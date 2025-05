สนามบินแตกแฟนนางงามแห่ส่ง “โอปอล-สุชาตา” ชิงมงฟ้าที่อินเดีย

แฟนนางงามแห่ส่ง “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดมิสเวิลด์ครั้งที่ 72 ณ เมืองไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย สนามบินแตก เจ้าตัวเปิดใจไม่คิดว่ากำลังใจจะล้นหลามขนาดนี้ ขอบคุณแฟนๆ ที่เชื่อมั่นในตัวตนเอง

ออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2025 “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดมิสเวิลด์ครั้งที่ 72 ณ เมืองไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา ประเทศอินเดียระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคมนี้ด้วยเที่ยวบิน TG329 สายการบิน Thai Airways พร้อมด้วย “ปุ้ย-ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด, “โป้ง-ชยาภรณ์ บุนนาค” ผู้อำนวยการกองประกวดมิสเวิลด์ไทยแลนด์ และทีมงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย

โดยแฟนคลับนับร้อยนัดกันแต่งกายธีมสีขาว ความหมายคือ แสงสว่างและความหวัง ซึ่งเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์และยังสื่อถึงโครงการ Opal For Her โครงการจิตอาสาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่เจ้าตัวเตรียมไปนำเสนอบนเวทีมิสเวิลด์ครั้งนี้ด้วย ทำรวมตัวกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อให้กำลังใจ “โอปอล” ในการทำภารกิจพิชิตมงฟ้ามาเป็นของขวัญให้คนไทยได้สำเร็จ

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี เปิดใจว่า ดีใจมากไม่คิดว่ากำลังใจจะล้นหลามขนาดนี้ พอเดินเข้ามาในสนามบินก็กำลังใจเต็มร้อยแล้ว รู้สึกใหม่มาก ดีใจที่มีคนมาส่งกำลังใจให้ขนาดนี้ ตื่นเต้นมากๆ ทุกอย่างใหม่หมด เราต้องเตรียมตัวจะไปที่โน่น เราเตรียมตัวสำหรับชาเล้นท์ และการไปพัฒนาตัวเอง พยายามพัฒนาทุกด้านที่มี การเตรียมตัวภายใต้เวลาที่จำกัดวุ่นวายมาก แต่สนุกมาก เป็นโมเม้นท์ที่ถ้าเลือกได้ก็อยากจะทำวันนี้อีกร้อยครั้ง พันครั้ง

ADVERTISMENT

“อยากให้ทุกคนจับตาดูทุกรอบ โดยเฉพาะรอบที่ต้องพูดเรื่องโครงการ คนมักจะรอฟังเพราะมีความเพื่อนหญิงพลังหญิง เรามีเวลาน้อยมากๆ ในการตกผนึกความรู้สึกตัวเอง อาจจะมีความกดดันเรื่องเวลาบ้าง แต่เดินเข้ามาแล้วกำลังใจเยอะ จนรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องกลัว แค่ไปด้วยความเต็มที่ สุดท้ายแล้วมีพลังอยู่ข้างหลังเราเสมอ ขอบคุณทุกคนค่ะ การที่โอปอลกำลังก้าวสู่เส้นทางใหม่ แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกคนเชื่อมั่นในตัวโอปอลแค่ไหน ที่อยากให้เราเป็นตัวแทนประกวดมิสเวิล์ดที่อินเดีย ยังคงขอบคุณและดีใจอยู่เสมอที่มีคนเชื่อมั่นในตัวเรา ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีคนจำนวนมาก ที่ไม่ได้เป็นครอบครัวเรา เขาชื่อมั่นในตัวเรา รู้สึกขอบคุณมากๆ ค่ะ”

ADVERTISMENT

ทั้งนี้การประกวดในรอบต่างๆ จะเริ่มเก็บคะแนนทันทีในทุกกิจกรรม อาทิ FAST TRACK ต่างๆ เช่น การแสดงความสามารถพิเศษ Miss World Top Talent ความสามารถด้านกีฬา (Top Fitness & Sport) ความสามารถด้านการพูดในที่สาธารณะ Head to Head Challenge รวมไปถึงไฮไลท์ การนำเสนอโครงการด้านการกุศล Beauty With A Purpose ที่น้องเตรียมโครงการ “Opal for Her” ไปนำเสนอสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการประกวด การใช้สื่อยอดเยี่ยม (Miss World-Multimedia Award) รวมไปถึงการแสดงศิลปะการเต้น (Miss World Dance Of The World) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคะแนนสู่รอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นในคืนวันที่ 31 พฤษภาคมนี้