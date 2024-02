รู้จัก IELTS One Skill Retake ฟีเจอร์การสอบภาษาอังกฤษโฉมใหม่ 

รู้จัก IELTS One Skill Retake ฟีเจอร์การสอบ IELTS โฉมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนสอบในส่วนที่ต้องการได้โดยไม่ต้องสอบใหม่ทั้งหมด โอกาสอัพดีกรีคะแนนภาษาอังกฤษคนไทย เป็นใบเบิกทางอนาคต

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ระบบการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสากล (International English Language Testing System หรือ IELTS) เป็นส่วนหนึ่งของบริติช เคานซิล และ IDP:IELTS Australia และ Cambridge เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการศึกษาขั้นสูงและการย้ายถิ่นเพื่อศึกษาต่อ ที่องค์กรกว่า 11,500 แห่งทั่วโลกต่างไว้วางใจ

สำหรับ IELTS วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สอบทั้ง 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน คะแนนที่ได้จากการสอบ IELTS นั้น นอกจากที่จะเป็นตัวบ่งบอกความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแล้วยังเป็นตัวช่วยเปิดโอกาสให้กับผู้สอบในหลาย ๆ ด้าน

ดังนั้น ผลการสอบ IELTS จึงเป็นเสมือนใบเบิกทางในอนาคต บางคนเตรียมตัวเพื่อการสอบมาตลอดทั้งปี แต่อาจจะพลาดเพียงแค่พาร์ทเดียวที่คะแนนยังได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จึงเป็นที่มาของฟีเจอร์ IELTS One Skill Retake ที่จะช่วยเสริมความมั่นใจให้ผู้สอบสามารถคว้าโอกาสกลับมาได้อีกครั้ง

IELTS One Skill Retake คืออะไร ?

IELTS One Skill Retake คือฟีเจอร์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนสอบในส่วนที่ต้องการได้โดยไม่ต้องสอบใหม่หมดทั้งสี่ทักษะ โดยสามารถเลือกสอบทักษะใดทักษะหนึ่งในสี่ทักษะของ IELTS นั่นคือ การฟัง การอ่าน การเขียน หรือการพูด ใหม่อีกครั้งได้

ปัจจุบันมีฟีเจอร์นี้ในการสอบหลายประเทศทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อิตาลี สเปน ฮ่องกง อินเดีย ศรีลังกา ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน ฯลฯ โดยประเทศไทยก็มีฟีเจอร์นี้เช่นกัน ปัจจุบันนี้ถ้าใครต้องการ One Skill Retake จะต้องสอบกับสนามสอบที่บริติช เคานซิล ประเทศไทย เป็นผู้จัดสอบเท่านั้น ถือเป็นผู้จัดสอบหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการจัดสอบ One Skill Retake

IELTS One Skill Retake ดีอย่างไร ?

IELTS One Skill Retake ช่วยให้ผู้สอบสามารถสอบใหม่ได้ในพาร์ทที่ต้องการ สามารถเลือกได้ว่าจะสอบการฟัง การอ่าน การเขียน หรือการพูดก็ได้ เพื่อทำคะแนนให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย และช่วยเพิ่มโอกาสให้ทุกคนได้ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ฝันหรือได้ทำงานในองค์กรที่ตั้งเป้าไว้ การสอบเฉพาะพาร์ทใดพาร์ทหนึ่ง ทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสอบใหม่ และไม่ต้องกดดันกับการสอบใหม่ทั้งหมด แต่มีเวลาไปโฟกัสพาร์ทที่ต้องการสอบใหม่โดยเฉพาะ

โดยหลังจากการสอบ One Skill Retake แล้วผู้สอบจะได้รับคะแนนสอบพาร์ทที่สอบใหม่พร้อมกับคะแนนพาร์ทอื่น ๆ ในรอบปกติ ซึ่งรูปแบบและระยะเวลาในการสอบ จะเหมือนกับการสอบปกติเลย เพราะฉะนั้นผู้สอบจะลดความประหม่าลงไปได้มาก เพราะถือว่าได้ผ่านการสอบไปแล้วหนึ่งครั้ง

สอบ IELTS One Skill Retake ต้องรู้อะไรบ้าง ?

สำหรับใครที่ต้องการใช้ฟีเจอร์ IELTS One Skill Retake มีเงื่อนไขเพียงเล็กน้อยก็คือ ผู้สอบต้องเลือกการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (IELTS on Computer) ณ สนามสอบที่กำหนดเท่านั้น เพราะบางสนามสอบยังไม่รองรับ IELTS One Skill Retake โดยจะต้องกดสมัคร Retake ภายในระยะเวลา 60 วันหลังได้รับผลสอบ และสามารถ Retake ได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถเลือกหลาย ๆ พาร์ทพร้อมกันได้ นอกจากนี้ อย่าลืมตรวจสอบให้มั่นใจว่าสถาบันการศึกษาที่วางแผนไว้ สามารถรับผลการสอบ IELTS One Skill Retake ได้หรือไม่

สอบ IELTS ปีนี้

สำหรับการสอบ IELTS ที่บริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดสอบในปีนี้ แบ่งเป็นการสอบแบบกระดาษ (IELTS on Paper) ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น และภูเก็ต สามารถรู้ผลการสอบได้ภายใน 13 วัน หลังจากวันที่ทดสอบ

และการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (IELTS on Computer) จัดสอบใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี และนครราชสีมา สามารถรอรับผลสอบได้ภายใน 3-5 วัน หลังจากวันที่ทดสอบ ใครที่ตั้งใจว่าพร้อมจะเปิดโลกใหม่สู่ต่างประเทศแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม www.britishcouncil.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ IELTS British Council Thailand