บีโอไอ จัดงาน SUBCON Thailand 2025 เปิดเวทีชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

บีโอไอ เตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ “SUBCON Thailand 2025” ระหว่างวันที่ 14–17 พฤษภาคม 2568 ที่ศูนย์ไบเทค กรุงเทพฯ เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภูมิภาคอาเซียน คาดสร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่าสองหมื่นล้านบาท

นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย หรือ BUILD สานต่อความร่วมมือ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับคอน) และบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เตรียมจัดงาน SUBCON Thailand 2025 โดยชูแนวคิด “The Global Sourcing Excellence” ซึ่งมีหมุดหมายที่สำคัญในการรวบรวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ขยายผลสู่การเปิดเวทีเจรจาธุรกิจและจับคู่ทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมในยุคยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม New S-Curve ร่วมกันดันไทยสู่การเป็น “ศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน”

“บีโอไอให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม สนับสนุนและการรับช่วงการผลิต โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ ให้มั่นคงและยั่งยืน คือการสร้างความเข้มแข็งของ Supply Chain โดยการสนับสนุนให้ผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศ ทาง BOI จึงสานต่อการจัดงาน SUBCON Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดย BUILD ทำหน้าที่เป็น Matchmaker หรือ การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงกับผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปรายใหญ่ การจับคู่ธุรกิจกับหน่วยงานพันธมิตรจากต่างประเทศ กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (VMC) การจัดนำร่วมงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นเวทีสำคัญระดับนานาชาติและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว ที่มุ่งเสริมสร้างโอกาส เชื่อมโยงเครือข่าย และยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Global Supply Chain)” นางสาวพัชรดา กล่าวเสริม

สำหรับไฮไลต์ของการจัดงาน ยังคงชูจุดแข็งในเรื่อง กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการชิ้นส่วนไทยและบริษัทรายใหญ่จากทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเปิดพื้นที่ “xEV Sourcing Zone: OEM’s Tier 1 Supplier Zone” สำหรับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Tier 1) ในการบรรยายนโยบายจัดซื้อ (Buyer Presentation) และจัดแสดงชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 2 และ Tier 3 ตลอดจนผู้ซื้อจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นวงจรพิมพ์ สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ฉะนั้นการจัดงาน SUBCON Thailand ถือเป็นแพลตฟอร์มสำคัญระดับนานาชาติ ที่รวมผู้ซื้อชั้นนำจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต สนับสนุนให้เกิดการซื้อขาย การว่าจ้างผลิต และการขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ “BOI Symposium 2025 : Shaping the Future of xEV in Thailand: Opportunities for Innovation and Growth” ซึ่งจะเชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำมาร่วมเสวนาและแสดงวิสัยทัศน์ทิศทางการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ รวมทั้งโอกาสสำหรับประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า และขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น “ศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกในทุกประเภท” สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาค ที่เชื่อมโยงทั้งภาคนโยบาย อุตสาหกรรม และซัพพลายเชนอย่างครบวงจร

นายชนินทร์ ขาวจันทร์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย กล่าวว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและซัพพลายเชนของภูมิภาค งาน SUBCON Thailand ถือเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย โดยเฉพาะ SMEs ได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับผู้ซื้อจากทั่วโลก สมาคมฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่จากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงพลังของซัพพลายเชนไทยที่พร้อมเติบโตสู่ระดับสากล สำหรับไฮไลต์สำคัญในปีนี้ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น โซนจัดแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนกลุ่ม New S Curve และยานยนต์ไฟฟ้า xEV สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงกิจกรรม Networking และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างทั้งความรู้ โอกาส และความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเสริมแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

ADVERTISMENT

นายเมธาวัจน์ เศรษฐจินดาเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เดินหน้าร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและการรับช่วงการผลิต ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบซัพพลายเชนของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 19 ปีที่ผ่านมา อินฟอร์มาฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ในการจัดงาน SUBCON THAILAND ซึ่งงานนี้ได้กลายเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาคที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายชิ้นส่วนอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการจัดซื้อจากทั่วโลก ได้มีโอกาสพบปะ เจรจาธุรกิจ และเชื่อมโยงความร่วมมือทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และในปี 2025 งานจะจัดควบคู่กับ INTERMACH 2025 และ Plastics & Rubber Thailand 2025 เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในระดับโลก