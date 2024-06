ธนินท์ เจียรวนนท์ ขึ้นเวที Soft Power Forum 2024 ชี้โอกาสของประเทศไทย

“ธนินท์ เจียรวนนท์” ขึ้นเวที “THACCA SPLASH Soft Power Forum 2024” หัวข้อ “โอกาสประเทศไทยกับความมั่นคงอาหาร” Speakers นักธุรกิจ ภาครัฐ เอกชน ใน 11 อุตสาหกรรมร่วมงานเพียบ 28-30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับ “THACCA SPLASH : Soft Power Forum 2024” งานประชุมซอฟต์พาวเวอร์ระดับนานาชาติครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลไทย ซึ่งถือเป็นการประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1-2

ภายในงานจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ตัวแทนจากแบรนด์ดังระดับโลกที่มาจากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น มิวสิก ภาพยนตร์ หรืออาหาร เป็นต้น กับ 4 โซน บนพื้นที่กว่า 11,230 ตารางเมตร

ล่าสุด “THACCA-Thailand Creative Culture Agency” ได้ประกาศ 48 สุดยอด Speakers ระดับโลกในสาขาต่าง ๆ ออกมาแล้ว ซึ่งจะตบเท้ากันมาขึ้นเวทีตลอดระยะเวลา 3 วัน พร้อมชวนทุกคนมาเปิดรับประสบการณ์ เติมพลังสร้างสรรค์ กับสุดยอดประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ที่จะมาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ อัพเดตเทรนด์โลกภายในงาน สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ ใน 11 อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมอนาคตและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชีวิต

โดยไฮไลต์ของ Speaker ชื่อดังที่จะมาร่วมทัพนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยบนเวทีในงานครั้งนี้ อาทิ “นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน “THACCA-SPLASH : Soft Power Forum 2024” และ “น.ส.แพทองราร ชินวัตร” ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไทย”

“ธนินท์ เจียรวนนท์” ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในหัวข้อ “โอกาสประเทศไทยกับความมั่นคงอาหาร” วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30-12.30 น.

“พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ในหัวข้อ “Changing Consumer Landscape : What Are the Key Success Factors to Unlock Sustainable Development for Local Communities?” วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30-15.00 น.

“มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ” นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในหัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านกีฬา” วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30-18.00 น.

นอกจากนี้ ยังมีบรรดา Speakers ระดับโลกอีกหลายคนจากหลากหลายสาขา ในงาน THACCA SPLASH : Soft Power Forum 2024 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1-2