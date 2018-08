“มหาวิทยาลัยอมตะ” เตรียมเปิดรับนักศึกษาปลายปี’62 ดึงหลักสูตรไต้หวันปั้นบุคลากรรับ EEC

“อมตะ” พร้อมเริ่มต้นหลักสูตร Master of Science (M.S.) in Engineering (Intelligent Manufacturing System) หรือวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ หลังมหาวิทยาลัยอมตะพร้อมเปิดรับนักศึกษาปลายปี 2562 ล่าสุดลงนามในข้อตกลงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ในหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ Master of Science (M.S.) in Engineering (Intelligent Manufacturing System) ระดับปริญญาโท โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน หวังปั้นบุคคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงระดับสากล ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) กระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA ว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University)

โดยเริ่มต้นด้วยหลักสูตร Master of Science (M.S.) in Engineering (Intelligent Manufacturing System) หรือวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยอมตะ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าวที่เป็นมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการจัดอันดับ โดย QS 2017 World University Rankings by Subject (Engineering and Technology) ให้อยู่ในลำดับที่ 23 ของโลก มาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทย เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

สำหรับแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอมตะ เป็นการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบข้อบังคับทางการศึกษา ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เพื่อส่งเสริม พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ สามารถเข้ามาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยได้ในพื้นที่ อีอีซี และได้รับการรับรองการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่มีเป้าหมายในการยกระดับการศึกษาของไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี ที่จะนำมาสู่การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยอมตะจะตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของเมืองอมตะ ซิตี้ ชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการเมืองการศึกษาอมตะ” หรือ AMATA EDUTown เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะ (AMATA SMART CITY) ในพื้นที่อีอีซี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาระบบการศึกษา (Smart Education) จึงคัดเลือกหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยไต้หวันซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกด้านวิศวกรรม ที่ตรงกับความต้องการของตลาด มาเปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาโท

โดยเบื้องต้นจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี ในไทยและในไต้หวัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาสายการผลิตที่เป็นระบบยานยนต์แห่งอนาคต ตามความต้องการหลักของผู้ผลิตในพื้นที่อีอีซี และคาดว่าจะเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ภายในปลายปี 2562 นี้

“การจัดตั้งมหาวิทยาลัยอมตะโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ในครั้งนี้นับว่าเป็นการเปิดมิติใหม่แห่งการศึกษาไทย และเป็นโครงการนำร่องด้วยการนำหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการผลิตอัจฉริยะที่เป็นมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันมาใช้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้รับการรับรองจากทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลไต้หวันเช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน” นายวิกรมกล่าว

นอกจากนี้อมตะยังได้เตรียมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงติด QS TOP 100 ของโลกอีกหลายแห่ง เพื่อมาเปิดหลักสูตรเฉพาะด้าน ภายในพื้นที่โครงการเมืองการศึกษาอมตะ AMATA EDUTown เพื่อเดินหน้าพัฒนาบุคลากรไทยให้มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย