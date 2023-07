เปิดไลน์อัพ “หนัง-ซีรีย์” Disney+ Hotstar ครึ่งปีหลัง’66

ยักษ์สตรีมมิ่งดัง “Disney+ Hotstar” เปิดไลน์อัพคอนเทนต์ใหม่ครึ่งปีหลัง 2566 จากฝั่งเอเชีย แปซิฟิก กว่า 20 เดรื่อง ประเดิมด้วยซีรี่ส์เกาหลี “Moving”สตรีมวันแรก 9 ส.ค.มาครบทั้งซีรีส์ดราม่า-สารคดี-รายการเรียลลิตี้ และอนิเมะ”

วันที่ 10 ก.ค.2566 Disney+ Hotstar แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งดัง ได้เปิดตัวคอนเทนต์ซีรี่ย์ใหม่กว่า 20 เรื่องที่จะมาจากฝั่งเอเขียแปซิฟิกในช่วงครึ่งปีหลัง 2566 ในงาน The Walt Disney Company Asia Pacific’s 2022 Content Showcase โดย นางสาวแครอล ชเว รองประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์คอนเทนต์ออริจินัล บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่าด้วยความสำเร็จของออริจินัลคอนเทนต์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทำให้บริษัทยังคงเดินหน้าส่งมอบการเล่าเรื่องที่มีคุณภาพในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ต่อไป

ในครึ่งปีหลังปี 2566 จนถึงปี 2567 Disney จะเปิดตัวออริจินัลคอนเทนต์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ จากเกาหลี คือ Moving – “Moving” ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนของนักเขียนชื่อดังจากเกาหลี คังฟูล นำแสดงโดย รยูซึงรยง, ฮันฮโยจูและ โจอินซอง เรื่องราวของเด็กที่มีพลังซูเปอร์เพาเวอร์ ที่กำลังวิ่งหนีจากการจับกุมของรัฐบาล และนักล่าลึกลับ ที่มุ่งหวังจะจัดการพวกเขาให้สิ้นซาก Moving จะสตรีมให้ได้รับชมกันในวันที่ 9 ส.ค.นี้ เฉพาะบน Disney+ Hotstar

The Worst of Evil – เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุค 90 ของเกาหลี เมื่อดีเจขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งยาเสพติด และเริ่มปล่อยขายยาตัวใหม่ที่ชื่อว่า “Gangnam Crystal” ให้แก่กลุ่มคนเที่ยวกลางคืน แต่ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตัวนี้ยังมีอยู่ไม่มากนัก ทำให้พัคจุนโม ตำรวจหนุ่มถูกส่งให้ปลอมตัวเข้าไปจัดการกับคดีนี้ The Worst of Evil มีกำหนดสตรีมในช่วงปลายปี นำแสดงโดยจีชางอุค จาก Squid game, วีฮาจุน และอิมเซมี

Vigilante – จียงเป็นนักเรียนดาวรุ่งของโรงเรียนตํารวจ หลังจากที่ต้องเห็นการฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมของแม่ของเขาและระบบยุติธรรมที่ล้มเหลวที่ตามมา คิมจียงจึงอุทิศทั้งชีวิตเพื่อแก้แค้นกับเหล่าอาชญากรที่ไม่เคยสำนึกผิดโดยเขาใช้ความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนสอนตำรวจเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนลอบสังหารในซีรีส์ Vigilante

Soundtrack #2 – เมื่อปี 2022 Soundtrack #1 สร้างความตราตึงในหัวใจแก่ผู้ชมด้วยเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังและบทเพลงที่ลึกซึ้ง ปลายปี 2023 นี้ ซีรีส์ที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟน ๆ จะกลับมากับเรื่องราวครั้งใหม่ พร้อมนักแสดงใหม่ใน Soundtrack #2 เป็นการเล่าเรื่องราวของฮยอนซอและซูโฮคู่รักที่เคยอยู่ด้วยกันเป็นเวลาหกปีแต่ก็ต้องแยกจากกันและได้กลับมาพบกันอีกครั้งติดตามเรื่องราวสุดแสนประทับใจกับการหวนคืนมาของความรักนำแสดงโดย กึม แซรก และ สตีฟ ซังฮยอน โน และการกลับมาของ คิม ฮีวอน ผู้กำกับจากซีซันแรก

BTS Monuments: Beyond The Star – ผลงานออริจินัลสุดพิเศษจาก Disney+ Hotstar ที่เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง Disney และ HYBE สารคดีเพลงเรื่องนี้จะแสดงให้เห็นถึงการเดินทางอันน่าทึ่งของ BTS ไอดอลยอดนิยมในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเปิดเผยคลังเพลงและฟุตเทจจำนวนมากที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา สารคดีนี้จะเล่าถึงชีวิตประจำวัน ความคิดและการวางแผนของสมาชิก BTS ที่พวกเขากำลังเตรียมตัวสำหรับบทบาทต่อไปของพวกเขา

Han River Police – นำแสดงโดย ควอนซังอู และ คิมฮีวอน เป็นซีรีส์แนวสืบสวนอาชญากรรมเรื่องใหม่ของเกาหลีมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่รอบแม่น้ำฮันของกรุงโซลซึ่งในขณะที่พวกเขาลาดตระเวนทางก็มีสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงเหตุการณ์ก่อการร้าย อุบัติเหตุและอื่น ๆ

จากญี่ปุ่น: ได้แก่ Dragons of Wonderhatch -เป็นเรื่องราวแบบผสมผสานระหว่าง “โลกแห่งความจริง” และโลกอะนิเมะชื่อ Upananta ที่มังกรและผู้คนอยู่ร่วมกัน Dragons of Wonderhatch เล่าเรื่องราวข้ามมิติของ Nagi นักเรียนมัธยมที่รู้สึกผิดปกติแปลกแยกจากเพื่อนร่วมชั้นThaim นักขี่มังกรที่สื่อสารกับมังกรใน Upananta และ Aktha ฮีโร่ผู้ขี่มังกร Dragons of Wonderhatch นำแสดงโดย Sena Nakajima, Daiken Okudaira และ Mackenyu

A Town Without Seasons – เมื่อ 12 ปีก่อน ภัยพิบัตินานิเข้าถ่าโถมญี่ปุ่น ผู้อยู่อาศัยจำนวนมากต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่ ทั้งต้องโยกย้ายถิ่นฐานชั่วคราว บ้างก็ต้องทิ้งเมืองเพื่อสร้างชีวิตใหม่ ซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของฮันสึเกะ ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปสอดแนมกับกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่เหลืออยู่ แต่ในท้ายสุดกลับรู้สึกว่าที่พักชั่วคราวนี้เป็นบ้านใหม่ของเขาและต้องยอมรับกับภัยพิบัติที่พรากเกือบทุกสิ่งไปจากชีวิตของเขา

Tokyo Revengers: Tenjiku Arc – อนิเมะซีรีส์ยอดนิยมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างดิสนีย์และสํานักพิมพ์ญี่ปุ่น Kodansha การกลับมาของ Tenjiku Arc ที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ อนิเมะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ “เหตุการณ์คันโต” และสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างแก๊งโตเกียวมันจิของผู้นำ Manjiro Sano และ Tenjiku ที่นำโดย Izana Kurokawa ในครั้งนี้ Takemichi เด็กหนุ่มที่เดินทางข้ามเวลาจะสามารถหยุดยั้งเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในอดีตเพื่อช่วยรักษาสถานการณ์ปัจจุบันได้หรือไม่ หาคำตอบพร้อมกันในเดือนตุลาคมนี้!

PHOENIX: EDEN17 – อนิเมะจากทีมผู้ผลิต STUDIO4°C และดัดแปลงจากมังงะในตำนาน “PHOENIX” ของ โอซามุ เทซึกะ เล่าเรื่องราวของโรมิและคู่หูของเธอซึ่งพวกเขาหนีออกจากโลกที่อยู่ในสภาวะวิกฤติหวาดกลัวด้วยความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นบนดาว Eden แต่กลับพบว่าดาว Eden ไม่มีอีกต่อไป

นอกจากนี้ในปีนี้ยังมีซีรีส์สารคดี NCT 127: The Lost Boys, อนิเมะญี่ปุ่น SYNDUALITY Noir และสารคดีพิเศษเกี่ยวกับการแสดงสเกตน้ำแข็งโดย Yuzuru Hanyu นักสเก็ตน้ำแข็งชาวญี่ปุ่น

ส่วนในปีหน้า 2567 ก็จะมีอีกเพียบ อาทิ A Shop For Killers และ Red Swan ของเกาหลี รวมถึง House of the Owl และ Murai In Love ของญี่ปุ่น