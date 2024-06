ส่งท้าย Pride Month “Life Well Balanced” รักษ์โลก รักสมรสเท่าเทียม

เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน “Pride Month” แล้ว แต่ไม่ใช่ว่า ความภาคภูมิใจ ความหลากหลาย และความเท่าเทียมระหว่างเพศจะจบลงเพียงแค่เดือนเดียว นับจากนี้องค์กรธุรกิจ ผู้นำธุรกิจและนักการเมือง คงต้องแสดงจุดยืนทั้งการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ กระบวนการตัดสินใจ การให้คุณค่ากับพฤติกรรม ปณิธาน และความต้องการที่แตกต่างอย่างเท่าเทียม โดยไม่สนสถานะเพศ

Cheers to Pride

“เดอะ ปาร์ค” โครงการมิกซ์ยูส ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” ก็ร่วมฉลองเดือนไพรด์มันท์ด้วยกับแคมเปญ “Cheers to Pride” พื้นที่ที่ให้ทุกคนสามารถแสดงตัวตนได้อย่างอิสระ พร้อมตอกย้ำแนวคิดด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยงานทอล์กและมินิคอนเสิร์ตจาก “เพียว The Voice” ตัวแม่ R&B ของเมืองไทย และสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียม

ที่สำคัญ ยังเอาใจสายรักษ์โลก เทรนด์การใช้ชีวิตแห่งอนาคต โดยรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

“กมลนัย ชัยเฉนียน” กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) ผู้บริหารโครงการเดอะ ปาร์ค กล่าวว่า เป็นอีกครั้งที่เราสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตแบบมีชีวา เพราะทุกพื้นที่ในโครงการเป็นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงตัวตนได้ เท่ากับเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือน เพื่อสร้างชีวิตความสมดุลแบบ Life Well Balanced

ในฐานะผู้นำอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เดอะ ปาร์ค ยังเชิญชวนทุกคนร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจแบบรักษ์โลกกับแก้วพรีเมี่ยม Cheers to Pride ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลระดับโลก พร้อมนำไปใช้ซื้อเครื่องดื่มจากร้านค้า เพื่อช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้แก้วพลาสติก

PRIDE IS EVERYDAY

“เมกาบางนา” ก็จัดกิจกรรม “MEGA PRIDE : PRIDE IS EVERYDAY” สนับสนุนให้ทุกคนกล้าแสดงความเป็นตัวเองในเชิงสร้างสรรค์อย่างภาคภูมิในทุกวัน ด้วยการปั้นแลนด์มาร์กสีรุ้ง สื่อความหลากหลายของผู้คนในสังคมตลอดเดือนมิถุนายน โดยถ่ายทอดผ่านการจัดแสดง INSTALLATION ART เปิดต้อนรับให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เช็กอินถ่ายภาพ เป็นการส่งต่อความหมายอันทรงพลัง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงเดือนมิถุนายนเท่านั้น

ไฮไลต์การจัดแสดง INSTALLATION ART แลนด์มาร์กสีรุ้งขนาดใหญ่การตกแต่งบรรยากาศที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละคน ด้วยสีสันที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+) ทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและงดงาม

โดยศูนย์การค้าเมกาบางนา พร้อมเป็นพื้นที่ที่เปิดต้อนรับทุก ๆ ความหลากหลายของผู้คน พร้อมส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษ ด้วยการเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวเองได้อย่างอิสระ เพื่อตอกย้ำแนวคิด “WE CREATE A BETTER EVERYDAY LIFE FOR MANY PEOPLE”

กรุงศรีไม่ได้มีแค่สีเหลือง

เป็นการตอกย้ำองค์กรที่เชื่อใน “ความหลากหลาย” แบงก์กรุงศรีไม่ได้มีแค่สีเหลือง พร้อมร่วมฉลอง Pride Month ให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นที่เชื่อว่า ทุกคนต่างมีพลังแห่งการสร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง โดยดีไซน์พื้นที่ให้มีสีสัน ความสนุกสนาน และมีความหมาย ด้วยแนวคิด Pride Power ผ่านการออกแบบสำนักงาน 3 แห่ง

ได้แก่ หน้าอาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต, อาคารสำนักงานใหญ่ พระราม 3 และ Krungsri Colife Space เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 3 ให้เป็นจุดเช็กอิน ถ่ายภาพ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งสีสัน ความสดใส พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกกลุ่มในสังคม เพื่อให้ทุกคนมี “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน”

“มิ่งขวัญ พัฒนวงศ์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรีเชื่อในเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค และความแตกต่าง (Diversity, Equity & Inclusion) ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Employee Value Proposition ที่เรายึดมั่นและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและการทำงานภายในองค์กร

เริ่มตั้งแต่การไม่ระบุเพศและอายุในประกาศการรับสมัคร เพราะต้องการพิจารณาผู้สมัครในแง่ของคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ ความหลากหลายและการยอมรับในความแตกต่าง ไม่ได้มีนัยเพียงเรื่องของสถานภาพทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษาเท่านั้น

แต่รวมถึงการเปิดกว้างในเรื่องมุมมอง ความคิดเห็น และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน เราจึงส่งเสริมบรรยากาศการทำงานให้พนักงานทุกคนเปิดใจรับฟัง และแชร์ความคิดเห็นได้ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่ เพราะกรุงศรีเชื่อว่า การมีบุคลากรที่มีความสามารถ มีความคิดที่หลากหลาย จะผลักดันให้องค์กรเดินไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จได้

ทั้งสนับสนุนให้เกิด Innovation Culture เพื่อพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมโซลูชั่นทางการเงินให้กับลูกค้าตามคำมั่นสัญญาของแบรนด์ได้อีกด้วย

การตลาด Love is Love

ส่วน “การ์นิเย่” ก็ร่วมสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ในงาน “Bangkok Pride 2024” กับแคมเปญ “ลบเพื่อกล้าเป็นตัวเอง” แบบกระหึ่มเมือง โบกสะบัดธงสีรุ้ง ชวนทุกคนให้กล้าที่จะลบทุกคำตัดสิน ทุกมาตรฐานที่สังคมตีตราในความแตกต่าง

เพื่อลุกขึ้นมายืนหยัดเป็นตัวเองอย่างมั่นใจ พร้อมเชิญชวนชาวไพรด์เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์การ์นิเย่ ไมเซล่า คลีนซิ่ง วอเตอร์ แพ็กเกจพิเศษ PRIDE EDITION เท่ากับร่วมบริจาคเงิน 5 บาท มอบให้กับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ด้าน “พันธุ์ไทย” ผนึก “ล็อก แอนด์ ล็อก” ฉลองเดือนแห่งความหลากหลาย เปิดตัวแก้วสายรุ้ง “Love is Love” คอลเล็กชั่นพิเศษ LocknLock Rainbow Double Wall Cold Cup Series ผลิตจากวัสดุพลาสติก Food Grade 2 ชั้น ขนาด 720 มล. มาให้สะสมและฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจยาวไปจนถึง 31 สิงหาคม 2567