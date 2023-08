ไทยประกันชีวิตคัมแบ็ก ! ส่งโฆษณาเรียกน้ำตา ตอกย้ำ “ให้รักดูแลชีวิต”

ไทยประกันชีวิตเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่ “คุณค่าของเวลา-Time for Love” ตอกย้ำแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต”

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตกำหนด Brand Purpose หรือเจตนารมณ์ของแบรนด์ ในการมุ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความชื่นชม ได้รับความไว้วางใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม บนพื้นฐานการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ (Value of Life, Value of Love & Value of People) ในหลากหลายมิติ

และเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่สื่อสารแบรนด์ผ่านภาพยนตร์โฆษณา เพื่อสะท้อนแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต” อันเป็นการจุดประกายความคิดให้กับคนในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ บริษัทจึงได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “Live Life to the Fullest” ความยาว 3 นาที และ “Time for Love” ความยาว 30 วินาที เพื่อตอกย้ำแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต” เผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ และช่องทาง Online พร้อมคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นในแง่การสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชม

โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่พัฒนาบนแนวคิดการให้ความสำคัญเรื่อง “คุณค่าของเวลา” เพราะเราไม่รู้ว่าจะเหลือเวลาเพื่อใช้ร่วมกันกับคนที่รักมากเพียงไหน บางครั้งอาจมีเวลาเหลือไม่มาก และสิ่งสำคัญที่สุดคือ

การใช้เวลาดูแลกันให้มากที่สุดในวินาทีที่เหลืออยู่ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้ชมทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้เวลากับคนที่รัก และหันกลับไปใช้เวลาดี ๆ ร่วมกันโดยไม่ต้องรอโอกาส ไม่ต้องรอวันพิเศษ เพราะทุกวันคือวันพิเศษ (Every day is a special day.) เพื่อให้ผู้ชมได้ใช้ชีวิตในทุก ๆ วันร่วมกับคนที่รักอย่างมีความหมาย

ภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวความรักของแม่ลูกคู่หนึ่งที่ใช้เวลาร่วมกันในทุก ๆ วันที่เหลืออยู่อย่างมีความสุข ด้วยการส่งมอบความรักและการดูแลกัน รวมถึงทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษและเป็นวันที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกวันของชีวิตดำเนินไปอย่างมีความหมาย และคงอยู่เป็นความทรงจำที่ดีของทั้งคู่