เมื่อ ‘ทรัมป์-ไบเดน’ กลับลำหนุน คริปโต พลิกโมเมนตัมการเมืองสหรัฐ

ส่องเบื้องหลังการปรับท่าทีต่อกฎหมายเทคโนโลยีการเงินศตวรรษที่ 21 เมื่อคริปโตฯ-บล็อกเชนพลิกโมเมนตัมการเมืองสหรัฐ กับการเปลี่ยนท่าทีของผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดี “ทรัมป์ – ไบเดน – เคนเนดี้ จูเนียร์” ต่อสินทรัพย์ดิจิทัล

แคมเปญหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเริ่มดุเดือด ประเด็นเศรษฐกิจถูกหยิบยกมาอภิปรายกว้างขวาง ไม่เว้นแม้แต่ท่าทีต่อสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เดิมทีถูกปฏิเสธและถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงต่อระบบการเงิน

โดยเฉพาะ “โดนัลด์ ทรัมป์” ถูกทวงถามบนเวทีปราศัยด้านเศรษฐกิจบ่อยครั้งต่อจุดยืนเรื่องคริปโตเคอร์เรนซี และเขาย้ำว่า “เข้าใจ” สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น และจะไม่ยอมให้อเมริกาสูญเสียอุตสาหกรรมนี้

ไม่เว้นคณะทำงานของ ประธานธิบดี โจ ไบเดน ที่มีการปรับท่าทีการหาเสียง และทบทวนการคัดค้านกฎหมายคุมคริปโตฯ ฉบับใหม่

“โจ ไบเดน” ก้าวตาม “โดนัลด์ ทรัมป์”

แคมเปญเลือกตั้งของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้เริ่มเข้าถึงผู้เล่นในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล โดยสำนักข่าว The Block ได้รายงานว่าแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญหาเสียงของคณะไบเดนว่า มีการ “เปลี่ยน” ท่าทีที่ต่ออุตสาหกรรมคริปโตฯ-สินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อน เนื่องจากค่ายของไบเดนตระหนักถึงผลกระทบจากชุมชนคริปโตฯ ที่อาจยังผลถึงการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

หลังจากที่ผู้สนับสนุนคริปโตฯ คัดค้านแผนการของรัฐบาลไบเดนที่จะยับยั้งมาตรการทางกฎหมาย ที่อาจทำให้สถาบันการเงินมีความลำบากในการให้บริการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและคริปโตเคอร์เรนซี

นับเป็นจังหวะก้าวตาม การเปลี่ยนแปลงท่าทีของผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกคน อย่าง “โดนัลด์ ทรัมป์” ที่ออกมาสนับสนุนชุมชนคริปโตอย่างต่อเนื่อง

สองพรรค ไฟเขียวคริปโตฯ

กรณีล่าสุด ที่ทำเนียบขาวออกแถลงการณ์ต่อต้านกฎหมายการกำกับโครงสร้างตลาดคริปโตฉบับใหม่ หรือกฎหมายนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินแห่งศตวรรษที่ 21 (Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act) หรือ FIT21

ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่มุ่งควบคุมตลาดเงินคริปโต ที่ตัวร่างผ่านสภาผู้แทนสหรัฐมาแล้ว ซึ่งทั้ง สส. จากพรรครีพลับบิกัน และเดโมแครต ต่างมีท่าทีสนับสนุน

ตัวประธานาธิบดีไบเดน เองมีท่าทีว่าจะไม่อยากยับยั้งร่างกฎหมายนี้ แต่ฝ่ายบริหารได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดการคุ้มครองนักลงทุนในกฎหมายฉบับปัจจุบัน

ซึ่งทำใหฝ่ายบริหารและตัวคณะทำงานหาเสียงไบเดน ดูจะมีท่าทีไม่สอดคล้องกัน แน่นอนว่ากลุ่มผู้สนับสนุนคริปโตออกมาต่อต้านคณะบริหารที่ทำเนียบขาวของไบเดน

โดยคณะบริหารรัฐบาลวิจารณ์ว่ากฎหมายใหม่ไม่ได้ให้การป้องกันที่เพียงพอสำหรับผู้บริโภคและนักลงทุนที่มีส่วนร่วมในธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ทำเนียบขาวเน้นย้ำถึงความจำเป็นของกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมและสมดุลสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและนวัตกรรมที่รับผิดชอบในขณะที่ให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุน

แถลงการณ์จากคณะบริหารรัฐบาลที่ทำเนียบขาวดังกล่าวนี้ มีขึ้นหลังจากที่ “แกรี่ เกนสเลอร์” ประธาน ก.ล.ต. สหรัฐ (SEC) คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวเพราะ กฎหมายนี้จะดึงอำนาจของ SEC ในการควบคุมทั้งตลาดทุนแบบดั้งเดิมและตลาดคริปโตออกไป

เพราะร่างกฎหมายใหม่นี้ เสนอกฎใหม่ว่าผู้ออกหลักทรัพย์ดิจิทัล ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางที่มีอยู่ ซึ่งเกนส์เลอร์มองว่าเป็นความพยายามของบริษัทคริปโต ที่จะหลีกเลี่ยงข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SEC

ชุมชนคริปโตเคอร์เรนซี มองว่า การออกกฎหมายดัฃกล่าวนี้สะท้อนโมเมนตัมทางการเมืองที่เปลี่ยนไป

“คริสติน สมิธ” ประธานสมาคมบล็อกเชน ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาคมการค้าในวอชิงตัน ดี.ซี. เปิดเผยความเห็นว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาการกำกับดูแลคริปโตในสหรัฐมีความคลุมเครือ เอื้อให้ ก.ล.ต. (SEC) ใช้ช่องว่างทางกฎหมายบังคับขู่เข็ญ คุกคามตลาดคริปโตฯ ทำให้สหรัฐฯ ล้าหลังภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้

“ถึงเวลาแล้วที่สภาคองเกรสจะเข้ามาเรียกคืนตำแหน่งที่ถูกต้องในฐานะผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจ และร่างกรอบการกำกับดูแลที่ทันสมัยและเหมาะสม”

กฎหมาย FIT21 แสดงถึงขั้นตอนที่โดดเด่นในทิศทางที่ถูกต้อง ยอมรับคำมั่นสัญญาพื้นฐานของเทคโนโลยีคริปโตฯ และบล็อกเชน และพยายามส่งเสริมนวัตกรรม ในขณะที่ปกป้องผู้บริโภค วิธีการทางกฎหมายนี้ในการปรับสมดุลลำดับความสำคัญในแต่ละส่วน

แม้กฎหมาย FIT21 จะยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็ปรับปรุงต่อไปได้ การผ่านร่างกฎหมายนี้ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ซึ่งปลดล็อกความชัดเจนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา หลังจากความยากลำบากในปี 2022 เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้สนับสนุน ไม่ใช่ขัดขวางเทคโนโลยีที่สำคัญนี ที่ชาวอเมริกันกำลังให้ความสำคัญมากขึ้น

“สมิธ” กล่าวด้วยว่า การลงคะแนนเสียงของสภาผู้แทนและในสภาคองเกรส จากพรรคใหญ่ทั้งสอง คือ เดโมเครต และ รีพลับบิกัน ต่อกฎหมายนี้ ยืนยันถึงโมเมนตัมทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนิยมคริปโตเคอร์เรนซี ทั้งการสำรวจความคิดเห็นล่าสุด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันจำนวนมากและเพิ่มขึ้นต้องการเลือกนักการเมืองที่เข้าใจคริปโตฯ และเต็มใจที่จะเคารพและสนับสนุนการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสหรัฐอเมริกา

โดนัลด์ ทรัมป์ กลับลำ

ในปี 2021 “ทรัมป์” เรียกสกุลเงินดิจิทัลว่า “เป็นสิ่งที่อันตรายมาก” ต่อระบบการเงินสหรัฐฯ

ในขณะที่การให้สัมภาษณ์รายการข่าวเศรษฐกิจหลายเวที ท่าทีของ ทรัมป์ กลับลำ โดยบอกว่า ในขณะที่เขาเป็นประธานาธิบดี และเป็นอเมริกันชน แน่นอนว่าเขาต้องปกป้องดอลล่าร์ และหากได้เป็นอกครังเขาก็ต้องปกป้องดอลล่าร์ แต่ปัจจุบันคนอเมิรกันจำนวนมากถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นทางเลือกและเราต้องปกป้องคุ้มครองทางเลือกเหล่านั้น

และเน้นย้ำว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมคริปโตฯ กำลังถอยออกจากสหรัฐฯ เพราะถูกสกัดกั้นจากการกำกับดูแลของรัฐ ทำให้ชาวอเมริกันเสียประโยชน์ ซึ่งเขาจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ ต้องยอมรับให้อุตสาหกรรมนี้อยู่ในสหรัฐฯ

ล่าสุดเมื่อต้นเดือน พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา คณะหาเสียงของ ทรัมป์ ได้เปิดรับบริจาคเป็นสกุลเงินดิจิทัล และในการประกาศครั้งนั้น “ทรัมป์” กล่าวว่า ปัจจุบันเขามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ Bitcoin และกล่าวย้ำว่า การที่อุตสาหกรรมนี้กำลังหนีจากอเมริกา เพราะรัฐบาลไบเดนมีอคติ ต่อต้านคริปโต เช่นเดียวกับ ประธาน SEC และ พรรคเดโมเครต ที่ต่อต้านคริปโตรุนแรง

ชุมชนคริปโต พูดถึงการเปลี่ยนจุดยืนของ ทรัมป์ อย่างกว้างขวาง และมองว่าความเคลื่อนไหวนี้ของ ทรัมป์ ทำให้ทีมหาเสียงของ ไบเดน ต้องปรับท่าทีต่อชุมชนคริปโตมากขี้น

รวมถึงผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอิสระอย่าง “โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์” ก็ออกมายินดีกับท่าทีสนับสนุนคริปโต ของทรัมป์ และอยากใฟ้คณะทำงานของไบเดน ปรับท่าทีด้วย

“มันคือเสรีภาพในการทำธุรกรรม เราต้องการอำนาจอธิปไตยเหนือกระเป๋าสตางค์ของเราเอง เราต้องทำให้แน่ใจว่าอเมริกายังคงเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีบล็อกเชน ฉันจะทำให้แน่ใจว่าสกุลเงินดิจิทัลถูกควบคุมในลักษณะที่ปกป้องผู้บริโภคจากแผนการหลอกลวง ผมซื้อ bitcoins 21 ตัวตั้งแต่ผมเริ่มแคมเปญหาเสียงครั้งนี้ ผมยังซื้อเหรียญสามเหรียญสำหรับลูก ๆ ของผมแต่ละคน” เคนเนดี้ จูเนียร์ กล่าวกับ Coindesk