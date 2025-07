ยูเนสโกประกาศเชิดชูพระเกียรติและถวายเหรียญสดุดีแด่ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

ยูเนสโกประกาศเชิดชูพระเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมและการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ แด่ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” การนี้เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ “ขอบคุณสำหรับรางวัลที่เราตั้งใจกับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทย”

เพจเฟชบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่า “นางโอเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ประกาศเชิดชูพระเกียรติ และถวายเหรียญสดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม และการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ รวมทั้ง การขับเคลื่อนวัฒนธรรม ตลอดจน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย แด่สิริ ณ สำนักงานใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568”

การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์ อินสตาแกรมส่วนพระองค์ @hrhsirivannavari ความว่า “ผ้าไทย ชุดไทย ภูมิปัญญาไทย เป็นมรดกของไทย ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

Very honored to receive this medal from UNESCO in recognition of my dedication to promoting fine arts and advancing Thailand’s cultural heritage.

Merci encore une fois

ครั้งแรกที่ UNESCO ขอบคุณสำหรับรางวัล ที่เราตั้งใจกับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทย”