้ชิดกล่าวว่า เดเล่ไม่ได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลในสนามหญ้า และไม่ได้ฝึกฝนทักษะฟุตบอลเหมือนกับเด็กคนอื่น ๆ แต่ใช้โอกาสที่ออกไปเล่นฟุตบอลที่ถนน หน้าบ้าน ทำให้เขาต้องฝึกฝนให้รู้จักการครองบอล และหลบหลีกคู่ต่อสู้ในพื้นที่แคบ ๆ จนทำให้ลีลาการครองบอลและส่งบอลของเขาเป็นที่โดดเด่น 3/

ในการแข่งขันฟุตบอลโลกหนนี้ รูบี้ แม (Ruby Mae) แฟนสาวของเดเล่ได้มาร่วมให้กำลังใจ ในขณะที่เดเล่ได้เชิญ อลันและ แซลลี่ ฮิกฟอร์ด (Alan and Sally Hickford) พ่อแม่บุญธรรม และแฮร์รี่ (Harry) ลูกชาย เพื่อนสนิทและเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเดเล่มาด้วย แต่ที่น่าสังเกตมากที่สุด คือ การปักชื่อ เดเล่ หลังเสื้อหมายเลข 20 แทนนามสกุล (อัลลี่) ซึ่งเขาจงใจสวมเสื้อในลักษณะนี้มาตั้งแต่เข้าสังกัดสโมสรทอตแน่ม ฮอตสเปอร์ Weekly Mail สัปดาห์หน้า ผมจะขยายความชีวประวัติของเดเล่ ที่นำมาสู่เหตุการณ์ข้างต้น

ข้อมูลทั้งหมดนี้ค้นคว้าและเรียบเรียงมาจากหลายแห่ง ต้องขอขอบคุณ คุณวิเรขา สันตะพันธุ์ สำหรับการแนะนำหัวข้อในการเขียน Weekly Mail ฉบับนี้ พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแหล่งที่มา :

