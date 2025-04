SO ปักธง New S-Curve ใช้ AI ยกระดับบริการ เจาะตลาดพรีเมี่ยม

สยามราชธานีเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุก สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยการลงทุน “New S-Curve” ล่าสุดผนึกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับบริการบริหารจัดการบุคลากรแบบครบวงจร (Workforce Service Solution) เพื่อยกระดับบริการสู่การเป็น Premium Solution Provider ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าองค์กรระดับบน

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ดำเนินธุรกิจหลัก 2 รูปแบบเพื่อ Transformation องค์กรของลูกค้า คือ ธุรกิจบริการเอาต์ซอร์ซ (Outsource Service) และธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Service) เปิดเผยว่า บริษัทมองเห็นโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมบริการบุคลากร ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือก วางแผน และบริหารงานบุคลากร ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและเวลาให้ลูกค้าแล้ว ยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าพรีเมี่ยมอย่างรอบด้าน อาทิ

SO PEOPLE ลงทุนพัฒนา บริการ Valet Parking, Reception และ Training ระดับสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายสำหรับลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ และความประทับใจแรก

SO WHEEL เสริมทัพด้วยการพัฒนาระบบบริหารงานซ่อม VMS (Vehicle Management System) เพื่อให้บริการบริหารจัดการยานพาหนะที่สะดวก และครบวงจรที่สุดสำหรับลูกค้า

SO GREEN ยกระดับบริการภูมิทัศน์สำหรับลูกค้าองค์กรพรีเมี่ยม ด้วยบริการ Arborist ในการดูแลต้นไม้สำคัญ, เทคโนโลยี Site Management และเครื่องจักร Industrial Green Solution พร้อมระบบรายงานผล Real-time สร้างความมั่นใจด้านภาพลักษณ์สีเขียวขององค์กร

SO NEXT ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรระดับพรีเมี่ยมด้วยระบบ Digital Workflow, Data Platform ขนาดใหญ่ ที่รองรับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เสริมประสิทธิภาพและโปร่งใสให้กระบวนการสำคัญขององค์กร

สำหรับการลงทุนเชิงรุกของ SO สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของฐานลูกค้าองค์กร โดยบริษัทยังคงรักษาอัตราการรักษาลูกค้า (Retention Rate) ได้สูงกว่า 90% พร้อมทั้งปิดดีลใหม่รวมมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาทในปีนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น ยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม การเงิน และกลุ่มธุรกิจที่ต้องการโซลูชั่น Outsourcing เชิงกลยุทธ์

โดยการพัฒนาโซลูชั่นใหม่ยังช่วยให้ SO สามารถขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเฉพาะทาง อาทิ ธุรกิจการเงิน เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ ซึ่งล้วนมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมในปี 2568 ขึ้นอีก 20%

นอกจากนี้ บริษัทยืนยันความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงถึง 85% ของกำไรสุทธิ สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 85% ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน

“แม้ปีนี้จะเป็นช่วงแห่งการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต แต่ SO ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตในระยะยาวและการตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะสั้น การจ่ายปันผลในระดับสูงดังกล่าว สะท้อนถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท และความเชื่อมั่นในศักยภาพการขยายฐานลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของ SO ในระยะยาว” นางสาวกัณธิมากล่าว