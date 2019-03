พาณิชย์ ขนทัพคอนเทนต์ไทยบุกงาน Hong Kong FILMART 2019 คาดสร้างมูลค่าเจรจาการค้า 400 ล้านบาท

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และกรมการท่องเที่ยว นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย 22 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Hong Kong International Film & TV Market 2019 (FILMART) ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2562 โดยกรมฯ ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเจรจาการค้าเพื่อนำคอนเทนต์ไทยส่งออกไปยังตลาดโลก ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าการเจรจาการค้าราว 400 ล้านบาท

“ธุรกิจบันเทิงไทยได้รับความสนใจในตลาดต่างประเทศและทำรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกปี เหตุผลหลักจากการสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทยให้มีความแข็งแกร่งด้านครีเอทีฟ ในทุกๆ กระบวนการและขั้นตอนการผลิต ประกอบกับการเลือกนำเสนอคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีส่งผลให้คอนเทนต์จากประเทศไทยกลายเป็นจุดสนใจและได้รับการตอบรับในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมถึง 30-40 % “

โดยข้อมูลล่าสุดจากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ปี 2560 ปัจจุบันธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก มีมูลค่ารวมกันประมาณ 26,000 ล้านบาท ธุรกิจโทรทัศน์ 65,700 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 91,700 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการ 22 ราย นำผลงานเด่นๆ จากบริษัท ประกอบด้วยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์และแอนิเมชั่น จำนวน 7 บริษัท บริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จำนวน 8 บริษัท ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์ จำนวน 4 บริษัท และผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย จำนวน 3 บริษัท อาทิ ภาพยนตร์ Friend Zone และซีรี่ย์ One Year จากจีดีเอช ห้าห้าเก้า เดอะเลค จากฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) ภาพยนตร์แอ๊คชั่นทริลเลอร์ที่ถ่ายทำด้วยเทคนิคแอนนิเมโทรนิค เทคนิคเดียวกับภาพยนตร์เรื่องจุลลาสิคพาร์คภาคแรกเพื่อให้ภาพสมจริงที่สุด บีอีซี เวิลด์ นำซีรี่ย์ลิขิตรักข้ามดวงดาว ที่ผลิตจากซีรี่ย์เกาหลี You Who Came from the Stars

ละครทองเอก หมอยา ท่าโฉลง ละครแนวพีเรียดนำแสดงโดยมาริโอ้และคิมเบอร์ลี่ และละคร อกเกือบหักแอบรักคุณสามี ของผู้จัดแอน ทองประสม นำแสดงโดย หมาก ปริญ และ มิว นิษฐา เวิร์คพ้อยท์ และ ป่าใหญ่ ครีเอชั่น บริษัทผลิตสารคดีคุณภาพ

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทผู้ให้บริการด้านโปรดักชั่น อาทิ กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ กันตนา โพสท์ โปรดักชั่นส์ จีทูดี ออนป้า เดอะมั้งค์ สตูดิโอ เบนีโทน ฟิล์มส์ เอ็กซ์ฮาบิชั่น และ เดอะ สตูดิโอ พาร์ค ประเทศไทย