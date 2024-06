The Power of AI ประธาน กสทช. ชี้ AI ต้องเข้าถึงได้ทั่วถึงเท่าเทียม

ประธาน กสทช. เตรียมขึ้นเวที “The Power of AI เกมใหม่ โลกเปลี่ยน” ชี้ AI เป็นเทคโนโลยีสำคัญ ในฐานะแพทย์มองเอไอจะทำให้ช่วยชีวิตคนได้มากขึ้นเร็วขึ้น กสทช. มีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ให้คนเข้าถึงเอไอได้ทั่วถึงเท่าเทียม

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า AI กำลังจะเป็นก้าวสำคัญของการปฏิวัติเทคโนโลยีของโลก เป็นอีกก้าวหนึ่งมนุษยชาติที่ได้พัฒนาอุปกรณ์ขึ้นมาช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น จะทำให้เราหาข้อมูลได้เร็วขึ้น ผลิตงานได้เร็วขึ้น

“และที่สำคัญในฐานะแพทย์ที่ช่วยชีวิตคนมาทั้งชีวิต มันจะช่วยชีวิตคนได้มากขึ้นและเร็วขึ้น กสทช. มีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ให้คนเข้าถึง AI ให้ได้ทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่านระบบโทรคมนาคม และป้องกัน AI จากคนร้ายที่จะมากลืนสังคม ผ่านทั้งระบบโทรทัศน์ กระจายเสียง และสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง”

นอกจากนี้ ประธาน กสทช. จะนำความสนใจดังกล่าวขึ้นกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “บทบาทของโทรคมนาคมใน AI” หรือ The Role of Telecommunication in AI ในเวทีสัมมนาใหญ่ครบรอบ 48 ปี “ประชาชาติธุรกิจ” ในวันพรุ่งนี้ (21 มิ.ย. 2567) ภายใต้ธีมหลัก “The Power of AI…เกมใหม่ โลกเปลี่ยน” ร่วมกับผู้บริหาร-ผู้นำองค์กรในหลากหลายวงการที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในยุคเทคโนโลยี AI เข้ามาปฏิวัติทุกวงการ

เมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามาอยู่ในทุกอย่างและทุกอย่างก็อยู่ใน AI แล้วเราจะอยู่รอดอย่างไรในยุค AI

ท่ามกลางการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI ที่เป็นทั้ง “โอกาส” และ “ความท้าทาย”

พบกับงานสัมมนา The Power of AI #เกมใหม่ โลกเปลี่ยน ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.30 น. พารากอนฮอลล์ (South Hall 3) สยามพารากอน

ผู้สนใจร่วมฟังสัมมนา สอบถามรายละเอียดสำรองที่นั่ง โทร.09-8014-8958, 09-2149-9445