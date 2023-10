ห่านบิน ร่วมกับโอ้กะจู๋ มอบทุนช่วยเกษตรกรปลูกพริกปลอดสาร เชียงราย

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1698146835' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_instantarticles_mod_1417667'

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '2023-10-17 11:27:14' WHERE `option_name` = '_transient_instantarticles_mod_1417667'

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1698146835' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_instantarticles_content_1417667'

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '<div itemprop=\"articleBody\"><p><strong>เอ็กโซติค ฟู้ด (XO)</strong><strong> นำแบรนด์ซอสพริกตรา ห่านบิน (Flying Goose) ร่วมกับร้านอาหารชื่อดัง “โอ้กะจู๋” มอบเงินทุนสนับสนุนจากแคมเปญพิเศษ “ห่านบินบินกลับไทย Summer landing ห่านบินชวนกินผัก ทำความดี กับ โอ้กะจู๋” ช่วยเกษตรกรปลูกพริกปลอดสาร จังหวัดเชียงราย</strong></p>

<p>วันที่ 17 ตุลาคม 2566 พญ. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความท้าทายของเราไม่ได้มองแค่การเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกซอสพริกของคนไทย ภายใต้แบรนด์ของตนเองที่วางขายแล้วกว่า 80 ประเทศทั่วโลก รวมถึงตลาดอเมริกาเหนือที่ส่งออกเป็นตลาดล่าสุด</p>

<p>แต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความท้าทายด้าน “ธุรกิจ” อย่างเดียวไม่พอ แต่เรายังต้องการเป็นผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และรากฐานของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกของเราเช่นกัน</p>

<p>โครงการระบบน้ำหยดใช้ในการปลูกพริกปลอดสาร จึงนับเป็นหนึ่งในโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ประจำปี 2566 ของ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้มากขึ้น และช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น</p>

<p>รวมถึงแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องน้ำใช้เพาะปลูกด้วย เนื่องจากปัญหาสำคัญ คือ ปริมาณน้ำไม่พอใช้ และไม่มีระบบน้ำหยด จึงหาแหล่งผลิตที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขง ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน และอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งหลังจากที่ติดตั้งระบบน้ำหยดแล้ว จะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นจาก 3,500 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น 4,000-5,500 กิโลกรัมต่อไร่</p>

<p>นอกจากนี้ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรในโครงการระบบน้ำหยดอีกด้วย จำนวน 60 ทุน เพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขั้นต่อไป</p>

<p>“โครงการนี้ฯ จึงถือเป็นโครงการนำร่องที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น และจะเดินหน้าเพื่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราก็หวังว่า ในปีต่อ ๆ ไป เราจะได้เข้ามาจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อคืนกำไรให้สังคมเช่นในปีนี้อีก และเราก็คาดหวังว่า เกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดเชียงราย จะมีผลผลิตที่ดีขึ้น ขยายพื้นที่ผลิตได้มากขึ้น และที่สำคัญคือสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนได้มากขึ้น”</p>

<ul>

<li><a href=\"https://www.prachachat.net/marketing/news-1333666\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">เอ็กโซติคฟู้ด ออร์เดอร์ทะลัก หลังอเมริกาเหนือทำเงิน มั่นใจปี’66 รายโต 20%</a></li>

</ul>

</div>' WHERE `option_name` = '_transient_instantarticles_content_1417667'

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (1417667, '_is_empty_after_transformation', 'no')

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]

INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (1417667, '_has_warnings_after_transformation', 'yes')