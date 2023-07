เกษตรฯร่วมถก UNFSS+2 ชูแผนพลิกโฉมระบบอาหาร รับมือ Climate Change

“เกษตรฯ” ร่วมถก UN Food Systems Stocktaking Moment (UNFSS+2) ประเทศอิตาลี ชูแผนพลิกโฉมระบบอาหาร รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสร้างความมั่นคงทางอาหารในอนาคต พร้อมยื่นข้อเสนอ UN Food Systems Coordination Hub ช่วยหนุนวิชาการ-การเข้าถึงแหล่งงบประมาณ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม UN Food Systems Stocktaking Moment (UNFSS+2) ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566

การประชุมครั้งนี้ มีนาย Antonio Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ เป็นประธานการประชุม และมีนาง Giorgia Meloni นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี กล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิก

Advertisement

สำหรับการประชุม UNFSS+2 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบอาหารสู่ความยั่งยืนของแต่ละประเทศในช่วง 2 ปี หลังจากที่สหประชาชาติได้จัดการประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลก (The 2021 Food Systems Summit : FSS) เมื่อปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

โดยหัวการบรรยายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เกี่ยวกับ Food Systems Transformation in Practice-Successes, Challenges and the Way Forward และหัวข้อ Resilience and Future Proof of Food Systems Transformation ได้หารือถึงตัวอย่างความสำเร็จ ความท้าทาย และแผนงานในอนาคตของประเทศสมาชิกสหประชาชาติสำหรับการดำเนินการพลิกโฉมระบบอาหาร รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งมีผู้แทนประเทศสมาชิกที่ร่วมให้ข้อมูล

ได้แก่ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหภาพยุโรป ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ได้เข้าร่วมประชุมหัวข้อ Mobilizing Means of Implementation for Food Systems Transformation และหัวข้อ Towards the SDGs Summit, the Summit of the Future and the 2025 FS Stocktaking การประชุมครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนการพลิกโฉมระบบอาหาร

Advertisement

“ไทยได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานด้านระบบอาหารของประเทศไทยในอนาคต โดยเน้นย้ำว่า ประเทศไทยมีความยินดีให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติเพื่อพัฒนาระบบอาหารของโลกให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันภาคเกษตรของประเทศไทยได้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคเกษตร เพื่อให้เกิดผลผลิตอย่างสูงสุดและมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพลิกโฉมระบบอาหารของสหประชาชาติ ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการประชุม SDGs Summit และการประชุม UNFSS ในปี 2025 ต่อไป

ในวันเดียวกันนี้ นายเศรษฐเกียรติและคณะ ได้เข้าร่วมการหารือกับ Mr.Stefanos Fotiou ผู้อำนวยการ UN Food Systems Coordination Hub และ Mr.Svante Helms ตำแหน่งผู้จัดการ National Pathway เพื่อพัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมการพลิกโฉมระบบอาหารให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ซึ่ง UN Food Systems Coordination Hub เป็นโครงสร้างที่เน้นการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์กรและพันธมิตร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสื่อสารด้านระบบอาหาร

พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอการดําเนินการของประเทศไทยในการจัดทํา National Pathway การพลิกโฉมระบบอาหารของประเทศที่ผ่านมา และยื่นข้อเสนอให้ UN Food Systems Coordination Hub พิจารณาให้การสนับสนุนด้านวิชาการและการเข้าถึงแหล่งงบประมาณ เพื่อให้การพัฒนาระบบอาหารของประเทศไทยมีความมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ยังได้เสนอให้ UN Food Systems Coordination Hub สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP 28) ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2566 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย