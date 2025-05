พลังสตรีตอาร์ตใหญ่สุดในไทย เฟ้นหา Graffiti Writer สู่เวทีโลก

งานดีที่ซีคอนสแควร์ ห้างใหญ่ชานเมืองย่านศรีนครินทร์ งานกราฟฟิตีที่ใหญ่ที่สุดในไทย “WALL LORDS THAILAND 2025” เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ศิลปินสตรีตอาร์ตร่วมประชันฝีมือแบบเต็มสตรีม เป็นงานคราฟต์ที่หาดูได้ยากในที่เดียว

เมื่อ 2 พลังสายอาร์ต MMAD และ ASIAN WALL ร่วมสร้างประวัติศาสตร์สายสตรีตอาร์ต เฟ้นหาสุดยอด Graffiti Writer ตัวแทนไทยสู่เวทีโลก จาก 14 ผู้เข้าแข่งขัน

งานนี้ได้ผู้คว้าชัยตัวจริง ได้แก่ อันดับที่ 1 CRUDE, อันดับที่ 2 MISTERBOWS และอันดับ 3 ZANTA ภายใต้ Theme Piece, Throw Ups และ Hand Styles ตามลำดับ

จากการตัดสินของคณะกรรมการดีกรีศิลปินกราฟฟิตีและสตรีตอาร์ตตัวท็อปจากหลากหลายประเทศร่วมตัดสิน ไม่ว่าจะเป็น BIGDEL และ CIDER จากไทย, ASMOE จากมาเลเซีย, SUIKO จากญี่ปุ่น, RUNE จากอินโดนีเซีย, SINIC จากฮ่องกง และ ZEMOK จากไต้หวัน

ผลงานรอบ Final Wall พร้อมจัดแสดงให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้-18 พฤษภาคม 2568 บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ลงสถานีสวนหลวง ร.9 ประตูทางออก 1

นอกจากนี้ แมด, มันมัน ศรีนครินทร์ (MMAD, MunMun Srinakarin) และ ASIAN WALL ชวนสัมผัสกับ WALL LORDS THAILAND EXHIBITION นิทรรศการสุดพิเศษจากศิลปิน Street Art และ Graffiti กว่า 20 ชีวิต ที่ร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่ The Step 1 ให้กลายเป็น Street Exhibition แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน มาวางไว้กลาง “มันมัน ศรีนครินทร์-ห้างสรรพศิลป์คราฟท์”

สำหรับผลงานทั้งหมด Exhibition เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-1 มิถุนายน 2568 อาทิ BIGDEL, RUKKIT, HELLO MY NAME IS BKK, JOKER (EB CREW), Y? (T-WEST), MR.KREME (T-WEST), MONTEMITH (T-WEST), FREAK (T-WEST), HOIE (T-WEST), YOUNGPRAY (T-WEST), JECKS และผู้เข้ารอบ 14 คนสุดท้ายของ WALL LORDS THAILAND 2025

การแข่งขันเขียนและวาดภาพกราฟฟิตี WALL LORDS THAILAND 2025 หลังจากผ่านการคัดเลือกในรอบออนไลน์แล้ว จะมีเพียง 14 คนสุดท้ายที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันสร้างผลงานลงบนกำแพงขนาดใหญ่ พร้อมโจทย์ที่กำหนด ในบริเวณลานด้านหน้าซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์

ซึ่งในรอบ Final Wall การแข่งขันที่แบ่งเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ Theme Piece, Throw Ups และ Hand Styles เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อชิงตำแหน่งเจ้าแห่ง WALL LORDS THAILAND 2025 พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแข่งขันบนเวทีรอบสุดท้ายของ WALL LORDS ร่วมกับตัวแทนประเทศอื่นในระดับนานาชาติ

บรรยากาศเหมือนการบอกเล่าวัฒนธรรมบนท้องถนนแบบไทย ๆ หลอมรวมกับรูปแบบการนำเสนอที่เหมือนยกถนนมาอยู่ใจกลางห้าง เปรียบเสมือนพื้นผ้าใบบนท้องถนนที่ผสมผสานกันระหว่างงาน Street Art และ Graffiti ในรูปแบบต่าง ๆ จนดูกลมกล่อม

ภายใต้แนวคิดที่ว่า Street คือพื้นที่ในการนำเสนอตัวตนของทุก ๆ คนอย่างมีกติกาและให้เกียรติกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม บนท้องถนนศิลปินทุกคน ผลงานทุกแบบล้วนเท่าเทียมกัน

รายชื่อศิลปินที่เข้าร่วมงาน และร่วมแสดง หรือ ARTIST LINE UP ในงาน WALL LORDS THAILAND 2025 อาทิ BIGDEL, RUKKIT, HELLO MY NAME IS BKK, JOKER (EB CREW), MR.KREME (T-WEST), MONTEMITH (T-WEST), FREAK (T-WEST), HOIE (T-WEST), YOUNGPRAY (T-WEST) และ JECKS เป็นต้น

เกี่ยวกับ WALL LORDS นั้น การแข่งขันกราฟฟิตีที่เกิดขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและความสามารถของศิลปินกราฟฟิตี หรือที่เรียกว่า กราฟฟิตี ไรเตอร์ เพื่อสร้างพื้นที่และแพลตฟอร์มให้กับชุมชมกราฟฟิตีในเอเชีย อีกทั้งสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงเชื่อมโยงศิลปินจากแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน