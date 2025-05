เปิดกฎเหล็ก Met Gala งานการกุศลรวมคนดังระดับโลก อยากเข้างานต้องจ่ายเท่าไหร่ ?

เปิดกฎเหล็ก Met Gala งานการกุศลที่สายแฟชั่นรอคอย มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ? อยากเข้าร่วมงานต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ ?

เรียกได้ว่า Met Gala เป็นอีเวนต์ที่รอคอยกันทุกปีของแฟน ๆ อินเตอร์ที่จับจองที่นั่งตรวจแฟชั่นของเหล่าเซเลบริตี้ นักแสดง และนักร้องชื่อดังระดับโลก โดยในปีนี้มาในธีม “Superfine : Tailoring Black Style” รับแรงบันดาลใจจากหนังสือ Slaves to Fashion : Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity ของ Monica L. Miller ตีพิมพ์ในปี 2009 โดยมี Dress Code คือ “Tailored for You”

ส่วนไฮไลต์ของงานที่คนไทยให้ความสนใจตั้งแต่เช้าจนตอนนี้คงหนีไม่พ้นลุกของสาวลิซ่ากับครั้งแรกที่ได้รับเชิญมาในงานนี้ ลิซ่ามาในชุดแจ็กเกตผ้าลูกไม้สีดำสไตล์ Tailoring ตามโจทย์ของงานแมตช์กับถุงน่องทอลายโมโนแกรม และกระเป๋าจากหลุยส์ วิตตอง ตบท้ายด้วยสร้อยคอจากบุลการี

นอกจากความฮือฮาในชุดที่ปักหน้าของบุคคลสำคัญอย่างโรซา พาร์ก นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิชื่อดังของสหรัฐ ใบหน้าของเธอไปปรากฏอยู่บนชุดของลิซ่า ทำให้ชาวเน็ตออกมาวิจารณ์อย่างหนัก เรียกได้ว่าเป็นกระแสทุกงานที่ปรากฏตัวเลยทีเดียว

กฎเหล็กกับค่าบัตรหลักล้าน

นอกจากนี้ หลายครั้งหลายคราที่เรามักจะเห็นคนดังมากมายรับเชิญไปงานนี้จนกลายเป็นว่า Met Gala คือ งานการกุศลระดับโลกแล้วยังเป็นงานแฟชั่นที่หลายคนจับตามองและรอคอยดูชุดของเหล่าเซเลบริตี้ระดับโลก

ซึ่งดูจากคนที่มาร่วมงานที่ไม่ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นไคลี่ เจนเนอร์, เซนดายา, บิลลี อายลิช, อแมนดา กอร์แมน, แอนนา ฮาทเวย์, เจนนี่ คิม เดมี มัวร์, ริฮานนา, มาดอนนา และซาบรินา คาร์เพนเทอร์ ทำให้รู้ว่า การเข้างานนี้คงไม่ใช่เรื่องง่าย

กฎเหล็กสำคัญของงานนี้ คือ ห้ามใช้โซเชียลมีเดียภายในงาน เพื่อควบคุมไม่ให้คนดังใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโทรศัพท์ตลอดงาน โดยในนิตยสาร Vogue เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2024 ได้ระบุรายละเอียดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นภายในงานแฟชั่นนี้จะต้องเป็น “ความลับ”

และอีกกฎหนึ่งสำคัญ คือทุกรายชื่อของแขกต้องได้รับการอนุมัติและเชิญจากแม่งานอย่าง “แอนนา วินทัวร์” ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการระดับโลกของ Vogue และเป็นกรรมการมูลนิธิงานการกุศลนี้มาตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ภายในงานมีคนดังระดับโลกเท่านั้นที่ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะกัน

โดยราคาค่าบัตรเข้างานในปีนี้อยู่ที่ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 50% จากปีที่แล้วราคาอยู่ที่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากเป็นโต๊ะสำหรับ 10 คน ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 350,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 11,465,475 บาท

แต่หากเป็นเหล่าคนดังที่ได้รับเชิญนั้น แบรนด์เสื้อผ้าต่าง ๆ จะให้โต๊ะและเชิญแขกที่ต้องการมาโดยที่ผู้เข้าร่วมงานบางคนก็ได้เข้าร่วมงานนี้ฟรี ซึ่งงานนี้สามารถระดมทุนได้มากกว่า 223.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,291 ล้านบาท โดยปี 2024 ที่ผ่านมาสามารถระดมทุนได้เกือบ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 717 ล้านบาท โดยที่มีแขกร่วมงานเพียง 400 กว่าคน

