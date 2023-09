โลตัส ถูกยกย่องเป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องปีที่ 3

นิตยสาร HR Asia ยกย่องโลตัส เป็น “บริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ 3C ในการดูแลเพื่อนพนักงาน

วันที่ 25 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลตัส ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรโดดเด่นที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย คว้ารางวัลระดับสากล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 โดยนิตยสาร HR Asia ของบริษัท Business Media International (BMI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนความมุ่งมั่นของโลตัสในการเป็นผู้นำองค์กรที่เป็นเลิศด้านการดูแลเพื่อนพนักงาน

นายธนกฤต ฉันทวิทิตพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล (เอเชีย) โลตัส กล่าวว่า โลตัส เดินหน้าในการเป็นองค์กรที่โดดเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งมั่นในการดูแลเพื่อนพนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่ สาขาและศูนย์กระจายสินค้าของโลตัสทั่วประเทศ การได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 สะท้อนความสำเร็จและความไว้วางใจของเพื่อนพนักงาน จากนโยบายของโลตัสด้านการดูแลเพื่อนพนักงานที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในเวทีสากล

โดยมี กลยุทธ์ 3C ได้แก่

Capacity ผ่านการวางรากฐานโครงสร้างองค์กร สร้างแบรนด์นายจ้างของโลตัสที่เข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่และต่อยอดสู่การจ้างงานในอนาคต สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของโลตัส

Capability ผ่านการพัฒนาทักษะของเพื่อนพนักงาน ทั้งการพัฒนาคนดีคนเก่งขององค์กร ทักษะความเป็นผู้นำ ยกระดับ digital skill และทักษะแห่งนวัตกรรม

Culture สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมโลตัสให้เป็นสถานที่น่าทำงาน โดยมีรูปแบบการทำงานตามแนวคิด SMART (Simple, Motivated, Agile, Responsible, Transformative) สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี เปิดรับทุกความแตกต่างหลากหลาย ทั้งอายุ เพศ ศาสนา ฯลฯ พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษส่งเสริมความรู้สึกที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีให้เพื่อนพนักงาน

Advertisement

“ทั้งนี้เพราะเพื่อนพนักงานคือบุคคลสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จ โลตัสจึงเดินหน้าพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการสร้างความสุขให้เพื่อนพนักงาน และสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้เพื่อนพนักงานสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมให้บริการและส่งต่อความรู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส ให้กับลูกค้าของเรา”

อย่างไรก็ตาม ในปี 2023 นอกจากรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 แล้ว โลตัส ยังได้รับรางวัล Top Employer 2023 in Thailand นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย จาก Top Employers Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ อีกด้วย ตอกย้ำความเป็นผู้นำองค์กรที่เป็นแบรนด์นายจ้างที่แข็งแกร่งและมีมาตรฐานระดับเวิร์ลคลาส