งานไฟพระราชวังพญาไท เปิดให้เข้าชมแล้ว เฉลิมฉลอง 101 ปี ถึง 16 มีนาคมนี้

NIGHT MUSEUM งานประดับไฟ ณ “พระราชวังพญาไท” เปิดให้เข้าชมแล้ว เฉลิมฉลอง 101 ปี ดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำ อลังการแสง สี เสียง 6 โซนจัดแสดง ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00-21.30 น.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดให้เข้าชมแล้วสำหรับ “NIGHT MUSEUM” ครั้งแรกบนพื้นที่ประวัติศาสตร์ ณ “พระราชวังพญาไท” เฉลิมฉลอง 101 ปี ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุขและความอลังการด้าน แสง สี เสียง

งานนี้จัดโดย มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ยาวไปจนถึง 16 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00-21.30 น. ณ พระราชวังพญาไท

ถือเป็นการรวมตัวกันของทีมงานคุณภาพแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ อาม่า สตูดิโอ (AMA STUDIO), ดีไซนด์ คิท (DecideKit), ณ สัทธา (Na Satta), ฟอส ไลท์ติ้ง ดีไซน์ (FOS Lighting Design) และไลท์ซอร์ส เป็นต้น (LightSource)

โดยเป้าหมายสำคัญในการรวมตัวครั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และระบบแสง สี เสียง ที่ทันสมัยจากฝีมือของคนไทยให้ทัดเทียมงานระดับโลก

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ศิลปินผู้ออกแบบงานศิลปะร่วมสมัยบนสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ออกสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยให้เข้ามาชื่นชมความงดงามของพระราชวังพญาไทในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (NIGHT MUSEUM)

6 โซนงดงามอลังการ

โซนเข้าชมฟรี

โซนที่ 1 “ARCHITECTURE LIGHTING & PROJECTION MAPPING” เป็นการฉายภาพแสงกับงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว ร่วมกับการแสดงศิลปะสถาปัตยกรรมฉายบนอาคารพระที่นั่งพิมานจักรี และพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน

โซนที่ 2 “ARCHITECTURE LIGHTING & INTERIOR LIGHTING” เป็นนิทรรศการจัดแสดงแสงไฟเพื่อนำเสนอสถาปัตยกรรมอันงดงามภายในพระที่นั่งเทวราชสภารมย์

โซนซื้อตั๋วเข้าชม

พบกับ LIGHTING INSPIRATIONS งานสร้างสรรค์ผลงานไฟที่วิจิตรตระการตา บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โซนที่ 3 “PROJECTION MAPPING” ต้อนรับบรรยากาศ NIGHT MUSEUM โดยสัมผัสความระยิบระยับรับแสงแห่งอุโมงค์ กับเทคนิคการแสดงแสงไฟสะท้อนผ่านกระจกเงา

พร้อมร่วมชมพระอัจฉริยภาพพระราชนิพนธ์ภายในห้องธารกำนัล หรือห้องรับแขก ผ่านเทคนิค PROJECTION MAPPING โดยการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อาทิ วิวาหพระสมุท โคลงภาษิตนักรบโบราณ โคลงสยามานุสสติ โรเมโอและจูเลียต เวนิสวานิช

ต่อด้วย “สง่างามยามยล” กับการรับชมเรื่องราวในอดีตของ พระราชวังพญาไท ย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีผ่านการยิง PROJECTION MAPPING บนกำแพงที่ตกแต่งโดยผ้าขาว

โซนที่ 4 “PROJECTION MAPPING & LIGHTING INSTALLATION” พบกับ “พญามังกรถือวชิราวุธ” ประติมากรรมนูนต่ำชิ้นเก่าแก่ เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แทนปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

“สวนรื่นรักมัทนา” สัมผัสบรรยากาศของพระราชวังพญาไท ผสมผสานจินตนาการในโลกศิลปะของการแสดงแสง สี เสียงอันน่าอัศจรรย์ ด้วยการยิง PROJECTION MAPPING เข้าส่วนหลังของพระที่นั่งพิมานจักรี ทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง

โดยนำบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เรื่อง “มัทนะพาธา” ที่วรรณคดีสโมสร ยกย่องให้เป็นยอดของบทละครพูดคำฉันท์ มาดำเนินเรื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งโซนไฮไลต์ในการจัดแสดงไฟล้านดวงครั้งนี้





โซนที่ 5 “LIGHTING INSTALLATION & MAPPING ON THE BIG GIANT TREE WITH THE GLASS SCREENS” แสงสิเนหา ณ แรกรัก สัมผัสงานอาร์ตกับการจัดแสดงแสงไฟนับพันดวงที่ประดับประดาบริเวณสนามหญ้า และ ต้นไม้ยักษ์ ตื่นตาตื่นใจกับเทคนิค Glass Screens อันงดงามและมีมิติ

โซนที่ 6 “LIGHTING INSTALLATION” พรหมพฤกษ์ตระการตา กับการย้อมไฟใส่ต้นไม้ ในแดนโกเมศวิเศษพร เปิดประสบการณ์พร้อมดื่มด่ำไปกับความงดงามของดอกบัวนับพันดอกด้วยเทคนิคไฟย้อมสี ตามเส้นทางไปสักการะ “พระนาคปรกนำโชคคุ้มครอง” และรับ “พลังเมตตาจากท้าวหิรัญพนาสูร”

นอกจากนี้ ยังมีร้านกาแฟนรสิงห์ คาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในอาคารเทียบรถพระที่นั่ง ณ บริเวณส่วนหน้าพระที่นั่งพิมานจักรี โดยจะเปิดให้บริการเป็นพิเศษในช่วงเวลา 16.00-20.30 น. ของทุกวัน และสตรีทฟู้ด บริเวณ พระตำหนักเมขลารูจี

ร่วมเฉลิมฉลอง “101 ปี พระราชวังพญาไท” THE GLORY OF SIAM ในบรรยากาศ NIGHT MUSEUM ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00-21.30 น. ณ พระราชวังพญาไท