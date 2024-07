แบงก์กรุงเทพ จับมือ RS Music จัดเทศกาลดนตรีเอเชียนพ็อป วันที่ 6-7 ก.ค. 67

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ RS Music จัดเทศกาลดนตรีเอเชียนพ็อปเอาใจแฟนด้อมยุคใหม่ “Bangkok Bank Presents MIXEDPOP BANGKOK 2024” แค่สมัคร “โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ” รับรางวัลสุด Exclusive เพียบ ห้ามพลาด 6-7 ก.ค. 67 ณ BITEC Live ไบเทค บางนา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จับมือบริษัท อาร์เอส มิวสิค จำกัด (RS Music) มิวสิกไอคอนแห่งวงการเพลง ชวนเหล่าแฟนด้อมยุคใหม่ร่วมกิจกรรม “Bangkok Bank Presents MIXEDPOP BANGKOK 2024” เพื่อสัมผัสประสบการณ์เทศกาลดนตรีเอเชียนพ็อปที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนใคร

ภายใต้แนวคิด “A NEW WORLD LANDMARK” หมุดหมายใหม่ของโลกดนตรี ศูนย์รวมขวัญใจแฟนเพลงพ็อปทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ชาวแฟนด้อมจะได้ชมการแสดงร่วมกันของคู่ศิลปินในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ในพื้นที่แห่งเสียงเพลง งานศิลปะ แฟชั่นการแต่งตัวที่สะท้อนตัวตน และการถ่ายภาพในมุมที่แตกต่าง ในธีม “Mix & Match”

โดยได้รวบรวมศิลปิน T-Pop, C-Pop และ J-Pop ไว้มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 100 ชีวิตบนเวทีเดียวกัน อาทิ ALLY, BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE, BAMM, BUS because of you I shine, DICE, D-NA, EARTHLOLLIPOP, FLI:P, JUSTMINENIKA, LYKN, NEVONE, NINE KORNCHID, NORTHY, PENTOR JEERAPAT, PERSES, PIXXIE, PRETZELLE, PROJECT M.O.N, PROXIE, SUNNEE, VIIS, WIZZLE, WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE และ ZOLAR

Advertisment

พิเศษ ! ภายในงานนี้ ธนาคารกรุงเทพได้เตรียมบูทกิจกรรม ต้อนรับลูกค้าและเหล่าแฟนด้อม เพียงสมัครและเปิดใช้งาน “โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ” ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 2567 และกดเข้าเมนู “รีวอร์ด” เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมสุดว้าวที่บูทธนาคารกรุงเทพ มูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท

ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ : รับสิทธิฟรี ! ถ่ายรูปโฟโต้บูท เพียงกดรับสิทธิที่เมนู “รีวอร์ด” ผ่านแอป “โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ”

ลูกค้าใหม่ : เล่นกิจกรรมเพื่อรับของสมนาคุณสุดพิเศษ ! Art Toy เซต Fire Friend 1 กล่อง พร้อมลายเซ็น “The Jum” ศิลปิน Pop Art, รูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นศิลปิน, รูปถ่ายโพลารอยด์แบบไม่มีลายเซ็นศิลปิน หรือภาพโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นศิลปิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพียงดาวน์โหลด สมัคร และเปิดใช้งาน “โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ” ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และกดรับสิทธิเพื่อร่วมกิจกรรมที่เมนู “รีวอร์ด”

Advertisment

ลูกค้าทั่วไปที่มาร่วมงาน : รับฟรี ! ของที่ระลึก เพียงร่วมกิจกรรมแชะ & แชร์ภาพคู่กับมาสคอต “น้องจุด” โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย

ห้ามพลาด ! กิจกรรมสุดพิเศษมากมายที่บูท “โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ” ภายในงาน “Bangkok Bank Presents MIXEDPOP BANGKOK 2024” ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00-20.00 น. ที่ BITEC Live สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1333 หรือ 0-2645-5555 หรือเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ แล้วมาเจอกัน