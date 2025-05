เปิดตัว “Future Chef of the World 2025” ปั้นเชฟคนไทยสู่วงการอาหารโลก

The Food School Bangkok กลุ่มน้ำตาลมิตรผล และ โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) พร้อมมอบทุนการเรียนทำอาหารรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ผ่านโครงการ“Future Chef of the World 2025” เพื่อเฟ้นหาและผลักดันเชฟคนไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “Rethink Culinary Sustainability” โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2568

The Food School Bangkok ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้อาหารระดับนานาชาติและแหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก 3 สถาบันอาหารชั้นนำของโลก ได้แก่ วิทยาลัยดุสิตธานี (ประเทศไทย), TSUJI Culinary Institute (ญี่ปุ่น) และ ALMA – The School of Italian Culinary Arts (อิตาลี) โดยโครงการนี้ถือเป็นการลงทุนใน “ทุนมนุษย์” ที่เน้นสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ และผู้หลงใหลในการทำอาหารได้เติบโตบนพื้นฐานของ “ความคิดสร้างสรรค์” และ “ความยั่งยืน” ซึ่งกำลังกลายเป็นแก่นสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารโลก

และด้วยเป้าหมายในการสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพ สนับสนุนแนวคิดด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร โครงการนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีใจรักในศาสตร์การประกอบอาหารทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น และของหวานสไตล์อิตาเลียน โดยเน้นการบูรณาการความรู้ด้านอาหารเข้ากับนวัตกรรม การบริหารจัดการ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานเชฟไทยสู่ระดับสากล

นายศิรเดช โทณวณิก กรรมการบริหาร The Food School Bangkok กล่าวว่า สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ talent of the future ที่ไม่ใช้แค่ทำอาหาร เราต้องการ talent ตัวเราเองกับอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ทั้งกลุ่มน้ำตาลมิตรผล และ โก โฮลเซลล์ สำหรับโครงการ Future Chef of the World 2025 ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้มี Passion ในการทำอาหาร โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้จากหลักสูตรมาตรฐานระดับโลก พร้อมคำปรึกษาจากเซเลบริตี้เชฟและเชฟมืออาชีพจาก The Food School เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีระดับนานาชาติเรามีความมุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศด้านการเรียนรู้ที่ครบวงจรให้แก่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงทักษะทางอาหารเข้ากับมุมมองทางธุรกิจและแนวคิดด้านความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในอนาคต

นายผรินทร์ อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด – กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพของมืออาชีพในวงการอาหารไทยเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้ก้าวไกลในระดับโลก โดยน้ำตาลเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญในทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวาน หรือเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำตาลที่มีอยู่หลากหลายประเภทได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราให้ความใส่ใจ โดยเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนของ The Food School Bangkok เพื่อช่วยเติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์ พร้อมด้วยโอกาสที่ดีมาสู่ผู้ที่ตั้งใจประกอบอาชีพด้านนี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถบ่มเพาะทักษะ สร้างสรรค์แนวคิดทางอาชีพ และเติบโตเป็นเชฟมืออาชีพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่วงการอาหารของประเทศไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”

นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจ เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ประเทศไทย (โก โฮลเซลล์ : GO WHOLESALE) กล่าวว่า “โก โฮลเซลล์ เป็นศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เราเชื่อว่าความสำเร็จของเชฟในยุคนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ฝีมือในการทำอาหารเท่านั้น แต่ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เราจึงร่วมมือกับ The Food School เพื่อเชื่อมโยงห้องเรียนเข้ากับโลกแห่งความจริง ให้ผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกฝนผ่านเครื่องมือและสถานการณ์จริงที่เราสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ให้โดดเด่น และสามารถเจริญเติบโตในสายอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งผลงานในรูปแบบวิดีโอความยาว 3-5 นาที โดยนำเสนอแนวคิด “Rethink Culinary Sustainability” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านเมนูอาหารที่สร้างสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น สะท้อนถึงความยั่งยืนและนวัตกรรม พร้อมแนบเอกสารแนะนำตัว ภาพถ่ายเมนู และหลักฐานการศึกษา เพื่อก้าวสู่โอกาสแห่งการเรียนรู้ในระดับโลก พร้อมทุนสนับสนุนเต็มที่ “เป็นการให้โอกาสสำหรับคนทำอาหารให้กลายเป็นเชฟมืออาชีพ”

เนื่องด้วยไทยมีต้นทุนมากมายทางด้านวัตถุดิบ วัตถุดิบไทยควรจะได้นำมาทำอาหารที่ไปสู่เวทีโลกได้ The Food School คือที่ที่เสริมเรื่องดังกล่าวได้ พร้อมทั้งส่งเสริมตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง และใช้ได้อย่างยั่งยืน โดยคนที่ “Future Chef of the World 2025” มองหา คือคนที่จะสามารถก้าวเท้าเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้ยาวนาน และต่อยอดธุรกิจอาหารไปได้ในอนาคต