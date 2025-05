แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จับมือสองพันธมิตร ยกระดับการดูแลสุขภาพคนไทย

แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จับมือ BeDee by BDMS และ Health Plaza ยกระดับการดูแลสุขภาพคนไทย ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me ให้แก่สมาชิกบัตร PT Max Card กว่า 23 ล้านคน เชื่อมต่อบริการสุขภาพมอบความสะดวกในการพบแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ออนไลน์ พร้อมบริการจัดส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ถึงบ้านทั่วประเทศ

บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด ในเครือพีทีจี เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) อย่างยั่งยืน ผนึกความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับแอปพลิเคชัน BeDee โดยบริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด ในเครือ BDMS เพื่อยกระดับประสบการณ์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรผ่านแพลตฟอร์ม Digital Health ออนไลน์ ให้แก่สมาชิกบัตร PT Max Card กว่า 23 ล้านคน ด้วยการเชื่อมต่อบริการสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน Max Me และ BeDee by BDMS ได้อย่างไร้รอยต่อ มอบความสะดวกในการพบแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ออนไลน์ พร้อมบริการจัดส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ถึงบ้านทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีสุขภาพที่ทันสมัย ใช้งานง่าย รองรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา และมีระบบความปลอดภัยข้อมูลตามมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้งานมั่นใจได้ การร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนไทย

นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า ในนามของ แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ BeDee by BDMS ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้กับสมาชิก PT Max Card กว่า 23 ล้านคน ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me ครอบคลุมทุกมิติการใช้ชีวิต ตั้งแต่การเติมน้ำมัน ซื้อกาแฟ ชอปปิ้ง สะสมแต้ม สมัครสินเชื่อ สมัครประกันชีวิต ไปจนถึงการดูแลสุขภาพ ผ่านบริการ Digital Health คุณภาพสูงจากแอปพลิเคชัน BeDee by BDMS ความร่วมมือนี้ไม่เพียงสร้างมูลค่าทางธุรกิจ แต่ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มพีทีจี เอ็นเนอยี ที่ต้องการให้คนไทย ‘อยู่ดี มีสุข’ อย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าการเป็นพันธมิตรกับ BeDee by BDMS จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มพีทีจี เอ็นเนอยี อย่างมั่นคง และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตราฐาน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านบริการสุขภาพออนไลน์ที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

พันตรี สมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด ในเครือ BDMS กล่าวว่า “ทาง BeDee by BDMS และ Health Plaza มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยในยุคดิจิทัลให้กับคนไทย โดยเฉพาะสมาชิก PT Max Card ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือเวลาใด ก็สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเครือ BDMS ได้ทันที โดยไม่ต้องรอคิวหรือเดินทาง ด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกัน

“เราพร้อมมอบบริการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมผ่าน 3 บริการหลัก ได้แก่ การปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญออนไลน์กว่า 43 สาขา ทั้งแบบทันทีและนัดหมายล่วงหน้า การปรึกษาเรื่องยาโดยเภสัชกรออนไลน์ พร้อมบริการจัดส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ถึงบ้าน และ Health Mall ศูนย์รวมสินค้าทางการแพทย์และสุขภาพ ที่เปิดให้ช้อปได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจตรวจสุขภาพหลากหลายที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย บนเว็บไซต์ Health Plaza ทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล ISO เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูงสุด ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ จะสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก มีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างแท้จริง” ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด ในเครือ BDMS กล่าว