โต๊ะจีน 1,250 โต๊ะ เลี้ยงนักท่องเที่ยวจีน ข้าวเหนียวมะม่วงใหญ่สุดในโลก!

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 20 ม.ค.ที่ทะเลสาบ เมืองทองธานี มีการจัดงาน We Care About You การทำข้าวเหนียวมะม่วงใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกโดย Guinness World Records โดยเชิญนักท่องเที่ยวจีน กว่า 10,000 คน มาร่วมงาน โดยมีโต๊ะจีน 1,250 โต๊ะ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศ และสร้างความเชื่อถือให้กับประเทศ โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยงานกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น.-22.00 น.

อย่างไรก็ตาม สำหรับงาน โครงการ We care about you จัดขึ้นนอกเหนือเพื่อตอบแทน เยียวยาและสร้างขวัญกำลังใจให้นักท่องเที่ยวชาวจีน และกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้ว ไฮไลต์ของโครงการนี้คือข้าวเหนียวมะม่วงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

โดยใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูจำนวน 1.5 ตันมะม่วงน้ำดอกไม้จำนวน 6,000 ลูกซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วจะมีน้ำหนักประมาณ 4.5 – 5 ตันโดยมีการบันทึกลงกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดว่าประเทศไทยมีข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมกับถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอีกด้วย

สำหรับงานดังกล่าว ที่มีการเชิญนักท่องเที่ยวกว่า 10,000 คนมาร่วมเป็นแขกและสักขีพยานในงาน We Care About You ถือเป็นการทำลายสถิติการทำข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ดูไบ เคยทำไว้เมื่อปี 2559 และจัดให้มีการบันทึกใน Guinness World Records เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยทั้งในด้านการท่องเที่ยวและอาหาร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานคนั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยส่งเสริมความสัมพันธ์และความห่วงใยที่ประเทศไทยมีให้กับนักท่องเที่ยวจีน ส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การบันทึกสถิติการทำข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกลงใน Guinness World Records

และเพื่อตอกย้ำความเข้าใจกับประชาคมโลกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอาหารของประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดโต๊ะจีนโดยมีรายการอาหาร 10 อย่างไว้ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบด้วย แกงเขียวหวานไก่ ,ผัดเห็ดรวม(เห็ดหอม เห็ดอรินจิ เห็ดชิเมจิ) ,ขาหมูพะโล้ใส่ไข่ ,ปลากะพงทอดน้ำปลา(น้ำหนักอย่างน้อยตัวละ8 ขีด) ,ซี่โครงหมูอบเหล้าแดง,ต้มยำกุ้งน้ำข้น (โดยกุ้งน้ำหนัก 25 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม), กระเพราไก่สับ,กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาใส่กุ้งแห้งทอด,ข้าวเกรียบและถั่วลิสง และข้าวเหนียวมะม่วง

มีการแสดงระบำวีรชัยลิง โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงของ”ปอย” ตรีชฎา และคุณพร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์ หรือ มีมี่ลี ศิลปินชาวไทยที่ไปชนะการประกวดร้องเพลงที่ประเทศจีน

โดยเวลา 18.00 น.นักท่องเที่ยวชาวจีนทยอยเข้าสู่บริเวณรับประทานอาหาร รีบชม VTR แนะนำการท่องเที่ยวและการแสดงต่างๆ ขมวิดีโอ Story ของข้าวเหนียวมะม่วง เวลา 18.50 น.พล.ต.อ.พิชิต เดชะคุปต์ ประธานกันมาธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวรายงาน และวิดีโอ ขั้นตอนการจัดทำข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อทำลายสถิติโลก ก่อนที่เจ้าหน้าที่จาก Guinness Book จะประกาศผลอย่างเป็นทางการ

จากนั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับใบประกาศจากนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเอกอัครราชทูตจีน

พล.ต.อ.พิชิต เดชะคุปต์ ประธานกันมาธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวว่า สำหรับงบประมาณการจัดงานส่วนใหญ่เป็นของภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือ จะมีแค่ในส่วนของ ททท.เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้กลับมานั้นมีประโยชน์มากกว่า โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยว อาหารไทย โดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงไทย

ที่มา ข่าวสดออนไลน์