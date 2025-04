กขค. เปิด 3 รายชื่อ นั่งบอร์ดแข่งขันทางการค้าดีกรีไม่ธรรมดา

คณะกรรมการแข่งขัน (กขค.) เผย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ 3 รายชื่อ นั่งบอร์ดแข่งขันทางการค้า ดีกรีไม่ธรรมดา

ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (เลขาธิการ กขค.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ตามรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ได้แก่

1.รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม

2.ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

3.พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ์ แทน กขค. ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ก่อนเสนอให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

สำหรับดีกรีทั้ง 3 ท่านไม่ธรรมดา ท่านแรก รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์กว่า 36 ปี โดยสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ MCL. Program, The George Washington University, U.S. ตลอดจน LLM Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, U.S. รวมทั้ง Post-LLM New York University School of Law, New York, U.S.

ซึ่งเป็นอดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อดีตกรรมการในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และอดีตกรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อีกทั้งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ท่านที่สอง ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎร์สกุล เป็นหนึ่งใน เป็น กขค. ปัจจุบันที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์กว่า 32 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) จาก Carleton University, Canada และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ซึ่งเป็นอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อดีตกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และอดีตกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

และสุดท้าย พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารกระบวนการยุติธรรม จาก University of Alabama at Birmingham, U.S. และได้รับประกาศนียบัตร วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 และอดีตจเรตำรวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเรตำรวจ) สำนักงานจเรตำรวจ อดีตที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอดีตที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กขค. ทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านหนึ่งด้านใดตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยแต่ละคนต่างคร่ำหวอดในแวดวงของตน ทั้งตำรวจ นักกฎหมาย หรือนักเศรษฐศาสตร์แนวหน้าของประเทศ จึงเป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนและครอบคลุมทั้งด้านนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ อันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนและวางรากฐานการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมให้กับประเทศ

โดย กขค. มีอำนาจหน้าที่ เช่น เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ทำให้เกิดการกีดกัน จำกัดการแข่งขัน หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ กำกับดูแลการประกอบธุรกิจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ตลอดจนออกระเบียบหรือประกาศ รวมทั้งพิจารณาเรื่องร้องเรียน

และสอบสวนการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เป็นต้น เลขาธิการ กขค. กล่าว