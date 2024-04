คอรัสเกย์วงแรกของไทย คว้ารางวัลใหญ่ เทศกาลประสานเสียงนานาชาติ

เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ คอรัสเกย์วงแรกของไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่ ในเทศกาลนักร้องประสานเสียงนานาชาติแห่งอาเซียน

วันที่ 4 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะประสานเสียงเกย์ชายแห่งกรุงเทพ หรือ Bangkok Gay Men’s Chorus : BKGMC กวาด 2 รางวัลระดับอาเซียน รางวัลการแสดงบนเวทียอดเยี่ยมแห่งปี (Most Distinctive Award) และนักเปียโนยอดเยี่ยมแห่งปี (Best Piano Accompaniment Award) จากเทศกาลนักร้องประสานเสียงนานาชาติแห่งอาเซียนครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN International Chorus Festival 2024) จัดขึ้นที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25-30 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ซึ่งงานนี้เป็นงานประจำปีในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นมืออาชีพด้านการขับร้องเพลงประสานเสียง และสานสัมพันธไมตรีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีคณะประสานเสียงตัวแทนแต่ละประเทศ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 15 วง จากประเทศจีน (มณฑลยูนนาน ไหหลำ กว่างโจว กุ้ยโจว) อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย

นายวิทยา แสงอรุณ ผู้ก่อตั้งคณะประสานเสียงเกย์ชายแห่งกรุงเทพ หรือ Bangkok Gay Men’s Chorus : BKGMC เปิดเผยว่า การเข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติครั้งนี้ เป็นครั้งแรก แม้ก่อนหน้านี้จะได้มีโอกาสได้ร่วมงานระดับประเทศ เช่น มหกรรมการขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และงานอื่น ๆ อีกกว่า 14 เวที ทำให้สมาชิกได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการขับร้องและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

แต่การแสดงครั้งนี้ ทำให้ BKGMC ได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย และยกระดับความสามารถสู่สากล โดยได้รับ 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัลการแสดงบนเวทียอดเยี่ยมแห่งปี (Most Distinctive Award) และนักเปียโนยอดเยี่ยมแห่งปี (Best Piano Accompaniment Award) เพียงวงเดียวจาก 15 วงทั่วอาเซียน ในบทเพลง Never Enough จากภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Showman และ She จากภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill ซึ่งได้รับการฝึกสอนโดยฐานัส พงษ์ธนเลิศ และบรรเลงเปียโนประกอบการร้อง โดยมนต์ศักดิ์ ตันอิสรกุล

อย่างไรก็ตาม BKGMC ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้ ยังมีแผนที่จะเข้าร่วมงานเทศกาล Bangkok Pride 2024 ภายใต้แนวคิด ร้อง (เพลง) รักให้โลกรู้ หรือ “Celebration of Love” ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ ซึ่งจะเป็นเวทีแสดงออกถึงความรักและการยอมรับในความหลากหลายทางเพศอีกครั้ง ซึ่งเราก็เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก ขอเชิญมาออดิชั่น

นายวิทยากล่าวต่อว่า ตั้งแต่ก่อตั้งวงในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่การพัฒนาบุคลากร และมุมมองของสังคมต่อคอรัสเกย์วงแรกของไทย สมาชิกในวงมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ต่างนำพาความหลากหลายและประสบการณ์มารวมกันได้อย่างลงตัว ส่งผลให้ BKGMC ได้รับการยอมรับถึงความเป็นมืออาชีพในวงการประสานเสียง

ขณะเดียวกัน มุมมองของสังคมต่อชุมชน LGBT+ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างในหลายองค์กร และสถาบันที่ปฏิเสธเพียงเพราะชื่อของวงที่มีความชัดเจนในเรื่องความหลากหลายทางเพศ หรือมีทัศนคติเชิงลบต่อกลุ่ม LGBT+ อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อมั่นว่า ในอนาคตจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

“ความสำเร็จของ BKGMC ในการแสดงความสามารถและการรับรางวัลในงาน the 6th ASEAN International Chorus Festival ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ทำให้เห็นว่าดนตรีและศิลปะไม่เพียงแต่เป็นสื่อในการนำเสนอความงาม แต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการสร้างความเข้าใจและความเท่าเทียมทางสังคมอีกด้วย”