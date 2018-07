“นิวซีแลนด์” รุกตลาด ผุดคอร์สภาษาระยะสั้น จับวัยทำงานเรียนต่อแดนกีวี่

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ร่วมกับ 7 สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ จัดโปรแกรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น (English Pathway) สำหรับคนที่มุ่งเรียนต่อระดับอุดมศึกษาและวัยทำงาน เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษไปสู่การเรียนต่อ และเพิ่มทักษะในการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้น

“ช่อทิพย์ ประมูลผล” ผู้จัดการตลาด หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่การศึกษานิวซีแลนด์พัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนวัยทำงาน โดยโปรแกรม English Pathway เหมาะสำหรับคนไทยที่ยังสอบไม่ผ่าน IELTS ในระดับที่ต้องการ เพื่อการศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์

“โปรแกรม English Pathway ใช้ระยะเวลาเรียนเป็นเวลา 4 เดือน หลังจบหลักสูตรแล้วสามารถสอบวัดภาษากับสถาบันที่เรียน และสมัครเรียนในสถาบันต่าง ๆ ที่ต้องการในนิวซีแลนด์ได้ทันที รวมทั้งยังสามารถฝึกฝนทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างมั่นใจ ไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษอีกต่อไป”

สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้สามารถเลือกเรียนได้ที่สถาบันการศึกษาชั้นนำทั้ง 7 แห่งในนิวซีแลนด์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ Otago Polytechnic, Waikato Institute of Technology (Wintec), Wellington Institute of Technology (Weltec) and Whitireia, University of Auckland, Auckland University of Technology, Lincoln University และ Victoria University โดยมหาวิทยาลัยทั้งหมดของนิวซีแลนด์ติดอันดับท็อป 3% ของโลกทั้งหมด ทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

“คนนิวซีแลนด์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในชีวิตประจำวัน ทำให้คนที่ไปเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่แค่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาก่อน แต่เพราะการต้อนรับอย่างเป็นมิตรจากครูและเพื่อน ๆ โดยนักเรียนนักศึกษาจะสามารถเรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวัน แม้จะเป็นหลักสูตรระยะสั้น แต่จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเพื่อน และครู ทำให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น”

“ผู้ที่เดินทางไปเรียนภาษากับโปรแกรมนี้จะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียน และในชุมชน โดยมีครอบครัวชาวกีวี่ที่เป็น Host ช่วยอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ”

ผู้สนใจสมัครโปรแกรม English Pathway สามารถสอบถามรายละเอียดผ่านตัวแทนการศึกษานิวซีแลนด์

ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 12 หน่วยงาน ได้แก่ A&T New Zealand Centre (Chiang Mai), Better Grade Education Centre, Country City Study Centre (CCSC), GENT Edutainment, Hearts & Minds International Education, Learning Curve, NZ Study, OEC, Scholar Guide, Smart NZ Education Centre, Supreme Business Centre และ WEC Education

หน่วยงานดังกล่าวจะช่วยประสานการสมัครกับสถาบันต่าง ๆ ที่นิวซีแลนด์ได้โดยตรง รวมทั้งยังช่วยเหลือเรื่องการขอวีซ่าและการจองที่พักให้เรียบร้อยตามความต้องการของนักเรียน โดยมีนักเรียนแค่ 1 คนก็สามารถไปเรียนได้ไม่ต้องรอกรุ๊ป

นอกจากนี้ การศึกษานิวซีแลนด์ยังได้รับความร่วมมือจากบัตรเครดิตเคทีซี (KTC) โดยลูกค้า KTC ที่สมัครเรียนโปรแกรม English Pathway สามารถใช้บัตรเครดิต KTC ผ่อนชำระค่าเรียนได้ 6 เดือน ด้วยดอกเบี้ย 0% ทั้งยังสามารถใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนนในการแลกรับส่วนลดอีก 100 บาทด้วย