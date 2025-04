ธปท.เผย ธนาคารกลางกัมพูชา เข้าร่วมระบบชำระเงินในภูมิภาค    

ธปท.เผย ธนาคารกลางกัมพูชา เข้าร่วมการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในภูมิภาค หรือ RPC นับเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมด 9 แห่ง หนุนการชำระเงินข้ามพรมแดนที่รวดเร็ว ถูกลง โปร่งใส เข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากขึ้น สร้างระบบการชำระเงินภายในอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ธนาคารกลางกัมพูชา (The National Bank of Cambodia : NBC) ได้เข้าร่วมความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในภูมิภาค (Regional Payment Connectivity : RPC) โดย NBC ได้ประกาศการเข้าร่วมดังกล่าวในเอกสารแนบท้ายของบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในภูมิภาค (Memorandum of Understanding on Cooperation in Regional Payment Connectivity : MOU RPC) ในงานเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วย QR Code ระหว่างมาเลเซีย-กัมพูชา ระยะที่ 2

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2568 ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting : AFMGM) ครั้งที่ 12 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การเข้าร่วมของ NBC ครั้งนี้ ทำให้จำนวนธนาคารกลางอาเซียนที่เป็นสมาชิกภายใต้ MOU RPC เพิ่มขึ้นเป็น 9 แห่ง ทั้งนี้ RPC เริ่มต้นจากธนาคารกลางอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เมื่อปลายปี 2565 ต่อมา ได้ขยายความร่วมมือไปยังธนาคารกลางเวียดนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 และธนาคารกลางบรูไนดารุสซาลาม และธนาคารแห่ง สปป.ลาว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน 2567 ตามลำดับ การมีสมาชิกเพิ่มขึ้นใน RPC แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการที่จะขยายวงต่อไปทั้งภายในและภายนอกอาเซียน เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงการชำระเงิน และส่งเสริมการรวมตัวทางการเงินในภูมิภาค

RPC ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการชำระเงินข้ามพรมแดนที่รวดเร็ว ถูกลง โปร่งใส และเข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2565 โครงการ RPC มีการเชื่อมต่อการชำระเงินในภูมิภาค ผ่านทั้ง QR Code-based Payment และระบบ Fast Payment โดยความร่วมมือในระดับภูมิภาคนี้ จะช่วยทำให้ประเทศที่เข้าร่วมได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น การค้าขายและการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าวได้รับความสะดวก

Chea Serey ผู้ว่าการ NBC กล่าวว่า “การเข้าร่วมในโครงการ RPC จะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และสร้างระบบการชำระเงินที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นภายในอาเซียน”

ADVERTISMENT

ธนาคารกลางอินโดนีเซีย

ธนาคารกลางมาเลเซีย

ADVERTISMENT

ธนาคารกลางฟิลิปปินส์

ธนาคารกลางสิงคโปร์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารกลางเวียดนาม

ธนาคารกลางบรูไนดารุสซาลาม

ธนาคารแห่ง สปป.ลาว

ธนาคารกลางกัมพูชา