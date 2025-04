กสิกรไทย เปิดตัว “ออร์บิกซ์ กรุ๊ป” ให้บริการครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ร่วมงาน Money 20/20 Asia สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการเงินในยุคดิจิทัล พร้อมเปิดตัว ออร์บิกซ์กรุ๊ป ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล ในประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครอบคลุมที่สุด เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์อนาคต

นายพิพิธ เอนกนิธิ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า งาน Money20/20 มหกรรมงานฟินเทคชั้นนำระดับโลก ซึ่งกรุงเทพฯ ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางการเติบโตของฟินเทคในเอเชียที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยได้ขึ้นร่วมเสวนาในหัวข้อ “Legacy Banks in the New Economy: Innovation, Agility, and Customer-Centric Transformation” การพลิกโฉมธนาคารดั้งเดิมในยุคเศรษฐกิจใหม่ ด้วยนวัตกรรม ความคล่องตัว และการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยได้แสดงวิสัยทัศน์ของธนาคารกสิกรไทย มุ่งสร้างอนาคตการเงินด้วยนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อความยั่งยืน ด้วยการปรับตัวก้าวข้ามทุกวิกฤตสู่การเป็น Early Adopter อย่างแท้จริง

ด้วยความสำเร็จจาก K PLUS โมบายแบงกิ้งที่ครองอันดับหนึ่งดิจิทัลแบงกิ้งที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ความร่วมมือกับพันธมิตร และการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในทุกมิติ สอดคล้องกับทิศทางของยุคเศรษฐกิจใหม่ และสร้างนวัตกรรมทางการเงินในโลกบล็อกเชน เชื่อมโยงกลยุทธ์ทั้งด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และ ESG เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน

ขณะที่ นายวศิน วณิชย์วรนันต์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Digital Banks vs. Legacy Banks: Will 2025 Be the Tipping Point?” การแข่งขันระหว่างธนาคารดิจิทัล และธนาคารดั้งเดิม ผ่านมุมมองของผู้นำองค์กรการเงินระดับโลก โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ ธนาคารดั้งเดิมสามารถรักษาความสำคัญและแข่งขันกับธนาคารดิจิทัลได้โดยการปรับตัวเป็น Hybrid Bank ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งดั้งเดิม เช่น ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กับลูกค้า กับการพัฒนา ประสบการณ์ดิจิทัลที่ทันสมัย และการจับมือเป็นพันธมิตร เพื่อเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ

ส่วนกลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การลงทุนในนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการใช้จุดแข็งด้าน Human Touchpoints เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ขับเคลื่อนให้ลูกค้าใช้ชีวิตและทำธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยบริการที่ครบวงจร สอดรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล พร้อมต่อยอดจากธุรกิจธนาคารสู่ระบบนิเวศทางการเงินยุคใหม่ เช่น การจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อรองรับ Digital Asset Ecosystem และ การให้บริการที่ครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในโลกการเงินยุคใหม่

ทั้งนี้ ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ยังได้แถลงข่าวเปิดตัว กลุ่มออร์บิกซ์ อย่างเป็นทางการ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์การให้บริการที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในการวางรากฐานให้กับอนาคตของวงการการเงินไทย ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ สอดคล้องตามเกณฑ์จากหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ และเข้าถึงได้จริง สำหรับทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน ออร์บิกซ์กรุ๊ป ตั้งเป้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลของภูมิภาค

ADVERTISMENT

ดร.กรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้กับนักลงทุน โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปูทางสู่ระบบการเงินดิจิทัลที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาวของประเทศ

สำหรับ บริษัท ออร์บิกซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้เปิดตัว กลุ่มออร์บิกซ์ (Orbix Group) ผู้ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแบบไร้รอยต่อ (Seamless) บริการครอบคลุมในระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีระบบรักษาข้อมูลและความปลอดภัย

ADVERTISMENT

ปัจจุบัน มีบริการที่ครอบคลุมระบบนิเวศด้านสินทรัพย์ดิจิทัล 5 บริษัท ภายใต้ออร์บิกซ์กรุ๊ป ประกอบด้วย:

-Kubix (คิวบิกซ์) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) รายแรกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

-Orbix Trade (ออร์บิกซ์ เทรด) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่หลากหลาย

-Orbix Invest (ออร์บิกซ์ อินเวสท์) ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

-Orbix Technology (ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี) ผู้พัฒนาและให้บริการ Quarix ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับภูมิภาค ที่มุ่งขับเคลื่อนให้เกิด Use Cases ในโลกความจริง

-Orbix Custodian (ออร์บิกซ์ คัสโทเดียน) ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

มุ่งสู่อนาคตของฟินเทคและสินทรัพย์ดิจิทัล การเข้าร่วมงาน Money20/20 Asia ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของธนาคารกสิกรไทย และ ออร์บิกซ์กรุ๊ปภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ในการเป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงิน พร้อมพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับอนาคตทางการเงินที่มีมาตรฐานภายใต้หน่วยงานกำกับดูแล และสามารถเข้าถึงได้