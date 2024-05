ทะยานเต็มสูบ “Ferrari สปีดทวงบัลลังก์” หนังใหม่ของ “เอ็นโซ เฟอร์รารี” ตำนานแห่งวงการฟอร์มูล่าวัน

อีกอึดใจ รอชมภาพยนตร์ “Ferrari สปีดทวงบัลลังก์” เมื่อนักแข่งรถในชีวิตจริงอย่าง “แพทริก เดมซีย์” สวมบทนักแสดงเป็น “เอ็นโซ เฟอร์รารี” สู่การแข่งความเร็วครั้งประวัติศาสตร์ เดิมพันชีวิตเจ้าพ่อซูเปอร์คาร์ ตำนานแห่งวงการฟอร์มูล่าวัน หลังปล่อยตัวโปสเตอร์ใหม่ และหนังตัวอย่างให้คอหนังเมืองไทยได้ตื่นเต้น

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – ทาง Out Of The Box by GDH ร่วมกับ N8 Films ได้เปิดตัวโปสเตอร์ล่าสุดที่ปรากฏภาพของ 2 นักแสดงนำ “อดัม ไดเวอร์” ในบทของ “เอ็นโซ เฟอร์รารี” และ “เพเนโลเป ครูซ” ในบทของ “ลอรา เฟอร์รารี” ถือเป็นสัญญาณปล่อยตัวภาพยนตร์ดรามา-ทริลเลอร์ เรื่องราวที่เข้มข้นที่กวาดเสียงชื่นชมมาแล้ว ก่อนที่แฟนหนังเมืองไทยจะได้ออกทะยานชมไปด้วยกันเร็วๆนี้

คอหนังยังได้ชมตัวอย่างเต็ม (Official Trailer) ของ Ferrari สปีดทวงบัลลังก์ ที่เผยเรื่องราวของ เอ็นโซ เฟอร์รารี ตำนานแห่งวงการฟอร์มูล่าวัน อดีตนักแข่งที่ผันตัวมาเป็นผู้ผลิตที่กำลังเผชิญวิกฤตชีวิต เมื่อบริษัทที่เขาและภรรยา ลอร่า ปั้นมากับมือเมื่อ 10 ปีก่อนกำลังจะล้มละลาย

ในขณะที่ชีวิตคู่ก็สั่นคลอนหลังจากเสีย “ดิโน” ลูกชายไป แต่ด้วยแพสชั่นอันแรงกล้าในการแข่งรถ เขาจึงท้าทายขีดจำกัดด้วยการตัดสินใจพาทีมเฟอร์รารีลงแข่งขันในรายการแข่งรถที่ทรหดที่สุดในประวัติศาสตร์ “มิลเล มิเลีย – Mille Miglia” ที่กินระยะทางกว่า 1,000 ไมล์ทั่วอิตาลี เส้นชัยครั้งนี้เป็นความหวังสุดท้ายในการตัดสินอนาคตทั้งชีวิตของอาณาจักรเฟอร์รารี

ภาพยนตร์เรื่อง Ferrari สปีดทวงบัลลังก์ เป็นผลงานกำกับในรอบ 8 ปีของผู้กำกับชั้นครูอย่าง “ไมเคิล มานน์” เจ้าของผลงานระดับขึ้นหิ้งอย่าง Heat, The Last of The Mohicans และ Collateral

นอกจากสองนักแสดงนำอย่าง อดัม ไดรเวอร์ และ เพเนโลเป ครูซ แล้ว ยังมีนักแสดงสาวที่เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำอย่าง “เชลีน วูดลีย์’” และนักแสดงที่เป็นนักแข่งรถในชีวิตจริงอย่าง “แพทริก เดมซีย์” มาร่วมเสริมขบวนด้วยความเข้มข้นกับเส้นทางชีวิตสุดพลิกผันของผู้ชายที่ชื่อ “เอ็นโซ เฟอร์รารี”

เตรียมตัวเหยียบให้มิดไมล์ ออกทะยานสู่การแข่งขันเดิมพันพลิกชีวิตใน Ferrari สปีดทวงบัลลังก์ เข้าฉาย 30 พฤษภาคม 2567 ในโรงภาพยนตร์