“ปีกทอง” ขึ้นซีอีโอ OR เผยภารกิจต่อยอดงาน 3 เสาหลัก ขยายลงทุนภูมิภาค หาธุรกิจใหม่ตามรอยคาเฟ่อเมซอน

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” เกี่ยวกับความคืบหน้าในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใหม่ แทนนายดิษทัต ปันยารชุน ที่จะเกษียณอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ว่า ขณะนี้กระบวนการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว

โดย ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งให้บอร์ดโออาร์เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการต่อรองเพื่อค่าตอบแทน และแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับทราบและกำหนดวันเริ่มงานอีกครั้ง

ด้าน ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ ให้สัมภาษณ์ว่า แน่นอนว่า บริษัทแม่อย่าง ปตท. ก็ต้องการให้บริษัทลูกดำเนินตามวิสัยทัศน์และทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ผู้บริหาร ปตท. ที่จะเข้าสมัครคัดเลือกซีอีโอ โออาร์ เพื่อที่จะดำเนินการให้โออาร์เป็นไปตามวิชั่นเดียวกับ ปตท.

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนโยบายและแผนการดำเนินงานของโออาร์ถูกต้องและดีอยู่แล้ว เมื่อคนใหม่เข้ามาก็เพียงแค่เข้าไปต่อยอดจากของเดิม ใน 3 เสาหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Mobility หรือธุรกิจขายน้ำมัน เรื่อง Lifestyle ธุรกิจคาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในสถานีบริการ และเรื่อง Global Market หรือธุรกิจในต่างประเทศ

ซึ่งการขยายไปต่างประเทศภายใต้นโยบาย second home international คงไม่ไกลมาก โดยจะเน้นการขยายธุรกิจในภูมิภาค อย่างเช่น การลงทุนในกัมพูชาเพราะระบบโลจิสติกส์ เชื่อมต่อได้ดีผ่านทางท่าเรือมาบตาพุด ในขณะที่พม่านั้นอาจจะมีความเสี่ยงสูงเกินไป ส่วนที่ลาวยังพอไปได้ แต่ที่เวียดนามยังมีโอกาสเพิ่มเติม เนื่องจากเส้นทางโลจิสติกส์เอื้ออำนวย ซึ่งตอนนี้เราประสบความสำเร็จแล้วกับคาเฟ่อเมซอน หน้าที่ต่อไป คือ การออกไปหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ เป้าหมายในพื้นที่ใหม่ ๆ ในภูมิภาค ซึ่งมันต้องมีจุดเด่น ด้าน Quick Win

Advertisment

สำหรับประวัติของ ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ ประกอบด้วย

-ปริญญาตรี Bachelor of Science (Petroleum Engineering), The University of Texas at Austin, USA

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advertisment

ประสบการณ์การทำงาน

-1 ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

-1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

-1 พฤศจิกายน 2559-30 กันยายน 2564

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด