กลุ่มทิสโก้ ส่งมอบเงิน 47 ล้านบาท สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

กลุ่มธนาคารทิสโก้และผู้ร่วมสนับสนุน ส่งมอบเงินกว่า 47 ล้านบาท จากการจัดงานคอนเสิร์ต “EveryBodyslam 2024 The Sunny Side Up Live At Impact Arena ” รอบการกุศล สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มธนาคารทิสโก้และผู้ร่วมสนับสนุน มอบรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ต “EveryBodyslam 2024 The Sunny Side Up Live At Impact Arena” รอบการกุศล : กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน 47,256,355.55 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

โดยนายศักดิ์ชัย พีชพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และผู้ร่วมสนับสนุน มอบรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานคอนเสิร์ต “EveryBodyslam 2024 The Sunny Side Up Live At Impact Arena ” รอบการกุศล : กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ จำนวน 47,256,355.55 บาท ให้ศิริราชมูลนิธิโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปสมทบทุนสร้าง

“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” จ.สมุทรสาคร โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรับมอบ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในโอกาสดำเนินงานครบรอบ 55 ปีของกลุ่มทิสโก้ ที่ยังคงเดินหน้าธุรกิจด้วยความยั่งยืน ผ่านการให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมไปกับการมีธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยเป้าหมายแห่งความยั่งยืน ตลอดจนมุ่งมั่นเป็น “Your Trusted Financial Advisor” สถาบันการเงินที่ทุกคนเชื่อมั่นไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินช่วย “วางแผนอนาคต…เพื่อคุณ” ให้ทุกชีวิตเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนไปด้วยกัน