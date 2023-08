“แบงก์-ประกัน” งัดโปรแรง กู้บ้าน 1.99% ในงาน “MONEY EXPO 2023 RAYONG”

งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 5 Money Expo 2023 Rayong แบงก์-ประกัน-บล.-บลจ. ส่งตรงบริการทางการเงินการลงทุนครบครัน พร้อมจัดโปรฯ แรงสู่ชาวระยองและภาคตะวันออก กู้บ้านครบวงจรอัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 9 เดือน เงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัด งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 5 Money Expo 2023 Rayong วันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง

ภายใต้แนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและธุรกิจเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึง Green Financing ให้ได้มากที่สุด เพื่อร่วมกันฟื้นฟูโลกของเราให้กลับคืนมาเป็น “โลกสีเขียว” ที่ยั่งยืนตลอดไป

โดยธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทผู้ค้าทองคำและโกลด์ฟิวเจอร์ส ได้นำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรเงินสด เงินฝาก Digital Banking Online Banking สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันภัย

รวมถึงการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ และทองคำ ให้กับประชาชน นักธุรกิจ ผู้ลงทุน ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้เข้าถึงแหล่งเงินและแหล่งทุนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“การจัดงานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 4 Money Expo 2022 Rayong สร้างยอดธุรกรรมออฟไลน์และออนไลน์ รวมกว่า 9,000 ล้านบาท จากภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกที่เริ่มฟื้นตัวและมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจังหวัดระยองอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยว และในขณะเดียวกัน เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ กลับมาคึกคักอย่างเต็มที่ในช่วงซีซั่นที่ผ่านมา ดังนั้น งานมหกรรมการเงินระยองในปีนี้ คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาคตะวันออกได้อย่างแน่นอน”

Advertisement

นางสาวภาคนีกล่าวว่า ธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษมามอบให้กับประชาชนชาวระยองและภาคตะวันออก อาทิ กู้บ้านครบวงจรอัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 9 เดือน รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ย 1.990% นาน 6 เดือน SME กู้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก สินเชื่อ SME เพื่อธุรกิจสะอาด ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี นาน 3 เดือน เงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี ทรัพย์ NPA ทำเลเด่น ลดพิเศษสูงสุด 60% สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ย 1.99% นาน 3 เดือน สมัครบัตรเครดิต ลุ้นแพ็กเกจทัวร์ฝรั่งเศส-สวิส-ไต้หวัน-ทองคำ ซื้อประกันในงานฯ แจกทอง 50,000 บาท เป็นต้น

สำหรับงาน Money Expo 2023 Rayong ยังคงจัดในรูปแบบ Hybrid Exhibition ที่สามารถใช้บริการได้ทั้งออฟไลน์โดยเดินทางมาใช้บริการได้ในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpoOnline.com ช่วยอำนวยความสะดวกให้ ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงงานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้ง่ายขึ้น

แคมเปญโปรโมชั่นเด่น

ธนาคารออมสิน : สินเชื่อเคหะ อัตราดอกเบี้ยคงที่ กรณี Refinance 1.99%ต่อปี นาน 6 เดือน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.70% (อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี) สินเชื่อธุรกิจ GSB Green Biz ดอกเบี้ยเริ่มต้น MOR/MLR -2.5% ต่อปี ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อบุคคล GSB Go Green ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก สินเชื่อบุคคล GSB Green Home Loan ดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบาย วงเงินกู้สูงสุด 110% สมัครบัตรเดบิต ภายในงานรับของที่ระลึก

ธนาคารกรุงไทย : สินเชื่อบ้านกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี นาน 9 เดือนแรก สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน ดอกเบี้ย เริ่มต้น 5.82% ต่อปี วงเงินกู้ สูงสุด 20 ล้านบาท นาน สูงสุด 30 ปี สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปีผ่อนนานสุด 20 ปี สินเชื่อ SME วงเงินสูง X3 ได้วงเงินสูงสุด 3 เท่า ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนาน 60 เดือน ทรัพย์ NPA ลดราคาสูงสุด 55% เงินฝากประจำพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 14 เดือน เงินฝากปลอดภาษี รับดอกเบี้ยเต็มๆ ไม่เสียภาษี อัตรา 2.30% ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี

Advertisement

เงินฝาก Krungthai NEXT Savings ดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ย 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำ มูลค่า 50,000 บาท

ธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan) วงเงินกู้สูงสุด 100% สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก สินเชื่อบ้าน Green Zero เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทรัพย์สินรอการขาย ลดราคาสูงสุด 60% อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 1 ปี กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าโอนสูงสุด 300,000 บาท บัตรเงินด่วนเอ็กเพรส แคช อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน

ธนาคารกรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง ดอกเบี้ยพิเศษ บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชื่อธุรกิจเพื่อโลกสะอาด ลดดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นาน 3 เดือน สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรีไฟแนนซ์ My Home My Cash รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ บัตรกดเงินสด Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี สมัครบัตรเครดิต ลุ้นแพ็กเกจทัวร์ฝรั่งเศส-สวิส-ไต้หวัน สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.89% ต่อปี เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่จาก SCB ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี บัญชีฝากประจำพิเศษ 13 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 2.00% ต่อปี บัญชีฝากประจำพิเศษ 15 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 2.10% ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี ตั้งแต่บาทแรกถึง 2 ล้านบาท

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : สมาชิกไทยประกัน Infinite รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท ล็อกอินผ่านแอปฯ ไทยประกันชีวิต รับฟรี mini Pretzel Dogs Snack Box ดาวน์โหลดและเข้าใช้งานแอปฯ ไทยประกันครั้งแรก รับฟรี Shopping Bag

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : ซัมซุง เวลท์ โพรเทคชัน 85/5 และ ซัมซุง เวลท์ โพรเทคชัน 85/7 ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ยต่อปีสูงสุดถึง 2.84% ซัมซุงบำนาญ A90/5 ตอบโจทย์ เพื่อชีวิตที่เกษียณผลตอบแทน เฉลี่ยสูงสุด ถึง 3%

กลุ่ม บริษัท ไอร่า : สมัครสินเชื่อแฟคตอริ่ง เปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นเงินสด รับซื้อสูงสุด 90% บัตรกดเงินสด A money ต่อที่ 1 รับทันที บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ ต่อที่ 2 รับเพิ่ม กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว เมื่อได้รับอนุมัติและเบิกถอนเงินสด รวมถึงมียอดเงินคงค้างภายในเงื่อนไขที่กำหนด