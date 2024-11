กสิกรไทย มอบทุนเรียนปริญญาโท 5 ทุน ในโครงการ “KBank Young Scholarship”

กสิกรไทย เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมสร้างความเป็นไปได้สู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ในโครงการ KBank Young Scholarship ประจำปี 2568 มอบทุนการศึกษาต่อปริญญาโท จำนวน 5 ทุน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ทำงานในฝ่ายงานที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของธนาคารเป็นเวลา 3 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2568

นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญที่นำพาธนาคารกสิกรไทยให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอยู่ตลอดเวลา การสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถปรับตัว และนำทักษะใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและสังคมให้ดียิ่งขึ้น (Possibility to Make an Impact)

นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ธนาคารกสิกรไทยจะเป็นสถาบันการเงินที่คนทำงานจะได้แสดงศักยภาพ เรียนรู้ และเป็นผู้นำ (The Best Place to Work to Learn and to Lead) จึงได้เกิดโครงการ KBank Young Scholarship ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 9 ปี และมีนักเรียนทุนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30 คน

สำหรับโครงการ KBank Young Scholarship ประจำปี 2568 เปิดรับสมัครจำนวน 5 ทุน เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา ที่สนใจทำงานด้านยุทธศาสตร์ของธนาคาร และสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นระยะเวลา 3 ปี และสร้างโปรไฟล์เพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการจัดสรรลงส่วนงานที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของธนาคารที่เหมาะสมกับความสนใจ ความรู้ความสามารถ และได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ อาทิ

1.งานด้านการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Business) การดูแลพอร์ต แนะนำกลยุทธ์การวางแผนการเงินและการลงทุนแบบองค์รวม ออกแบบผลิตภัณฑ์การลงทุน ประกัน และบริการต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และ สร้างความยั่งยืนทางการเงินให้กับประเทศ

2.งานด้านสินเชื่อต่าง ๆ (Credit Business) บริหารพอร์ตสินเชื่อหลากหลายรูปแบบ พร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยง พัฒนาโซลูชั่นทางการเงินใหม่ ๆ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ารายย่อย, ผู้ประกอบการ และบรรษัท ตลอดจนออกแคมเปญสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสม และช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในยุคใหม่

3.งานด้าน Data Management and Analytic กำหนดกลยุทธ์ การเก็บและจัดการข้อมูล เพื่อควบคุมข้อมูลให้มีคุณภาพถูกต้อง วิเคราะห์ Big Data เชิงลึก เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ทำ Business Data Analytics พัฒนาโมเดลตามความต้องการของธุรกิจ สนับสนุนการวางกลยุทธ์ของธนาคาร

4.งานกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและตอบโจทย์ลูกค้า บนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนแล้ว ยังจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวศึกษาต่อและระหว่างเดินทางไปศึกษาต่ออีกด้วย โดยจะทีมที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศพร้อมทีมพัฒนาศักยภาพพนักงาน มาช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาและต่อยอดความรู้และศักยภาพจากการทำงาน เพื่อสร้างโปรไฟล์สำหรับยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ภายในปี 2568 ไม่จำกัดสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 ชอบเรียนรู้ กล้าคิด พร้อมลงมือ ปรับตัวเร็ว สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2568 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา People Development Department โทร.0-2470-1361