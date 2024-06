THACCA SPLASH Soft Power Forum 2024 พบ 48 Speakers ระดับโลก

เปิดตารางกิจกรรม “THACCA SPLASH Soft Power Forum 2024” งานประชุมซอฟต์พาวเวอร์ระดับนานาชาติครั้งแรก พบ 48 สุดยอด Speakers ระดับโลก “ธนินท์ เจียรวนนท์-พิชัย จิราธิวัฒน์-นวลพรรณ ล่ำซำ” และอีกมากมาย 28-30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1-2

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับ “THACCA SPLASH : Soft Power Forum 2024” งานประชุมซอฟต์พาวเวอร์ระดับนานาชาติครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลไทย ซึ่งถือเป็นการประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1-2

ภายในงานจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ตัวแทนจากแบรนด์ดังระดับโลกที่มาจากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น มิวสิก ภาพยนตร์ หรืออาหาร เป็นต้น กับ 4 โซน บนพื้นที่กว่า 11,230 ตารางเมตร ประกอบด้วย

SPLASH Visionary Zone เวทีแสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนทัศนคติ

โซนนิทรรศการจากทักก้า (THACCA Pavilion)

โซนนิทรรศการจาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรม

โซน International Pavilion จากประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอิตาลี

ล่าสุด “THACCA-Thailand Creative Culture Agency” ได้ประกาศ 48 สุดยอด Speakers ระดับโลกในสาขาต่าง ๆ ออกมาแล้ว ซึ่งจะตบเท้ากันมาขึ้นเวทีตลอดระยะเวลา 3 วัน พร้อมชวนทุกคนมาเปิดรับประสบการณ์ เติมพลังสร้างสรรค์ กับสุดยอดประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ที่จะมาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ อัพเดตเทรนด์โลกภายในงาน สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ ใน 11 อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมอนาคตและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

10.45 น. – 11.30 น.

Advertisment

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน “THACCA-SPLASH : Soft Power Forum 2024”

น.ส.แพทองราร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไทย”

11.30 น. – 12.30 น. โอกาสประเทศไทยกับความมั่นคงทางอาหาร

ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด

14.30 น. – 15.00 น. Changing Consumer Landscape: What Are the Key Success Factors to Unlock Sustainable Development for Local Communities?

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล

15.00 น. – 15.30 น. The Evolving Hospitality Industry: How Developers and Government Authorities Respond to the Demographic Changes Integrating Entertainment and Innovation to Create New Destinations.

Martin Boudreau President and CEO of 44Productions

15.30 น. – 16.00 น. Thailand’s Journey Toward A Sustainable Tourism Destination

Advertisment

Stewart Moore CEO and Founder at Earth Check

16.00 น. – 16.30 น. Another Thailand – Unlocking Creative Cities and Communities Potential from a Japanese Perspective

Alex Kerr mDirector at NPO Chiiori Trust

16.30 น. – 17.00 น. Communication and Digitalization of Thailand’s Soft Power

ดวงขวัญ สินสัตยกูล ผู้จัดการประจําตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน Airbnb

17.00 น. – 18.00 น. มุมของ Buyer ต่อการซื้อเทศกาล S2O ไปจัดในต่างประเทศ

Carvin Chan (S2O Hongkong)

Brian Tsai (S2O Taiwan)

Eun Sung Kim (S2O Korea)

ปุลิน มิลินทจินดา (S2O Factory Thailand)

วันที่ 29 มิถุนายน 2567

11.00 น. – 11.30 น. Korean Wave: From Conception to Implementation

YoonZi Kim Senior Researcher at Korea Exim

11.30 น. – 12.00 น. Experience THAI’s world

ผู้บริหารจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

13.30 น. – 14.00 น. แถลงนโยบายต่อคนในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของคนในอุตสาหกรรมต่อแนวทางการทำงานของอนุกรรมการ

ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ ละครและซีรีส์

14.05 น. – 14.30 น. Music and Public Sectors: Collaborating for Meaningful Destinations

Wonjin Lee (Busan Festival Organization and Kyte Korea)

Howon Lee (Busan Festival Organization and Kyte Korea)

Priya Dewan (Moderator) (Founder of GiglifePro)

14.30 น. – 14.55 น. “Asia Rising” Fireside chat

Derek Hsu (President of 88rising)

Priya Dewan (Moderator) (Founder of GiglifePro)

15.15 น. – 16.00 น. หนังสือไทยในสายตาตลาดโลก การเรียนรู้การส่งงานเขียนไปต่างประเทศ โดยนักเขียนไทยผู้มีประสบการณ์

วสุรีย์ พิศุทธิ์สินรพ Monster Agency & E.Q.Plus Group ผู้ขายลิขสิทธิ์ไทยไปมากกว่า 300 เล่ม 4 ภาษา

นพ.อุเทน บุญอรณะ นามปากกา “รังสิมันต์” อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง นักเขียนนิยายที่ได้รับการแปล ไปแล้วกว่า 5 ภาษา

16.00 น. – 16.30 น. ซอฟต์พาวเวอร์สาขาเกมจะมีส่วนช่วยยกระดับ GDP ของ ประเทศและสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้อย่างไร

สิทธิชัย เทพไพฑูรย์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเกม

16.30 น. – 17.00 น. การผลักดันอีสปอร์ตในประเทศไทยให้ยิ่งใหญ่ และเป็น ศูนย์กลางด้านอีสปอร์ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

17.30 น. – 18.00 น. โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านกีฬา

ผศ. พิมล ศรีวิกรม์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา

นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ CEO รายการ RWS และ บอร์ดบริหาร เวทีราชดำเนิน

จิติณัฐ อัษฎามงคล ประราน ONE CHAMPIONSHIP ประเทศไทย

เพชรจีจ้า “The Queen” ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม

ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย

นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง

แดน ศรมณี (ผู้ดำเนินการเสวนา)

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

11.00 น. – 12.15 น. Culture and Creative Cities : Strategies for Impactful City Branding

Keynote

Soohyun Kim : Director of UNESCO Regional Office in Bangkok

Panel Discussion

Magdalena Florek คณะกรรมการสมาคมการสร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่นานาชาติราชอาณาจักรเนเรอร์แลนด์ ร่วมกับตัวแทนจากสมาชิกเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก 4 ท่าน ได้แก่

Susan Finnegan ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ขององค์กรด้านวัฒนรรมเมือง ลิเวอร์พูล (ด้านดนตรี)

Park Ki Young อดีตประธานสภาภาพยนตร์เกาหลี (ด้านภาพยนตร์)

วันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ด้านอาหาร)

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ด้านการออกแบบ)

13.30 น. – 14.15 น. โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาศิลปะ

Tonya Nelson Executive Director of Enterprise and Innovation, Arts Council England

Lisa Horikawa Director Curatorial & Collections, National Gallery Singapore

อดุลญา ฮุนตระกูล (ผู้ดำเนินรายการ) ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

14.15 น. – 15.00 น. การลงทุนในศิลปะ

เสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานอนุกรรมการด้านศิลปะและศิลปะการแสดง

ดร.ดิสพล จันศิริ คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สุคนธ์ทิพย์ นาคเกษม (ผู้ดำเนินการเสวนา) ผู้บริหาร The Art Haus by La Lanta Fine Art

15.30 น. – 16.00 น. ซอฟต์พาวเวอร์: ยกระดับอัตลักษณ์แฟชั่นไทยเพื่อความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

Jayne Estève Curé : Creative Fashion Luxury & Business Consultancy

16.00 น. – 16.45 น. Thailand as brand & “FRONT” Project

ดวงฤทธิ์ บุนนาค ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการออกแบบ

อมตะ หลูไพบูลย์ อนุกรรมการฯ ด้านการออกแบบ

อรรถพร คบคงสันติ อนุกรรมการฯ ด้านการออกแบบ

16.45 น. – 18.00 น. Closing Ceremony & THACCA Declaration