นมัสเต มหารานี ‘โอปอล’ มาแล้ว

“โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” ตัวแทนประเทศไทยในการประกวด มิสเวิลด์ 2025 เดินทางเข้ากองแล้ววันแรก ในชุดเดรสสีขาวทองอร่ามเบิกฤกษ์ ณ เมืองไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย พร้อมทำกิจกรรมการเก็บตัวร่วมกับเพื่อนนางงามอีก 117 ประเทศ

เหยียบแผ่นดินอินเดียแล้ว “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” ตัวแทนประเทศไทยในการประกวด มิสเวิลด์ 2025 ครั้งที่ 72 ณ เมืองไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย โดยสาวโอปอลได้เดินทางเข้ากองฯ เป็นวันแรก พร้อมเพื่อนผู้เข้าประกวดอีก 117 ชาติทั่วโลก

ทั้งนี้ “โอปอล สุชาตา” มาในลุกสวยหวานแต่ทรงพลัง ในเดรสสีขาวทองอร่ามเปล่งประกาย ฝีมือการตัดเย็บด้วยมือจากแบรนด์ RAMET และเครื่องประดับมุกจากแบรนด์ Modipearls ร้านเครื่องประดับเก่าแก่นับร้อยปีของเมือง Hyderabud ประเทศอินเดีย ซึ่งเหมือนกับความหวังที่ยังคงส่องสว่างเสมอ

สำหรับกิจกรรมอย่างเป็นทางการต่อไปจะเกิดขึ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2568 ในงาน Opening Ceremony การประกวดในรอบต่างๆ จะเริ่มเก็บคะแนนทันทีในทุกกิจกรรม อาทิ FAST TRACK ต่างๆ เช่น การแสดงความสามารถพิเศษ Miss World Top Talent ความสามารถด้านกีฬา (Top Fitness & Sport) ความสามารถด้านการพูดในที่สาธารณะ Head to Head Challenge รวมไปถึงไฮไลท์ การนำเสนอโครงการด้านการกุศล Beauty With A Purpose ที่น้องเตรียมโครงการ “Opal for Her” ไปนำเสนอสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการประกวด การใช้สื่อยอดเยี่ยม (Miss World-Multimedia Award) รวมไปถึงการแสดงศิลปะการเต้น (Miss World Dance Of The World) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคะแนนสู่การประกวดรอบไฟนอลที่จะจัดขึ้นในคืนวันที่ 31 พฤษภาคมนี้