ไม่ต้องตกใจ “เอไอเอส-ทรู” เตรียมยิงทดสอบข้อความเตือนภัยถึงมือถือ

เอไอเอสเผย เตรียมยิงสัญญาณข้อความแจ้งเตือน CBS ใน 15 พื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่ 2 พ.ค.นี้ ย้ำไม่ใช่ SMS ด้านทรูทดสอบผ่านตัวแทนระดับเล็ก กลาง ใหญ่ ทั่วประเทศเช่นกัน

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS เปิดเผยว่า เทคโนโลยี Cell Broadcast (CBS) ซึ่งสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังคนไทย และลูกค้า AIS กว่า 45 ล้านรายที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาค พร้อมรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 12 ขึ้นไป และ iPhone ที่อัพเดตเป็น iOS 18 แล้ว ซึ่งสามารถแจ้งเตือนแบบเฉพาะเจาะจงพื้นที่หรือทั่วประเทศได้

โดยการทดสอบระบบ Cell Broadcast จะมีขึ้นทั้งหมด 3 รอบ 3 วัน ใน 15 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น. ทดสอบระดับเล็ก (ภายในอาคารราชการ 5 พื้นที่), วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น. ทดสอบระดับกลาง (ระดับอำเภอ/เขต 5 พื้นที่) และวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น. ทดสอบระดับใหญ่ (ระดับจังหวัด 5 พื้นที่)

โดยข้อความที่ใช้ในการทดสอบจะระบุว่า “ทดสอบการแจ้งเตือน Cell Broadcast จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก” “This is a test message from Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM). No action required” ซึ่งภายหลังจากการทดสอบ ในแต่ละระดับ จะประเมินประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป

ด้านนายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร มีความพร้อมเปิดใช้งาน Cell Broadcast Service (CBS) แล้ววันนี้ ทั้งในรูปแบบปกติและแบบ Virtual โดยได้ติดตั้งระบบ CBS ครอบคลุมทุกสถานีฐาน 4G และ 5G ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามระเบียบปฏิบัติประจำ (SOP) ที่ทุกหน่วยงานกำหนดร่วมกัน ทั้งนี้ เราพร้อมสนับสนุน ปภ. ทดสอบระบบแบบเต็มรูปแบบทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเล็ก ระดับกลาง และระดับใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตัวแทนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ระบบ Cell Broadcast มีจุดเด่นที่สามารถกำหนดพื้นที่แจ้งเตือนได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ระดับพื้นที่เฉพาะจุด ไปจนถึงระดับจังหวัด ระดับภาค หรือครอบคลุมทั้งประเทศ ทำให้การแจ้งเตือนภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม ทำให้เหนือกว่าการส่ง SMS แบบเดิม สามารถแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว

นายจักรกฤษณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราได้ทดสอบการรับสัญญาณ Cell Broadcast เรียบร้อยแล้วทั้งในอุปกรณ์ iPhone และ Android ที่รองรับ 4G และ 5G สามารถรับข้อความแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ทดสอบต่อสายตานักข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมา”

สำหรับผู้ใช้ iPhone จะต้องอัพเดตเป็น iOS 18 และตั้งค่าการรับข้อความเตือนผ่านเมนู Settings และ Notifications โดยเลือกเปิดการแจ้งเตือนทั้ง Amber Alerts และ Emergency Alerts ผู้ที่ใช้ Apple Watch จะสามารถรับข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอนาฬิกาได้ด้วยความร่วมมือกับภาครัฐในการทดสอบระบบ

ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้วางแผนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการทดสอบระบบก่อนเปิดใช้งานจริง โดยจะทดสอบทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ :

1.ระดับเล็ก ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี สุพรรณบุรี สงขลา และอาคารศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

2.ระดับกลาง (ระดับอำเภอ) ที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และเขตดินแดง กรุงเทพฯ

3.ระดับใหญ่ (ระดับจังหวัด) ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีธรรมราช