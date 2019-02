“ออมสิน” จัดโปรโมชั่นลุยงานใหญ่ Money Expo 2019 ขอนแก่น ครั้งที่ 1 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี เงินฝากสำหรับเด็กจนถึงผู้สูงวัย ดอกเบี้ยสูง สินเชื่อบ้าน 0% นาน 3 เดือน รีไฟแนนซ์ 3% 3 ปี

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้นำนวัตกรรมทางการเงินครบวงจรเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน กับธนาคาออมสิน ตอบโจทย์ชีวิตคนไทยมิติใหม่ สู่ยุค 5.0”: Empowering Possibilities of Wealth Transformation with the Next Digithai Intelligent Banking 5.0” ด้วยบริการทางการเงินสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ภายใต้โปรโมชั่นสุดพิเศษ ทั้งเงินฝาก สินเชื่อ บริการทางการเงินทุกรูปแบบ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่น่าสนใจ คือ สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510 ในแคมเปญ “ออมสินดับเบิลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน” มีรางวัลรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น E 350 รถยนต์และรถจักรยายนต์รวม มูลค่ากว่า 28 ล้านบาท อายุสลาก 5 ปี เปิดรับฝากหน่วยละ 100 บาท (1 หน่วย ต่อ 1 หมายเลข) เมื่อถือสลากตลอด 5 ปี จะได้ลุ้นถูกรางวัลจากการออกรางวัลสลากออมสินทุกวันที่ 1 ของเดือน จำนวน 60 ครั้ง มีรางวัลสูงสุด รางวัลที่ 1 มูลค่าเงินรางวัล 5 ล้านบาท หมุน 3 ครั้ง ส่วนผลตอบแทนเมื่อฝากครบ 5 ปี จะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 4 บาท ดอกเบี้ยและเงินรางวัลสลากที่ผู้ฝากบุคคลธรรมดาได้รับไม่เสียภาษี

พร้อมกันนี้ ขอแนะนำ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4” ฝากครบ 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9” ฝากครบ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท โดยบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยได้รับการยกเว้นภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท “เงินฝาก Youth Savings” เงินฝากเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 7-23 ปี ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปี ด้วยเงื่อนไขเปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น ไม่จำกัดการฝากถอน ด้านบริการ MyMo สมัครใช้บริการ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบ All Free เช่น บริการ MyMo My Card ถอนเงินสดที่ตู้ATM, โอนเงินภายในธนาคารข้ามเขตและต่างธนาคาร, ชำระค่าสินค้าและบริการ, เตือนความเคลื่อนไหวทุกบัญชี หรือซื้อสลากดิจิทัลได้เองบนมือถือ นอกจากนี้ ยังมีเงินฝากสำหรับผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป “เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย” ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ยกเว้นภาษี รับฝากสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท เปิดได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น

ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ นำเสนอ สินเชื่อเคหะ สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยหรือไถ่ถอนจำนองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย โดยลูกค้าทั่วไป เมื่อเลือกทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน เดือนที่ 4-12 อัตราดอกเบี้ย MRR-6% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 7.00% ต่อปี) ปีที่ 2-3 MRR-2.875% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.5% ต่อปี หากไถ่ถอนจำนอง อัตราดอกเบี้ย 3% 3 ปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR-1.5 ต่อปี พร้อมทั้งฟรีค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา และค่าประเมินหลักทรัพย์ โดยโปรโมชั่นนี้มีเงื่อนไขเพียงสมัครใช้บริการทางการเงินอย่างน้อย 2-3 ประเภท และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

นอกจากนี้ ยังมี สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage นำที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของมาค้ำประกันสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1% ต่อปี จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25 ปี ส่วน สินเชื่อ GSB SMEs Start Up สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการก้าวสู่ธุรกิจรายย่อย เพียงมีไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆ น่าสนใจ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี สินเชื่อธุรกิจ SMEs บัญชีเดี่ยว เปอร์เซนต์เดียว วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1% ปีที่ 2-3 MOR/MLR ต่อปี ถึง MOR/MLR +0.50% ต่อปี หลังจากนั้น MOR/MLR + 1% ถึง +2% ต่อปี

“นอกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายที่ธนาคารออมสินนำมาเสนอเหล่านี้แล้ว เมื่อใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม จะได้รับของที่ระลึกฟรี พร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจและความบันเทิงหลากหลายไว้ให้ลูกค้าและผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกสนานและเพลิดเพลินตลอดทั้งงาน” รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวในที่สุด