“Taiwan in Design” ยกขบวนร่วมงาน STYLE Bangkok 2025

“Taiwan in Design” งานจัดแสดงสินค้าการออกแบบครั้งใหญ่จากไต้หวันยกขบวนร่วมงาน STYLE Bangkok 2025 นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่หลากหลายประเภทจากไต้หวันกว่า 10 แบรนด์ชั้นนำ ครอบคลุมสินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องเขียน โคมไฟ เครื่องประดับแฟชั่น และ IoT ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการออกแบบที่การันตีรางวัลจากระดับโลกของไต้หวัน

งานจัดแสดงสินค้าการออกแบบจัดแสดงโดยหน่วยงานบริหารการค้าระหว่างประเทศ ของไต้หวัน (Taiwan International Trade Administration (TITA) และ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) จัดการแสดงสินค้าจากไต้หวันในงาน STYLE Bangkok 2025 ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) โดยนักออกแบบและตัวแทนแบรนด์ของไต้หวันได้เปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด และพร้อมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปรัชญาการสร้างสรรค์ ซึ่งงานนี้จะเป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ซื้อและสื่อมวลชนนานาชาติในการสำรวจเทรนด์ล้ำสมัยด้านการออกแบบที่ยั่งยืน นวัตกรรมที่มีวิสัยทัศน์ และงานฝีมือที่ยอดเยี่ยม 10 แบรนด์ไต้หวันที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ พร้อมแสดงให้เห็นถึงถึงอุตสาหกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ตั้งแต่เครื่องประดับและ IoT ไปจนถึงโคมไฟ เครื่องประดับแฟชั่น และวัสดุขั้นสูง

ในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ ท่านจะได้พบกับ Dian-Ya Design Studio เครื่องประดับอันประณีตที่ทำจากหยกและเงินโบราณ ผสมผสานความสง่างามเหนือกาลเวลาเข้ากับสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย Pai Pen Pro International Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านปากกาหมึกซึมสุดหรูที่ประดับด้วยองค์ประกอบเครื่องประดับชั้นดี ผสานงานฝีมือเข้ากับความสวยงามที่เหนือจะบรรยาย

The One Inc. บริษัทที่พัฒนาโซลูชันบ้านอัจฉริยะที่เปิดใช้งาน AIoT ซึ่งผสานรวมเข้ากับ Google Home และ Apple HomeKit ได้อย่างราบรื่น เพิ่มความสะดวกสบายและการเชื่อมต่อ ในขณะเดียวกันมาพร้อมกับ Lumi Décor Co., Ltd. ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมไฟ LED ที่ล้ำสมัยพร้อมปรับแต่งตามไลฟ์สไตล์ของคุณ เสริมด้วย Microlite Industrial Co., Ltd. บริษัทผู้จัดจำหน่ายวัสดุสะท้อนแสงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความยั่งยืนในภาคส่วนต่าง ๆ

Rose O’Neill Kewpie International IP Ltd. ผสานความคิดถึงในอดีตกับคาแร็กเตอร์ Kewpie ที่คุ้นเคย เข้ากับความสร้างสรรค์ ตีความภาพลักษณ์ Kewpie ขึ้นมาใหม่ให้สดใสขึ้น Kenmou Enterprise บริษัทที่นำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์สั่งทำพิเศษ ที่หรูหราระดับไฮเอนด์ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความพิเศษเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์และแบรนด์ได้อย่างลงตัว

Camaleon Co. ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะกระดาษทิชชู่พิมพ์ลาย และ กระดาษอาร์ตคุณภาพสูง สำหรับงานเดคูพาจ สร้างสรรค์ชิ้นงานตกแต่งอันโดดเด่นที่เปี่ยมเสน่ห์และไม่เหมือนใคร ในโลกแห่งแฟชั่น Foryu Design Co., Ltd. ผู้สร้างคอลเลกชันกระเป๋า SOAR ONE ที่ได้รับรางวัล Paperworld Middle East Award ประจำปี 2024 อันทรงเกียรติจากการออกแบบและการใช้งานที่หลายหลาย

และท้ายที่สุด Emjour International Co., Ltd. แสดงงานฝีมือปักผ้าอันประณีตผ่านแบรนด์ EMJOUR อันเป็นเอกลักษณ์ ที่สะท้อนถึงความพิถีพิถันและความเคารพต่อขนบธรรมเนียมดั้งเดิม

อย่างไรก็ตามแม้ว่าภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่อุตสาหกรรมการออกแบบแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในบ้านยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดเอเชีย ส่งผลให้งานจัดแสดงสินค้าและการออกแบบนี้พร้อมที่จะนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ และมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้ร่วมงานจากทั่วโลก “Taiwan in Design” งานจัดแสดงสินค้าและการออกแบบจากไต้หวัน ขอต้อนรับผู้ร่วมงานจากทั่วโลก ตัวแทนสื่อมวลชน และผู้ที่ชื่นชอบการออกแบบ เพื่อสัมผัสกับความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือที่ดีที่สุดจากไต้หวัน มาร่วมค้นพบอนาคตของการออกแบบไต้หวันไปพร้อมกัน