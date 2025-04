ก้อย-นัตตี้-ดรีม-ทราย 4 สาวเก่ง ปั้นแบรนด์ ‘Bitch With Brain’

4 สาวเก่ง “ก้อย-นัตตี้-ดรีม-ทราย” สู่บทบาทใหม่ ปั้นแบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทย “Bitch With Brain” (BWB) เจาะกลุ่มออนไลน์ ดันยอดขายทะลุเป้า ส่งต่อพลังบวกให้ผู้หญิงยุคใหม่สวยในแบบของตัวเอง

จากคาแรคเตอร์สนุก สดใส และจริงใจบนโลกออนไลน์ของ 4 สาว ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่อย่าง “ก้อย-นัตตี้-ดรีม” ซึ่งวันนี้กำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ ในฐานะเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทย “Bitch With Brain” หรือ “BWB” โดยได้ร่วมกับ “ทราย – ชนิกานต์ วัลลภศิริ” อีกหนึ่งหญิงเก่งผู้เป็นกำลังสำคัญที่ร่วมกันก่อตั้ง

ด้วยแนวคิดที่ไม่เพียงตอบโจทย์ความงาม แต่ตั้งใจสร้างนิยามใหม่ให้ผู้หญิงกล้าสวยในแบบของตัวเอง พร้อมครีเอตหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจสาวไทยอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นบลัชฉ่ำคุมมันที่มีหลายเฉดสำหรับทุกสีผิว และสกินทินต์สำหรับวันเร่งรีบ ที่ช่วยให้การแต่งหน้าเป็นเรื่องง่าย กลายเป็นสินค้าฮอตฮิตติดตลาด หลังเปิดตัวแบรนด์เป็นครั้งแรกที่ลาซาด้าเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

ส่งต่อพลังบวกให้ผู้หญิงยุคใหม่

Bitch With Brain เติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาอันสั้น และเป็นหนึ่งในแบรนด์ยอดนิยมของสาวไทยสอดคล้องกับกระแส T-Beauty ที่กำลังมาแรง แต่พวกเธอมองภาพความสำเร็จของแบรนด์ที่ไกลกว่าการทำ “แบรนด์ของดารา” เพราะ Bitch With Brain จะสร้างพื้นที่ให้ผู้หญิงได้เฉลิมฉลองความเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ

โดยเชื่อในความสวยที่หลากหลายและเคารพในทุกความแตกต่าง จุดยืนของพวกเธอสะท้อนให้เห็นได้ตั้งแต่ชื่อแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่คำเท่ ๆ แต่หมายถึง “ผู้หญิงที่สวย มั่นใจ และมีความคิด” ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสาวยุคใหม่ ให้สวยได้ในแบบของตัวเอง

ผ่านการเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลากหลาย ใช้งานง่าย และที่สำคัญยังตอบโจทย์ผิวและความต้องการของสาวไทย เพื่อให้ทุกคนสามารถดูดีและเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นได้ง่าย ๆ ในทุก ๆ วัน

สร้างแบรนด์ให้เป็นเพื่อนคู่ใจ

“เราอยากให้ BWB เป็นมากกว่าแบรนด์เครื่องสำอาง แต่เป็นเพื่อนสนิทที่อยู่เคียงข้าง และพาให้ทุกคนมั่นใจในทุกๆ วัน” สี่สาวผู้ก่อตั้งแบรนด์กล่าว

ความตั้งใจของพวกเธอไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ทำแบรนด์เครื่องสำอางให้ประสบความสำเร็จ แต่ Bitch With Brain มีอีกหนึ่งภารกิจที่อยากให้แบรนด์เป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งภายใต้คอนเซ็ปต์ “Your True Best Friend Is Yourself” ผลักดันให้ทุกคนรักและซื่อสัตย์กับตัวเอง เชื่อมั่นในความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน เพราะเพื่อนที่ดีที่สุดของเราก็คือตัวเราเอง

นับตั้งแต่เปิดตัว Bitch With Brain ได้ขับเคลื่อนคอมมูนิตี้เพื่อนหญิงพลังหญิงผ่านแคมเปญการสื่อสารบนโลกออนไลน์ที่ทั้งสะท้อนอินไซต์และสร้างแรงบันดาลใจอย่าง Bye Bye, My Ex แคมเปญที่เป็นกำลังใจให้ผู้หญิงก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ

แคมเปญ My Moon Era ที่เปรียบเทียบความงามของผู้หญิงกับวงโคจรของพระจันทร์ในทุกช่วงเวลา ให้ทุกคนเฉลิมฉลองความสวยในทุกช่วงชีวิต และแคมเปญ Bare Face, Bare Feeling ที่สนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะเผยความรู้สึก และหน้าสดอย่างมั่นใจ

แคมเปญเหล่านี้ล้วนสะท้อนความมุ่งมั่นของ Bitch With Brain ที่ต้องการเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างผู้หญิงทุกคน ไม่ใช่แค่ในฐานะเครื่องสำอาง แต่ในฐานะ “เพื่อน” ที่เข้าใจและเติบโตไปด้วยกัน

เจาะกลุ่มออนไลน์ ดันยอดขายทะลุเป้า

สำหรับแบรนด์ Bitch With Brain การสร้างคอมมูนิตี้คือรากฐานสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ก้อย-นัตตี้-ดรีม และทราย ต่างเห็นตรงกันถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์การสร้างการมีส่วนร่วม และขยายคอมมูนิตี้ได้ง่ายและรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้ทั้งสี่สาวจึงมองหาพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่ง จนตัดสินใจเปิดตัวแบรนด์ครั้งแรกบนลาซาด้าในแคมเปญ 9.9 ปี 2566 เพื่อเจาะกลุ่มบิวตี้เลิฟเวอร์อย่างตรงจุด พร้อมทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเปิดตัวสินค้าใหม่ จัดโปรโมชัน Early Bird และ Exclusive Bundle Set มากมาย ไปจนถึงการเข้าร่วมแคมเปญใหญ่ เช่น 9.9 และ 11.11 ที่ช่วยผลักดันยอดขายให้ทะลุเป้ากว่า 200% ในปีที่ผ่านมา ตอกย้ำการเป็นแบรนด์บิวตี้สัญชาติไทยที่สร้างยอดขายระดับท็อปและกวาดยอดขายสูงสุด 7 หลักต่อเดือน

จากบทบาทนักแสดงและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมาย ก้อย-นัตตี้-ดรีม และทราย ได้ก้าวสู่เส้นทางใหม่ในฐานะนักธุรกิจเพื่อนซี้เต็มตัว

การสร้างตัวตนแบรนด์ให้แข็งแกร่ง การสร้างคอมมูนิตี้ส่งต่อพลังบวกให้ผู้หญิง และการต่อยอดธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ล้วนเป็นกุญแจสำคัญที่ผลักดันให้ Bitch With Brain เติบโตอย่างมั่นคงจนถึงวันนี้

แม้ว่าชื่อเสียงของก้อย-นัตตี้-ดรีม จะช่วยให้ Bitch With Brain เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว แต่พวกเธอเชื่อว่าในวันหนึ่งแบรนด์จะสามารถยืนหยัดด้วยตัวเอง และเป็นที่จดจำในฐานะ “เครื่องสำอางคู่ใจของผู้หญิงยุคใหม่” อย่างแท้จริง