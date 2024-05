มันนี่ทันเดอร์ ปล่อยสินเชื่อผ่านแอปบิ๊กซี กู้สูงสุด 1 แสน ดอกเบี้ย 33% ต่อปี

“มันนี่ทันเดอร์” ธุรกิจในเครือ SCB จับมือ “บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์” ขยายบริการปล่อยสินเชื่อผ่านแอปออนไลน์ Big C PLUS สมัคร “สินเชื่อ อนุมัติไว” ผ่านหน้าหลักของแอป โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนก็สามารถยื่นขอสมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ มันนี่ทันเดอร์ได้ ลูกค้าบิ๊กซีจะได้รับวงเงินสูงสุด 100,000 บาท ผ่อนสบายนานสุด 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 33% ต่อปี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรณภัสร์ เฉลิมเตียรณ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด ธุรกิจในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ผ่านแอปพลิเคชั่นมันนี่ทันเดอร์

ซึ่งปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นแล้วกว่า 19 ล้านครั้ง โดยในปี 2567 นี้ บริษัทมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าสินเชื่อต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแรง โดยล่าสุด บริษัทจับมือกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นอีกหมุดหมายสำคัญที่จะขยายโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยสนับสนุนและยกระดับบริการของพันธ์มิตรให้ก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอีโคซิสเต็มอย่างครบวงจร

นางสาวบุษยา ยินดีสุข ประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บิ๊กซีมุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตลาดออนไลน์ เพื่อขยายระบบดิจิทัลออนไลน์อีโคซิสเต็มผ่านแอปพลิเคชั่น Big C PLUS พร้อมทั้งช่วยยกระดับในทั้งด้านบริการและเชื่อมต่อประสบการณ์การช็อปปิ้งของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป

ด้วยจุดมุ่งหมายนี้บริษัทอบาคัส ดิจิทัล จำกัด เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์มันนี่ทันเดอร์และมีผู้ใช้บริการจำนวนมากจะสามารถตอบโจทย์การเข้าถึงสินเชื่อออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะทำงานประจำหรือมีอาชีพอิสระก็สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ง่าย ๆ

ในความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าบิ๊กซีได้อย่างครบวงจรแล้ว ยังมองถึงการขยายช่องทางและเพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงสินเชื่อที่ถูกกฎหมายและสามารถนำเงินทุนนี้ไปใช้หมุนเวียนในยามฉุกเฉิน หรือนำไปต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ลูกค้าบิ๊กซีสามารถเข้าแอปพลิเคชั่น Big C PLUS แล้วทำการคลิกสมัคร “สินเชื่อ อนุมัติไว” ผ่านหน้าหลักของแอป โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนก็สามารถยื่นขอสมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ มันนี่ทันเดอร์ได้ ลูกค้าบิ๊กซีจะได้รับวงเงินสูงสุด 100,000 บาท ผ่อนสบายนานสุด 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 33% ต่อปี

พิเศษ หากสมัครสินเชื่อผ่านแอป Big C PLUS และได้รับการอนุมัติ พร้อมทำสัญญาสินเชื่อ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67-31 ก.ค. 67 นี้ จะได้รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 100 บาท สำหรับนำไปใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้า Big C Shopping Online ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.money-thunder.com แนะนำให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อผ่านแอป Big C PLUS สามารถดาวน์โหลด “แอป Big C PLUS” ได้บนสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ Call Center โทร. 1756

ติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม มันนี่ทันเดอร์ แอปสินเชื่อที่เข้าใจคุณ

• Website : https://www.money-thunder.com

• Facebook : https://www.facebook.com/MoneyThunderOfficial