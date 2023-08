บางจากฯ โชว์วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนในงาน Chicken Run Camp 2023

บางจากฯ โชว์วิสัยทัศน์ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในโครงการ Chicken Run Camp : Young Business Leaders for Sustainability and ESG 2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเป็น Keynote Speaker (Executive Sharing)

ในหัวข้อ Innovative Strategies for Sustainable Business Development in Harmony with the Environment and Society ใน Chicken Run Camp : Young Business Leaders for Sustainability and ESG 2023 จัดโดยมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

เนื่องจากบางจากฯ มีความโดดเด่นในการดำเนินงานบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ในสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

นางกลอยตาได้กล่าวถึงการสร้างสมดุลในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ตั้งแต่การสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าในการดำเนินธุรกิจ และคุณค่าที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนการคำนึงถึงสมดุลในการดำเนินงานตามแนวทาง ESG คือมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ (Balancing the Energy Trilemma) ได้แก่ ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security) การเข้าถึงพลังงาน (Energy Affordability) และความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงบางจากฯ กับการปรับเปลี่ยนธุรกิจและการริเริ่มต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืน

โดยโครงการ Chicken Run Camp : Young Business Leaders for Sustainability and ESG 2023 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ปลูกฝังแนวคิด สร้างการตระหนักในความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารในอนาคตที่ต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล ของนิสิต นักศึกษาจำนวน 30 คน จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ